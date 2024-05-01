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Индивидуальная
1.5 часа
Увлекательная прогулка для детей по Музею естествознания в Лондоне
Приглашаем на захватывающее путешествие по Музею естествознания. Вас ждут встречи с удивительными обитателями прошлого
Начало: В Музее естественной истории
14 июня в 10:00
19 июня в 12:30
£280 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Путешествие по следам Гарри Поттера: от паба до платформы 9 3/4
Погрузитесь в магический мир Гарри Поттера, посетив ключевые локации съемок в Лондоне на уникальной индивидуальной экскурсии
Начало: У станции метро «Вестминстер»
«Для детей до 11 лет проезд бесплатный»
Сегодня в 11:00
10 июня в 08:00
£206 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Полёты в Лондонском Музее науки: Индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в мир авиации с индивидуальной экскурсией по Лондонскому Музею науки. Узнайте секреты полётов и вдохновляющие истории лётчиков
Начало: У входа в Лондонский Музей Науки
«Экскурсия подойдет для детей возраста 8-13 лет»
7 июля в 10:30
3 авг в 10:30
£280 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Пороховой заговор: интерактивная экскурсия для детей и их родителей
Погрузиться в историю легендарной попытки смены власти в Великобритании - в увлекательном формате
Начало: на Парламентской площади
3 авг в 09:00
10 авг в 09:00
£280 за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЮЮля1 мая 2024Все очень понравилось!
- ИИрина13 апреля 2024Экскурсия была отличная! Было очень интересно и детям, и взрослым. Параллельно узнали много нового о Лондоне, побывали в отдаленных районах города, куда самостоятельно не поехали бы. Однозначно рекомендую! 👍
- ЮЮлия1 апреля 2024Это была очень интересная и познавательная экскурсия! Огромная благодарность Марии за проведение экскурсии. Это действительно было необычно, было огромное количество интересных фактов. Я очень советую посетить у Марии экскурсию в Парламент!
- ННаталья18 августа 2019Мария прекрасный экскурсовод! Детям (и взрослым) очень понравилось! Столько интересного узнали и в очень доступной форме) Благодарим Марию и Трипстер за чудесную экскурсию!
Ответы на вопросы от путешественников по Лондону в категории «Для детей»
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Сейчас в Лондоне в категории "Для детей" можно забронировать 4 экскурсии от 206 до 280. Туристы уже оставили гидам 4 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.79 из 5
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