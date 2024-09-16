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его главных обитателей (студентов) - те были весьма хитры на выдумки. Отдельно стоит упомянуть часть экскурсии в King’s College Chapel и спрятанные в витражах и барельефах пасхалки для внимательных слушателей. Мы погуляли с Татьяной 1,5 часа и гуляли бы дальше, если бы не проголодались. Благодарим за прекрасно проведенное время и всячески рекомендуем прогулки по Кембриджу с Татьяной.