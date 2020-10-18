Королевские конюшни — важная часть службы лорда-камергера, необходимая для снабжения транспортом королевы и членов королевской семьи: как конными экипажами, так и автомобилями. Также это одна из лучших действующих конюшен. Там дрессируют лошадей пород Windsor Grey и Cleveland Bay, которых затем впрягают в королевские экипажи.

Среди исторических экипажей и карет вашему вниманию представят впечатляющий новый государственный экипаж, созданный в честь бриллиантового юбилея, на котором Ее Величество Елизавета II предстала на церемонии открытия парламента 4 июня 2014 года. Затем вы увидите роскошный Австралийский государственный экипаж с центральным отоплением и электрическими стеклоподъемниками, доставивший королеву и герцога Эдинбургского из Вестминстерского аббатства в Букингемский дворец после королевской свадьбы в 2011 году. Самый ослепительный экспонат — Золотая государственная карета, используемая на всех коронациях с 1821 года, с момента восшествия на престол Георга IV.

Среди прочего, вы сможете также увидеть Ирландскую государственную карету, купленную королевой Викторией в 1852 году. Именно этот экипаж сопровождал на церемониях открытия парламента Викторию, Георга VI и Елизавету II.

Во время посещения королевских конюшен не упустите шанс посмотреть на некоторых королевских лошадей, которых запрягают в кареты и экипажи.

Посетители королевских конюшен также смогут увидеть образчики прекрасных ливрей, которые носили королевские кучеры. Помимо нескольких мелких деталей, они остались ровно такими же, какими были в викторианские времена. Примечательно, что некоторые портные, шьющие эти ливреи сегодня, работают в тех же компаниях, которые занимались пошивом формы еще во время правления Георга III в XVIII веке.