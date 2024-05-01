Ю Юля По следам киносъёмок саги о Гарри Поттере Все очень понравилось!

И Ирина По следам киносъёмок саги о Гарри Поттере Экскурсия была отличная! Было очень интересно и детям, и взрослым. Параллельно узнали много нового о Лондоне, побывали в отдаленных районах города, куда самостоятельно не поехали бы. Однозначно рекомендую! 👍

Ю Юлия Увлекательная прогулка для детей по Музею естествознания Это была очень интересная и познавательная экскурсия! Огромная благодарность Марии за проведение экскурсии. Это действительно было необычно, было огромное количество интересных фактов. Я очень советую посетить у Марии экскурсию в Парламент!