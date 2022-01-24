Сразитесь со страхом высоты и поднимитесь на смотровую площадку на орбите ArcelorMittal, самой высокой скульптуре в Великобритании. Это было предназначено, чтобы быть длительным наследием от Олимпийских игр 2012 года в Лондоне. И это точно! Посмотрите 20 миль над горизонтом Лондона сверху.