2 часа
Групповая
до 15 чел.
Кембридж - город-университет, изменивший мир
«Встретиться» с великими учеными, изучить готическую архитектуру и посетить колледж университета
Начало: Около Cambridge Arts Theatre
Расписание: ежедневно в 12:00
27 окт в 12:00
28 окт в 12:00
£35 за человека
1 час
Индивидуальная
до 15 чел.
Кембридж: город, колледжи и люди
Знакомство с богатой историей и обитателями старинного города и университета с мировой славой
Начало: В центре города, на Рыночной площади
25 окт в 10:00
27 окт в 10:00
£90 за всё до 15 чел.
4 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Тур в Кембридж
Знакомство с историей и традициями одного из самых престижных университетов мира
Начало: У Колледжа Эммануила
3 ноя в 10:00
4 ноя в 10:00
£206 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- YYevgeniy16 сентября 2024Прекрасный экскурсовод, особенно понравилось то как Татьяна легко поменяла подачу материала согласно нашим интересам.
- ББислан27 июля 2024Спасибо Татьяне за экскурсию по Кэмбриджу! Два часа пролетели незаметно. Уровень знаний гида на высоте, подача интересная, а главное увлекательная. Рекомендую всем кто хочет узнать о Кэмбридже все и даже больше.
- еекатерина12 июля 2024Татьяна прекрасный рассказчик! Мы были на экскурсии с 10-летним сыном, все трое заслушались увлекательными фактами, историями из жизни города и
- ВВиктория2 апреля 2024Мы впервые посетили Кембридж и остались под огромным количеством впечатлений от истории и архитектуры города в целом. Наталья прекрасный экскурсовод,
- PPanina3 июня 2023Спасибо Богдана, очень хорошо всё организовано, познавательно, рекомендую.
- ААлиза8 декабря 2022Отличная экскурсия. Нам очень понравилось.
- ААлександра29 октября 2020Были на экскурсии в октябре 2020. В это непростое время получили удовольствие от общения с Кембриджем через Наталью. Познавательно и
Ответы на вопросы от путешественников по Кембриджу в категории «На Рождество»
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Сколько стоит экскурсия по Кембриджу в октябре 2024
Сейчас в Кембридже в категории "На Рождество" можно забронировать 3 экскурсии от 35 до 206. Туристы уже оставили гидам 21 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.99 из 5
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