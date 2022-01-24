ArcelorMittal Orbit

Посмотрите на Лондон с самой высокой скульптуры Великобритании

4.8
9 отзывов
В группе
ArcelorMittal Orbit
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Сразитесь со страхом высоты и поднимитесь на смотровую площадку на орбите ArcelorMittal, самой высокой скульптуре в Великобритании. Это было предназначено, чтобы быть длительным наследием от Олимпийских игр 2012 года в Лондоне. И это точно! Посмотрите 20 миль над горизонтом Лондона сверху.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Доступ на орбиту ArcelorMittal
Что не входит
  • Доступ к горке
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В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

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