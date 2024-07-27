2.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Лондон за 2,5 часа: от Трафальгарской площади до Букингемского дворца
Погрузитесь в историю и культуру Лондона, посетив его знаковые места в компании опытного гида
Начало: На Трафальгарской площади, у памятника быку с голо...
Сегодня в 18:00
Завтра в 08:30
от £180 за всё до 6 чел.
3 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Экскурсия по лондонскому Тауэру
Важнейшие страницы английской истории, вороны, Тюдоры и сокровища британской короны
11 авг в 12:30
12 авг в 10:30
£300 за всё до 10 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 7 чел.
Шедевры Британского музея: путешествие в историю через уникальные экспонаты
Погрузитесь в мир истории и искусства с эксклюзивной экскурсией по Британскому музею, где каждый экспонат расскажет свою уникальную историю
Завтра в 13:00
6 авг в 14:00
от £200 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- OOksana27 июля 2024Экскурсию проводила Елена. Она познакомила нас с основными достопримечательностями Лондона. Интересно, доступно и познавательно рассказала историю Лондона связанную с этими
- ААнна22 июля 2024Экскурсию проводила Александра. Прекрасная лёгкая и приятная прогулка получилась. Рекомендую!
- OOlga14 июля 2024Александра провела отличную экскурсию, смогла заразить духом Лондона/Англии, ответила на вопросы и дала отличную рекомендацию места для обеда
- ССергей13 июля 2024Ольга лучший гид из нашей поездки в Лондон. Сразу чувствуется глубокое погружение в тему, заинтересованность и увлечённость рассказчика, адаптация к слушателю и профессионализм ведущего по уголкам истории и интересным для ведомого точкам. Советуем от души!
- YYuiiia12 июня 2024Экскурсия по Тауэру очень понравилась, ориентир был сделан на донесения информации для детей. Порекомендую Ольгу как интересного и знающего множество факторов гида. Дети были вовлечены в экскурсию и 3 часа пролетело незаметно. Преподносила информацию ненавязчиво и доступно.
- ААнна22 апреля 2024Мы были в восторге от экскурсии. Ольга профессионал своего дела. Узнали много нового и интересного об истории Лондона и Англии.
- KKseniia4 апреля 2024С первых минут стало понятно, что Юлия глубоко разбирается в теме: она не просто рассказывала нам об экспонатах музея, но
- ДДмитрий27 марта 2024Заказывал экскурсию в Британский музей. Спасибо огромное Юлии, все было очень интересно.
Ответы на вопросы от путешественников по Лондону в категории «Все»
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