Детские экскурсии в Лондоне

Найдено 4 экскурсии в категории «Для детей» в Лондоне на русском языке, цены от £206. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Увлекательная прогулка для детей по Музею естествознания
Индивидуальная
1.5 часа
1 отзыв
Увлекательная прогулка для детей по Музею естествознания в Лондоне
Приглашаем на захватывающее путешествие по Музею естествознания. Вас ждут встречи с удивительными обитателями прошлого
Начало: В Музее естественной истории
14 июня в 10:00
19 июня в 12:30
£280 за всё до 10 чел.
По следам киносъёмок саги о Гарри Поттере
🚌 На автобусе
Индивидуальная
3 часа
2 отзыва
Путешествие по следам Гарри Поттера: от паба до платформы 9 3/4
Погрузитесь в магический мир Гарри Поттера, посетив ключевые локации съемок в Лондоне на уникальной индивидуальной экскурсии
Начало: У станции метро «Вестминстер»
«Для детей до 11 лет проезд бесплатный»
Сегодня в 11:00
10 июня в 08:00
£206 за всё до 6 чел.
Полёты в Лондонском Музее науки
🛫 Полеты на самолетах
Индивидуальная
1.5 часа
1 отзыв
Полёты в Лондонском Музее науки: Индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в мир авиации с индивидуальной экскурсией по Лондонскому Музею науки. Узнайте секреты полётов и вдохновляющие истории лётчиков
Начало: У входа в Лондонский Музей Науки
«Экскурсия подойдет для детей возраста 8-13 лет»
7 июля в 10:30
3 авг в 10:30
£280 за всё до 10 чел.
Пороховой заговор: интерактивная экскурсия для детей и их родителей
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
Пороховой заговор: интерактивная экскурсия для детей и их родителей
Погрузиться в историю легендарной попытки смены власти в Великобритании - в увлекательном формате
Начало: на Парламентской площади
3 авг в 09:00
10 авг в 09:00
£280 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Ю
    Юля
    1 мая 2024
    По следам киносъёмок саги о Гарри Поттере
    Все очень понравилось!
  • И
    Ирина
    13 апреля 2024
    По следам киносъёмок саги о Гарри Поттере
    Экскурсия была отличная! Было очень интересно и детям, и взрослым. Параллельно узнали много нового о Лондоне, побывали в отдаленных районах города, куда самостоятельно не поехали бы. Однозначно рекомендую! 👍
  • Ю
    Юлия
    1 апреля 2024
    Увлекательная прогулка для детей по Музею естествознания
    Это была очень интересная и познавательная экскурсия! Огромная благодарность Марии за проведение экскурсии. Это действительно было необычно, было огромное количество интересных фактов. Я очень советую посетить у Марии экскурсию в Парламент!
  • Н
    Наталья
    18 августа 2019
    Полёты в Лондонском Музее науки
    Мария прекрасный экскурсовод! Детям (и взрослым) очень понравилось! Столько интересного узнали и в очень доступной форме) Благодарим Марию и Трипстер за чудесную экскурсию!

Ответы на вопросы от путешественников по Лондону в категории «Для детей»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Лондоне
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Увлекательная прогулка для детей по Музею естествознания
  2. По следам киносъёмок саги о Гарри Поттере
  3. Полёты в Лондонском Музее науки
  4. Пороховой заговор: интерактивная экскурсия для детей и их родителей
Какие места ещё посмотреть в Лондоне
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Вестминстер
  3. Тауэр
  4. Биг-Бен
  5. Букингемский дворец
  6. Лондонский Сити
  7. Трафальгарская площадь
  8. Британский музей
  9. Парламент
  10. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Лондону в июне 2024
Сейчас в Лондоне в категории "Для детей" можно забронировать 4 экскурсии от 206 до 280. Туристы уже оставили гидам 4 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.79 из 5
Все детские и школьные экскурсии в Лондоне! Вместе с детьми и гидами города Лондона можно посмотреть достопримечательности, узнать историю, не по учебнику, а интересно и с полным вовлечением детей, ведь эти экскурсионные программы специально созданы для мальчишек и девчонок. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Великобритании на русском языке
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