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гид по Лондону (Ирина) теперь фаворит в нашем рейтинге. Настолько интересна авторская программа и сама Ирина, которая имеет широкий кругозор и может ответить на любой вопрос. А так же спасибо Спутнику за прекрасный сервис, за напоминание по смс и email о дате, времени и подробном месте встречи с гидом. СПАСИБО! С уважением, Мария.