2 часа
Мини-группа
до 8 чел.
Исторический центр Лондона: пешая прогулка
Прогулка по историческому центру Лондона. Посетите Трафальгарскую площадь, парк Святого Джеймса, Биг-Бен и Букингемский дворец за 2 часа. Узнайте историю города
Начало: Trafalgar Square, станция метро Charing Cross
Расписание: в 09:30 по расписанию
20 авг в 09:30
17 сен в 09:30
£100 за человека
3 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Индивидуальная экскурсия «Тёмная сторона Лондона» - история и мистика
Погрузитесь в мрачные тайны Лондона, узнайте о его жестоком прошлом и жертвах на экскурсии «Тёмная сторона Лондона»
Начало: Метро Borough
Расписание: Суббота и воскресенье в 10:00
5 окт в 10:00
6 окт в 10:00
£95 за всё до 5 чел.
3 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Аристократический Лондон: путешествие по району Сент-Джеймс
Приглашаем на уникальную прогулку по самому аристократическому району Лондона, где живут традиции и история
Начало: Трафальгарская площадь
Расписание: Суббота и Воскресенье в 10:00
5 окт в 10:00
6 окт в 10:00
£95 за всё до 5 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Вечерняя прогулка по старинным пабам Лондона с дегустацией эля
Узнайте историю средневекового Лондона, посетите старинные пабы и продегустируйте эль в окружении легенд о призраках. Экскурсия только для взрослых
Начало: Выход из ст. метро Temple
Расписание: в 17:00 в разные дни
7 авг в 17:00
8 авг в 17:00
£260 за всё до 10 чел.
4 часа
Групповая
до 15 чел.
Групповая обзорная автобусная экскурсия по Лондону: главные районы и достопримечательности
Присоединяйтесь к увлекательной обзорной автобусной экскурсии по Лондону и узнайте всё о главных достопримечательностях столицы Великобритании всего за 4 часа
Начало: 38-51 Bedford Way, Bloomsbury, London WC1H 0DG
Расписание: в 08:30 в разные дни
19 авг в 08:30
16 сен в 08:30
£80 за человека
8 часов
Групповая
до 20 чел.
Экскурсия в Стоунхендж и Бат с гидом на целый день
Посетите Стоунхендж и Солсбери, чтобы окунуться в тайны древности и увидеть величественные памятники истории
Начало: 38-51 Bedford Way, Bloomsbury, London WC1H 0DG
Расписание: в 08:30 по расписанию
22 авг в 08:30
19 сен в 08:30
£225 за человека
3 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Развлекательные районы Сохо и Ковент-Гарден: театры, клубы, рестораны
Исследуйте театральный квартал Ковент-Гарден и веселый Сохо! Театры, клубы, кофейни и этнические рестораны ждут вас на этой уникальной экскурсии
Начало: Трафальгарская площадь
Расписание: Суббота и воскресенье в 10.00
17 окт в 10:00
17 ноя в 10:00
£95 за всё до 5 чел.
8 часов
Групповая
до 20 чел.
Групповая экскурсия по Оксфорду и Страдфорду: следы Толкина и Шекспира
Групповая экскурсия в Оксфорд и Стратфорд-на-Эвоне. Узнайте об истории и культуре, посетите знаменитые места и завершите день в уютном пабе
Начало: 38-51 Bedford Way, Bloomsbury, London WC1H 0DG
Расписание: в 8.30 по графику
23 авг в 08:30
20 сен в 08:30
£230 за человека
4 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Тур по Лондону
Начало: Обсуждается после бронирования
Расписание: по договоренности с гидом
Завтра в 09:00
7 авг в 09:00
£200 за всё до 5 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Ленин в Лондоне: следы русских революционеров в Клеркенвелле
Погрузитесь в начало 20 века, пройдите по следам Ленина и других революционеров в центре Лондона, узнайте неведомые истории
Начало: Выход из метро Russell Square
Расписание: По субботам в 10:30
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
£110 за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ВВероника11 марта 2020Это было здорово! Все очень понравилось! Наш экскурсовод Максим потрясающе все рассказал, поюморил и удивил своими познаниями! Спасибо огромное! В следующий раз мы с вами!
- ЕЕлена30 января 2020Экскурсия выше ожидания. Замечательно подобран маршрут, время
- ЕЕлена30 января 2020Места замечательные, интереснейшие. Но всё очень обзорно. В Стратфорде не предусмотрено посещение музеев, а их там несколько. Самостоятельного времени хватит
- IInga10 ноября 2019Экскурсия очень понравилась, гид Максим рассказывал интересно и с юмором. Спасибо ему за это большое! Профессионально ответил на все вопросы
- ЕЕлена25 июля 2019Поездка с гидом Валерия была очень интересная и познавательная. Не замети как прошло время. Детям тоже очень понравилось.
- ППырсикова6 января 2019Очень понравился гид Максим. В процессе поездки он интересно и увлекательно представил как исторические факты, связанные с посещаемыми местами, так и особенности быта современных "англичан" и разнообразных жителей Великобритании!
- ММихаил5 октября 2018Интересная экскурсия,отличный экскурсовод Марианна.
- MMaría14 января 2018С большой признательностью и уважением выражаю свою благодарность гиду Ирине. Мы пользуемся услугами гидов во всех городах, где бываем и
- ССветлана3 января 2018Очень интересно! Ирина молодец!
- MMushi.go27 июня 2017Казалось бы, как связаны развлекательные районы и страхование, джин и право собственности? Тут про это тоже расскажут!:) Экскурсия проходит утром,
Ответы на вопросы от путешественников по Лондону в категории «Популярные экскурсии»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Лондоне
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 10
Какие места ещё посмотреть в Лондоне
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
Сколько стоит экскурсия по Лондону в августе 2024
Сейчас в Лондоне в категории "Популярные экскурсии" можно забронировать 10 экскурсий и билетов от 80 до 260. Туристы уже оставили гидам 44 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.81 из 5
Экскурсии на русском языке в Лондоне (Великобритания 🇬🇧) – у нас можно купить 10 экскурсий на 2024 год по теме «Популярные экскурсии», 44 ⭐ отзыва, цены от £80. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Великобритании. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь