Встретьтесь с местным гидом недалеко от Букингемского дворца и совершите пеший тур по самой королевской части Лондона. Гид предоставит увлекательную информацию о дворце и королевской семье, а также величественном Сент-Джеймсском дворце, построенном Генрихом VIII.

Во время 2,5-часового тура вы также посетите прекрасный Сент-Джеймсский парк, улицу Мэлл, построенную как гигантская красная ковровая дорожка ко дворцу, и пройдете мимо Кларенс-хауса, другого королевского дворца, где живут принц Чарльз и герцогиня Корнуольская.

После приятного пешего тура вам представится уникальная возможность зайти в Букингемский дворец. Королевская резиденция ежегодно открыта для посещения в течение ограниченного времени, и похоже, что здесь стремится побывать практически каждый!

Королева и герцог Эдинбургский открывают двери Букингемского дворца для посетителей только на 2 месяца каждый год. С билетами вам гарантирован проход внутрь и не придется ждать в очередях.

Полюбуйтесь роскошными комнатами, сверкающими люстрами и великолепной обстановкой. В помещениях, которые вы посетите, хранятся некоторые из главных сокровищ королевской коллекции: например, изысканные изделия из севрского фарфора и некоторые из лучших образцов английской и французской мебели в мире.

С официальным аудиогидом вы узнаете все о жителях дворца, его истории и традициях, а также предметах обстановки и украшениях. Многие из них – это подарки от глав государств со всего мира, которые преподносились на протяжении веков.