Экскурсии на 1 день в Лондоне

Найдено 5 экскурсий в категории «На весь день» в Лондоне на русском языке, цены от £225. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Трансфер из Лондона и его окрестностей в Стоунхендж и Солсберийский собор
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
1 отзыв
Индивидуальная поездка из Лондона в Стоунхендж и Солсберийский собор
Посетить знаменитые места на комфортабельном автомобиле с внимательным водителем
10 июня в 09:30
11 июня в 09:30
£480 за всё до 6 чел.
Путешествие в графство Кент: ощутить дух Старой Англии
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
1 отзыв
Путешествие в графство Кент: ощутить дух Старой Англии
Погрузитесь в историю и красоту Кента: от величественного Дуврского замка до живописных Белых скал Ла-Манша
Начало: По вашему адресу в Лондоне
12 июня в 08:00
16 июня в 08:00
£650 за всё до 4 чел.
Автобусная экскурсия на целый день в Стоунхендж и Солсбери
🚌 На автобусе
Групповая
8 часов
3 отзыва
Экскурсия в Стоунхендж и Бат с гидом на целый день
Начало: 38-51 Bedford Way, Bloomsbury, London WC1H 0DG
Расписание: в 08:30 по расписанию
25 июля в 08:30
22 авг в 08:30
£225 за человека
Автобусная экскурсия в Оксфорд и Стратфорд-на-Эвоне на полный день с гидом
🚌 На автобусе
Групповая
8 часов
12 отзывов
Автобусная экскурсия в Оксфорд и Стратфорд-на-Эвоне на полный день с гидом
Начало: 38-51 Bedford Way, Bloomsbury, London WC1H 0DG
Расписание: в 8.30 по графику
26 июля в 08:30
23 авг в 08:30
£230 за человека
Королевские замки Хэмптон-корт и Виндзор
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
Королевские замки Хэмптон-корт и Виндзор: путешествие сквозь века
Приглашаем вас на уникальную экскурсию по двум из самых знаменитых замков Лондона, где история переплетается с кинематографом
12 июня в 09:00
16 июня в 09:00
£642 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Нинель
    1 июня 2024
    Трансфер из Лондона и его окрестностей в Стоунхендж и Солсберийский собор
    Поездка с Андреєм была весьма познавательной и комфортной. Благодарны за все и рекомендуем всем друзьям.
  • Н
    Настя
    22 февраля 2024
    Путешествие в графство Кент: ощутить дух Старой Англии
    Графство Кент очень красивое, вот только путь туда из Лондона неблизкий (около 2,5 часов в одну сторону). И надо понять,
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    нужно ли вам ехать так далеко. При этом сам трансфер был комфортный. Немного не хватило рассказов Богдана по пути. Возможно, тогда путь не казался бы таким длинным. Еще было немного обидно, что поздно приехали в Кентербери и собор уже закрылся. По сути это центральная достопримечательность путешествия, а мы попали только сбоку. При этом надо отметить гибкость Богдана, когда мы захотели посетить дополнительное место в Кентербери, и он пошел нам навстречу. Итого: путешествие длинное, достаточно утомительное, но если уже все просмотрено, то съездить можно.

    Графство Кент очень красивое, вот только путь туда из Лондона неблизкий (около 2,5 часов в однуГрафство Кент очень красивое, вот только путь туда из Лондона неблизкий (около 2,5 часов в однуГрафство Кент очень красивое, вот только путь туда из Лондона неблизкий (около 2,5 часов в однуГрафство Кент очень красивое, вот только путь туда из Лондона неблизкий (около 2,5 часов в однуГрафство Кент очень красивое, вот только путь туда из Лондона неблизкий (около 2,5 часов в одну
  • В
    Вероника
    11 марта 2020
    Автобусная экскурсия на целый день в Стоунхендж и Солсбери
    Это было здорово! Все очень понравилось! Наш экскурсовод Максим потрясающе все рассказал, поюморил и удивил своими познаниями! Спасибо огромное! В следующий раз мы с вами!
  • Е
    Елена
    30 января 2020
    Автобусная экскурсия в Оксфорд и Стратфорд-на-Эвоне на полный день с гидом
    Места замечательные, интереснейшие. Но всё очень обзорно. В Стратфорде не предусмотрено посещение музеев, а их там несколько. Самостоятельного времени хватит
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    только на один. Но цена за один билет почти такая же, как за все вместе. И если вы не говорите по английски в музеях будет сложно.

  • I
    Inga
    10 ноября 2019
    Автобусная экскурсия на целый день в Стоунхендж и Солсбери
    Экскурсия очень понравилась, гид Максим рассказывал интересно и с юмором. Спасибо ему за это большое! Профессионально ответил на все вопросы
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    и подсказал где что находится. Все прошло без задержек и накладок, Стоунхендж прекрасен, а собор в Солсбери - еще лучше!) И сам городок очень милый и колоритный.

  • Е
    Елена
    25 июля 2019
    Автобусная экскурсия на целый день в Стоунхендж и Солсбери
    Поездка с гидом Валерия была очень интересная и познавательная. Не замети как прошло время. Детям тоже очень понравилось.
  • П
    Пырсикова
    6 января 2019
    Автобусная экскурсия в Оксфорд и Стратфорд-на-Эвоне на полный день с гидом
    Очень понравился гид Максим. В процессе поездки он интересно и увлекательно представил как исторические факты, связанные с посещаемыми местами, так и особенности быта современных "англичан" и разнообразных жителей Великобритании!
  • М
    Михаил
    5 октября 2018
    Автобусная экскурсия в Оксфорд и Стратфорд-на-Эвоне на полный день с гидом
    Интересная экскурсия,отличный экскурсовод Марианна.

Ответы на вопросы от путешественников по Лондону в категории «На весь день»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Лондоне
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 5
  1. Трансфер из Лондона и его окрестностей в Стоунхендж и Солсберийский собор
  2. Путешествие в графство Кент: ощутить дух Старой Англии
  3. Автобусная экскурсия на целый день в Стоунхендж и Солсбери
  4. Автобусная экскурсия в Оксфорд и Стратфорд-на-Эвоне на полный день с гидом
  5. Королевские замки Хэмптон-корт и Виндзор
Какие места ещё посмотреть в Лондоне
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Вестминстер
  3. Тауэр
  4. Биг-Бен
  5. Букингемский дворец
  6. Лондонский Сити
  7. Трафальгарская площадь
  8. Британский музей
  9. Парламент
  10. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Лондону в июне 2024
Сейчас в Лондоне в категории "На весь день" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 225 до 650. Туристы уже оставили гидам 17 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.79 из 5
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