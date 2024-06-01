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нужно ли вам ехать так далеко. При этом сам трансфер был комфортный. Немного не хватило рассказов Богдана по пути. Возможно, тогда путь не казался бы таким длинным. Еще было немного обидно, что поздно приехали в Кентербери и собор уже закрылся. По сути это центральная достопримечательность путешествия, а мы попали только сбоку. При этом надо отметить гибкость Богдана, когда мы захотели посетить дополнительное место в Кентербери, и он пошел нам навстречу. Итого: путешествие длинное, достаточно утомительное, но если уже все просмотрено, то съездить можно.