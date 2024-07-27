Все – экскурсии в Лондоне

Найдено 3 экскурсии в категории «Все» в Лондоне на русском языке, цены от £180. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Все самое важное в Лондоне за 2,5 часа
Пешая
267 отзывов
2.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Лондон за 2,5 часа: от Трафальгарской площади до Букингемского дворца
Погрузитесь в историю и культуру Лондона, посетив его знаковые места в компании опытного гида
Начало: На Трафальгарской площади, у памятника быку с голо...
Сегодня в 18:00
Завтра в 08:30
от £180 за всё до 6 чел.
Экскурсия по лондонскому Тауэру
Пешая
51 отзыв
3 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Экскурсия по лондонскому Тауэру
Важнейшие страницы английской истории, вороны, Тюдоры и сокровища британской короны
11 авг в 12:30
12 авг в 10:30
£300 за всё до 10 чел.
Шедевры Британского музея
40 отзывов
2 часа
Индивидуальная
до 7 чел.
Шедевры Британского музея: путешествие в историю через уникальные экспонаты
Погрузитесь в мир истории и искусства с эксклюзивной экскурсией по Британскому музею, где каждый экспонат расскажет свою уникальную историю
Завтра в 13:00
6 авг в 14:00
от £200 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • O
    Oksana
    27 июля 2024
    Все самое важное в Лондоне за 2,5 часа
    Экскурсию проводила Елена. Она познакомила нас с основными достопримечательностями Лондона. Интересно, доступно и познавательно рассказала историю Лондона связанную с этими
    читать дальше

    объектами. Елене удалось заинтересовать историей Лондона 15-летнего подростка. 2,5 часа прошли не заметно! Отлично знает историю и интересные факты. Мы остались очень довольны! Елена, благодарим Вас за чудесную экскурсию! Рекомендую Елену как гида.

  • А
    Анна
    22 июля 2024
    Все самое важное в Лондоне за 2,5 часа
    Экскурсию проводила Александра. Прекрасная лёгкая и приятная прогулка получилась. Рекомендую!
  • O
    Olga
    14 июля 2024
    Все самое важное в Лондоне за 2,5 часа
    Александра провела отличную экскурсию, смогла заразить духом Лондона/Англии, ответила на вопросы и дала отличную рекомендацию места для обеда
  • С
    Сергей
    13 июля 2024
    Экскурсия по лондонскому Тауэру
    Ольга лучший гид из нашей поездки в Лондон. Сразу чувствуется глубокое погружение в тему, заинтересованность и увлечённость рассказчика, адаптация к слушателю и профессионализм ведущего по уголкам истории и интересным для ведомого точкам. Советуем от души!
  • Y
    Yuiiia
    12 июня 2024
    Экскурсия по лондонскому Тауэру
    Экскурсия по Тауэру очень понравилась, ориентир был сделан на донесения информации для детей. Порекомендую Ольгу как интересного и знающего множество факторов гида. Дети были вовлечены в экскурсию и 3 часа пролетело незаметно. Преподносила информацию ненавязчиво и доступно.
  • А
    Анна
    22 апреля 2024
    Экскурсия по лондонскому Тауэру
    Мы были в восторге от экскурсии. Ольга профессионал своего дела. Узнали много нового и интересного об истории Лондона и Англии.
  • K
    Kseniia
    4 апреля 2024
    Шедевры Британского музея
    С первых минут стало понятно, что Юлия глубоко разбирается в теме: она не просто рассказывала нам об экспонатах музея, но
    читать дальше

    и давала отсылки к другим культурам, рассказывала как меняются представления археологов по мере открытия новых фактов. Было интересно, думаю мы бы могли и 4 часа провести на такой экскурсии. 10/10, спасибо!)

  • Д
    Дмитрий
    27 марта 2024
    Шедевры Британского музея
    Заказывал экскурсию в Британский музей. Спасибо огромное Юлии, все было очень интересно.

Ответы на вопросы от путешественников по Лондону в категории «Все»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Лондоне
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Все самое важное в Лондоне за 2,5 часа
  2. Экскурсия по лондонскому Тауэру
  3. Шедевры Британского музея
Какие места ещё посмотреть в Лондоне
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Самое главное
  2. Вестминстер
  3. Тауэр
  4. Биг-Бен
  5. Лондонский Сити
  6. Букингемский дворец
  7. Трафальгарская площадь
  8. Британский музей
  9. Парламент
  10. Тауэрский мост
Сколько стоит экскурсия по Лондону в августе 2024
Сейчас в Лондоне в категории "Все" можно забронировать 3 экскурсии от 180 до 300. Туристы уже оставили гидам 358 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.81 из 5
Экскурсии на русском языке в Лондоне (Великобритания 🇬🇧) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год по теме «Все», 358 ⭐ отзывов, цены от £180. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Великобритании. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь
ХорошоТам