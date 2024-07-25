Что ещё посмотреть – экскурсии в Лондоне

Найдено 3 экскурсии в категории «Что ещё посмотреть» в Лондоне на русском языке, цены от £200. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Шедевры Британского музея
40 отзывов
2 часа
Индивидуальная
до 7 чел.
Шедевры Британского музея: путешествие в историю через уникальные экспонаты
Погрузитесь в мир истории и искусства с эксклюзивной экскурсией по Британскому музею, где каждый экспонат расскажет свою уникальную историю
Завтра в 13:00
6 авг в 14:00
от £200 за всё до 4 чел.
Путешествие в Оксфорд
Пешая
22 отзыва
4 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Путешествие в Оксфорд: история, культура и волшебство
Погрузитесь в атмосферу старинного Оксфорда, где каждый уголок хранит свои тайны и истории, ждущие, чтобы их раскрыли
Начало: У железнодорожной станции Оксфорда
9 авг в 14:00
12 авг в 10:00
£206 за всё до 6 чел.
Тур по старинным пабам Лондона
Пешая
22 отзыва
3 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Знакомство с лондонской культурой пабов: история и традиции
Погрузитесь в атмосферу старинных лондонских пабов, узнайте их истории и традиции, насладитесь уникальной культурой
7 авг в 18:00
9 авг в 14:00
£206 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Л
    Любовь
    25 июля 2024
    Путешествие в Оксфорд
    Огромная благодарность Богдану за чудесную прогулку по Оксфорду! Наша семья осталась под впечатлением! ❤️Дети (10 и 14 лет) заинтересовано слушали
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    и задавали вопросы. Богдан увлекательно показал и рассказал нам про историю городка, мы заходили в здания колледжей, чтобы глубже ощутить атмосферу этого места!!! Экскурсия получилась очень объемной по эмоциям! 💯 ☀️Также хочется отметить личные качества Богдана: он очень компетентен, разносторонен,вежлив и приятен в общении!!! 🔥Рекомендуем и вам экскурсии с Богданом!

  • В
    Валерий
    26 июня 2024
    Путешествие в Оксфорд
    Все прошло потрясно, очень интересно!
  • К
    Камила
    21 апреля 2024
    Путешествие в Оксфорд
    С экскурсией все встало на свои места Ответы на вопросы получили все!
    С экскурсией все встало на свои места
  • K
    Kseniia
    4 апреля 2024
    Шедевры Британского музея
    С первых минут стало понятно, что Юлия глубоко разбирается в теме: она не просто рассказывала нам об экспонатах музея, но
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    и давала отсылки к другим культурам, рассказывала как меняются представления археологов по мере открытия новых фактов. Было интересно, думаю мы бы могли и 4 часа провести на такой экскурсии. 10/10, спасибо!)

  • Д
    Дмитрий
    27 марта 2024
    Шедевры Британского музея
    Заказывал экскурсию в Британский музей. Спасибо огромное Юлии, все было очень интересно.
  • Е
    Евгения
    18 января 2024
    Тур по старинным пабам Лондона
    На экскурсию ходили. Гид и сама экскурсия понравились. Нас было несколько человек разного возраста 19-55 лет)и всем было интересно и комфортно. Мы очень довольны экскурсией. Спасибо.
  • Л
    Лариса
    16 декабря 2023
    Тур по старинным пабам Лондона
    Спасибо огромное Богдану за интересную и содержательную экскурсию! Очень рекомендуем!!!
    Спасибо огромное Богдану за интересную и содержательную экскурсию! Очень рекомендуем!!!
  • Е
    Евгения
    10 декабря 2023
    Тур по старинным пабам Лондона
    Богдан - умный, интеллигентный, сдержанный, начитанный человек, который умеет интересно преподнести информацию. Mi recomendación!

Ответы на вопросы от путешественников по Лондону в категории «Что ещё посмотреть»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Лондоне
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
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  3. Тур по старинным пабам Лондона
Какие места ещё посмотреть в Лондоне
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Самое главное
  2. Вестминстер
  3. Тауэр
  4. Биг-Бен
  5. Лондонский Сити
  6. Букингемский дворец
  7. Трафальгарская площадь
  8. Британский музей
  9. Парламент
  10. Тауэрский мост
Сколько стоит экскурсия по Лондону в августе 2024
Сейчас в Лондоне в категории "Что ещё посмотреть" можно забронировать 3 экскурсии от 200 до 206. Туристы уже оставили гидам 84 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.81 из 5
Экскурсии на русском языке в Лондоне (Великобритания 🇬🇧) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год по теме «Что ещё посмотреть», 84 ⭐ отзыва, цены от £200. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Великобритании. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь
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