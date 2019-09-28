Букингемский дворец: билеты с Королевским пешим туром

Обогатите свои впечатления от посещения Лондона, познакомившись с рядом его ключевых традиций: прогуляйтесь с гидом по

4.5
132 отзыва
В группе
до 50 чел.
Обогатите свои впечатления от посещения Лондона, познакомившись с рядом его ключевых традиций: прогуляйтесь с гидом по улице Мэлл и по прекрасному городскому Сент-Джеймсскому парку.

Также вы увидите, как живет королевская семья, в Букингемском дворце.
Букингемский дворец: билеты с Королевским пешим туром
Букингемский дворец: билеты с Королевским пешим туром
Букингемский дворец: билеты с Королевским пешим туром
Букингемский дворец: билеты с Королевским пешим туром
Букингемский дворец: билеты с Королевским пешим туром
Букингемский дворец: билеты с Королевским пешим туром

Что вы увидите 🤩

  • Театр Шекспира «Глобус»
  • Букингемский дворец
  • Сент-Джеймс
  • Сент-Джеймс Парк
  • The State Rooms, Buckingham Palace
  • The Mall, Лондон
  • Сент-Джеймсский дворец
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 24 часа до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
  1. Посетите парадные покои Букингемского дворца, открытые только 2 месяца в году
  2. Войдите во дворец без задержек благодаря заранее забронированному билету
  3. Поучаствуйте в пешем туре по улице Мэлл и Сент-Джеймсскому парку
Встретьтесь с местным гидом недалеко от Букингемского дворца и совершите пеший тур по самой королевской части Лондона. Гид предоставит увлекательную информацию о дворце и королевской семье, а также величественном Сент-Джеймсском дворце, построенном Генрихом VIII.
Во время 2,5-часового тура вы также посетите прекрасный Сент-Джеймсский парк, улицу Мэлл, построенную как гигантская красная ковровая дорожка ко дворцу, и пройдете мимо Кларенс-хауса, другого королевского дворца, где живут принц Чарльз и герцогиня Корнуольская.
После приятного пешего тура вам представится уникальная возможность зайти в Букингемский дворец. Королевская резиденция ежегодно открыта для посещения в течение ограниченного времени, и похоже, что здесь стремится побывать практически каждый!
Королева и герцог Эдинбургский открывают двери Букингемского дворца для посетителей только на 2 месяца каждый год. С билетами вам гарантирован проход внутрь и не придется ждать в очередях.
Полюбуйтесь роскошными комнатами, сверкающими люстрами и великолепной обстановкой. В помещениях, которые вы посетите, хранятся некоторые из главных сокровищ королевской коллекции: например, изысканные изделия из севрского фарфора и некоторые из лучших образцов английской и французской мебели в мире.
С официальным аудиогидом вы узнаете все о жителях дворца, его истории и традициях, а также предметах обстановки и украшениях. Многие из них – это подарки от глав государств со всего мира, которые преподносились на протяжении веков.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Опытный местный гид во время пешего тура до входа в Букингемский дворец
  • Входной билет в Букингемский дворец
  • Аудиогид для Букингемского дворца
  • При необходимости – наушники, чтобы вы всегда слышали гида
Что не входит
  • Чаевые
  • Трансфер от/до отеля
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 часов 30 минут
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Важная информация
  • Место встречи – не Букингемский дворец
Не подходит для следующих категорий людей
  • Люди в инвалидных креслах
Требования к участникам
  • Вам необходимо быть в защитной маске, которую вы принесли с собой
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Вы сами выбираете дату и время

Отзывы и рейтинг

4.5
Основано на 132 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
84
4
30
3
11
2
5
1
2
Проведение мероприятия возможно не только на русском языке, поэтому в отзывах вы можете встретить мнения от жителей разных стран
M
28 сен 2019
(Германия)
Посещение самого Букингемского дворца было действительно отличным. Был аудиогид, который давал важную информацию об отдельных комнатах. В конце тура было даже кафе Букингемского дворца, которое находилось в задней части сада, из которого вы могли наслаждаться прекрасным видом на зелень. Цены здесь тоже были вполне нормальными. Причина, по которой я поставил этот тур звездой, заключается в том, что описанный тур, который вы совершаете с City Wonders через торговый центр в Букингемский дворец перед входом во дворец, не особенно впечатляет. Примерно полчаса и информация о королевской семье. Это было интересно услышать, но оно того не стоило, так как фактический билет в Букингемский дворец стоит всего около 25 фунтов стерлингов, а до него - остальная часть стоимости пешеходной экскурсии.
M
16 сен 2018
(Канада)
Экскурсия по Букингемскому дворцу превзошла наши ожидания. Я был на скутере, и со мной обращались как с королевской семьей! Меня проводили в это место через вход в Квинс, и я так замечательно заботился о каждых двух поездках. Мы были очень впечатлены нашим лечением людей с ограниченными возможностями. Я бы на 100% вернулся в Лондон по этой причине!
S
20 авг 2018
(Германия)
У нас был дружелюбный гид (Роберт), который рассказал нам несколько хороших историй о районе Букингемского дворца и королевской семье. Нам понравилась короткая прогулка от места встречи до Букингемского дворца! Сам Букингемский дворец стоил того, чтобы его увидеть, из-за экскурсии нам пришлось подождать всего несколько минут, чтобы попасть во дворец. Процедуры в Букингемском дворце были хорошо организованы, хотя приходилось иметь дело с большим количеством посетителей. Члены были добрыми и отзывчивыми. Нам очень понравилось иметь возможность увидеть Букингемский дворец!

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