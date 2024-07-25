2 часа
Индивидуальная
до 7 чел.
Шедевры Британского музея: путешествие в историю через уникальные экспонаты
Погрузитесь в мир истории и искусства с эксклюзивной экскурсией по Британскому музею, где каждый экспонат расскажет свою уникальную историю
Завтра в 13:00
6 авг в 14:00
от £200 за всё до 4 чел.
4 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Путешествие в Оксфорд: история, культура и волшебство
Погрузитесь в атмосферу старинного Оксфорда, где каждый уголок хранит свои тайны и истории, ждущие, чтобы их раскрыли
Начало: У железнодорожной станции Оксфорда
9 авг в 14:00
12 авг в 10:00
£206 за всё до 6 чел.
3 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Знакомство с лондонской культурой пабов: история и традиции
Погрузитесь в атмосферу старинных лондонских пабов, узнайте их истории и традиции, насладитесь уникальной культурой
7 авг в 18:00
9 авг в 14:00
£206 за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЛЛюбовь25 июля 2024Огромная благодарность Богдану за чудесную прогулку по Оксфорду! Наша семья осталась под впечатлением! ❤️Дети (10 и 14 лет) заинтересовано слушали
- ВВалерий26 июня 2024Все прошло потрясно, очень интересно!
- ККамила21 апреля 2024С экскурсией все встало на свои места Ответы на вопросы получили все!
- KKseniia4 апреля 2024С первых минут стало понятно, что Юлия глубоко разбирается в теме: она не просто рассказывала нам об экспонатах музея, но
- ДДмитрий27 марта 2024Заказывал экскурсию в Британский музей. Спасибо огромное Юлии, все было очень интересно.
- ЕЕвгения18 января 2024На экскурсию ходили. Гид и сама экскурсия понравились. Нас было несколько человек разного возраста 19-55 лет)и всем было интересно и комфортно. Мы очень довольны экскурсией. Спасибо.
- ЛЛариса16 декабря 2023Спасибо огромное Богдану за интересную и содержательную экскурсию! Очень рекомендуем!!!
- ЕЕвгения10 декабря 2023Богдан - умный, интеллигентный, сдержанный, начитанный человек, который умеет интересно преподнести информацию. Mi recomendación!
Ответы на вопросы от путешественников по Лондону в категории «Что ещё посмотреть»
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