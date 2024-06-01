1 чел.
По популярности
Индивидуальная
6 часов
Индивидуальная поездка из Лондона в Стоунхендж и Солсберийский собор
Посетить знаменитые места на комфортабельном автомобиле с внимательным водителем
10 июня в 09:30
11 июня в 09:30
£480 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
8 часов
Путешествие в графство Кент: ощутить дух Старой Англии
Погрузитесь в историю и красоту Кента: от величественного Дуврского замка до живописных Белых скал Ла-Манша
Начало: По вашему адресу в Лондоне
12 июня в 08:00
16 июня в 08:00
£650 за всё до 4 чел.
Групповая
8 часов
Экскурсия в Стоунхендж и Бат с гидом на целый день
Начало: 38-51 Bedford Way, Bloomsbury, London WC1H 0DG
Расписание: в 08:30 по расписанию
25 июля в 08:30
22 авг в 08:30
£225 за человека
Групповая
8 часов
Автобусная экскурсия в Оксфорд и Стратфорд-на-Эвоне на полный день с гидом
Начало: 38-51 Bedford Way, Bloomsbury, London WC1H 0DG
Расписание: в 8.30 по графику
26 июля в 08:30
23 авг в 08:30
£230 за человека
Индивидуальная
8 часов
Королевские замки Хэмптон-корт и Виндзор: путешествие сквозь века
Приглашаем вас на уникальную экскурсию по двум из самых знаменитых замков Лондона, где история переплетается с кинематографом
12 июня в 09:00
16 июня в 09:00
£642 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННинель1 июня 2024Поездка с Андреєм была весьма познавательной и комфортной. Благодарны за все и рекомендуем всем друзьям.
- ННастя22 февраля 2024Графство Кент очень красивое, вот только путь туда из Лондона неблизкий (около 2,5 часов в одну сторону). И надо понять,
- ВВероника11 марта 2020Это было здорово! Все очень понравилось! Наш экскурсовод Максим потрясающе все рассказал, поюморил и удивил своими познаниями! Спасибо огромное! В следующий раз мы с вами!
- ЕЕлена30 января 2020Места замечательные, интереснейшие. Но всё очень обзорно. В Стратфорде не предусмотрено посещение музеев, а их там несколько. Самостоятельного времени хватит
- IInga10 ноября 2019Экскурсия очень понравилась, гид Максим рассказывал интересно и с юмором. Спасибо ему за это большое! Профессионально ответил на все вопросы
- ЕЕлена25 июля 2019Поездка с гидом Валерия была очень интересная и познавательная. Не замети как прошло время. Детям тоже очень понравилось.
- ППырсикова6 января 2019Очень понравился гид Максим. В процессе поездки он интересно и увлекательно представил как исторические факты, связанные с посещаемыми местами, так и особенности быта современных "англичан" и разнообразных жителей Великобритании!
- ММихаил5 октября 2018Интересная экскурсия,отличный экскурсовод Марианна.
Ответы на вопросы от путешественников по Лондону в категории «На весь день»
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