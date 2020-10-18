Букингемский дворец: входной билет в королевские конюшни

Королевские конюшни являются одними из лучших действующих конюшен

4.2
611 отзывов
Входной билет
Королевские конюшни являются одними из лучших действующих конюшен и отвечают за организацию поездок королевы и королевской семьи.

Посмотрите на Государственный экипаж бриллиантового юбилея, Золотую государственную карету и запрягаемых в них лошадей.
Букингемский дворец: входной билет в королевские конюшни
Букингемский дворец: входной билет в королевские конюшни
Букингемский дворец: входной билет в королевские конюшни
Букингемский дворец: входной билет в королевские конюшни
Букингемский дворец: входной билет в королевские конюшни

Что вы увидите 🤩

  • The Mall
  • Букингемский дворец
  • Королевские конюшни
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 24 часа до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
  1. Исследуйте королевские конюшни — одни из лучших действующих конюшен мира
  2. Полюбуйтесь потрясающим новым государственным экипажем, созданным в честь бриллиантового юбилея
  3. Осмотрите сногсшибательную Золотую государственную карету, используемую на всех коронациях с 1821 года
  4. Оцените некоторых королевских лошадей, которых запрягают в кареты и экипажи
  5. Познакомьтесь с лошадьми знаменитых пород Windsor Grey и Cleveland Bay
  6. Откройте для себя прекрасные ливреи, которые носили королевские кучеры
Королевские конюшни — важная часть службы лорда-камергера, необходимая для снабжения транспортом королевы и членов королевской семьи: как конными экипажами, так и автомобилями. Также это одна из лучших действующих конюшен. Там дрессируют лошадей пород Windsor Grey и Cleveland Bay, которых затем впрягают в королевские экипажи.
Среди исторических экипажей и карет вашему вниманию представят впечатляющий новый государственный экипаж, созданный в честь бриллиантового юбилея, на котором Ее Величество Елизавета II предстала на церемонии открытия парламента 4 июня 2014 года. Затем вы увидите роскошный Австралийский государственный экипаж с центральным отоплением и электрическими стеклоподъемниками, доставивший королеву и герцога Эдинбургского из Вестминстерского аббатства в Букингемский дворец после королевской свадьбы в 2011 году. Самый ослепительный экспонат — Золотая государственная карета, используемая на всех коронациях с 1821 года, с момента восшествия на престол Георга IV.
Среди прочего, вы сможете также увидеть Ирландскую государственную карету, купленную королевой Викторией в 1852 году. Именно этот экипаж сопровождал на церемониях открытия парламента Викторию, Георга VI и Елизавету II.
Во время посещения королевских конюшен не упустите шанс посмотреть на некоторых королевских лошадей, которых запрягают в кареты и экипажи.
Посетители королевских конюшен также смогут увидеть образчики прекрасных ливрей, которые носили королевские кучеры. Помимо нескольких мелких деталей, они остались ровно такими же, какими были в викторианские времена. Примечательно, что некоторые портные, шьющие эти ливреи сегодня, работают в тех же компаниях, которые занимались пошивом формы еще во время правления Георга III в XVIII веке.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Входной билет в королевские конюшни
  • Мультимедийная экскурсия на девяти языках
Что не входит
  • Трансферы
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 1 дня
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Не допускаются
  • Чемоданы и большие сумки
Важная информация
  • По прибытии все участники тура и их багаж проходят контроль безопасности, как в аэропорту. Постарайтесь взять с собой минимум вещей, чтобы как можно скорее пройти досмотр
  • Билеты, приобретеные через GetYourGuide, невозможно преобразовать в годовой абонемент
  • Некоторые вещи, такие как большие чемоданы, перочинные ножи и ножницы, нельзя проносить в королевские конюшни, поскольку в достопримечательности нет гардероба
  • В королевских конюшнях разрешается фотографировать и вести съемку в некоммерческих целях
  • Можно использовать мобильные телефоны, однако старайтесь не беспокоить окружающих
Ограничения по возрасту
  • Для посетителей в возрасте 4 и менее лет билет не требуется
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Вы сами выбираете дату и время

Отзывы и рейтинг

4.2
Основано на 611 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
311
4
173
3
80
2
23
1
24
Проведение мероприятия возможно не только на русском языке, поэтому в отзывах вы можете встретить мнения от жителей разных стран
А
18 окт 2020
(Германия)
Оригинал (de)
Не стоит
Agnieszka
11 окт 2020
(Польша)
Оригинал (pl)
Стиль, класс и дыхание истории с ностальгией.
А
22 сен 2020
(Великобритания)
Оригинал (en)
Интересный визит
А
12 июля 2020
(Германия)
Оригинал (de)
Хорошее место с множеством достопримечательностей (автомобили, снаряжение для верховой езды и т. Д.), Но, к сожалению, рисовые конюшни были закрыты.
E
18 мар 2020
(Швейцария)
Оригинал (de)
Было впечатляюще увидеть великолепные экипажи, которые использовались и используются на исторических событиях.
E
14 мар 2020
(Франция)
Оригинал (fr)
Очень интересно. Визит короткий, так что хорошо, если у вас есть несколько дел в течение дня. Тем не менее цена высока для того, что есть. У входа мы видим 2 лошадей, вот и все (белых лошадей на момент нашего визита не было)
А
11 мар 2020
Оригинал (de)
Визит длился около 1 часа. К сожалению, многих лошадей там не было, да и вообще мало что происходило. Вагоны приятно увидеть, а аудиогид предоставляет много интересной информации. Но 15 евро - это довольно большие деньги.
I
8 мар 2020
(Франция)
Оригинал (fr)
Окунитесь в королевскую жизнь с ее позолотой и великолепием.
J
7 мар 2020
(Германия)
Оригинал (de)
Как-то мы ожидали большего. Еще несколько «загадок» лошадей королевской конюшни.
S
4 мар 2020
(Великобритания)
Оригинал (en)
Мы были разочарованы тем, что не смогли увидеть лошадей.
А
1 мар 2020
(Австралия)
Оригинал (en)
Очень информативный аудиогид. Дисплеи хорошо разложены
J
1 мар 2020
(Германия)
Оригинал (de)
Проходит минут 30, в остальном было интересно и хорошо
H
1 мар 2020
(Франция)
Оригинал (fr)
Хонни, будь тот, кто плохо об этом думает
CARLOS
29 фев 2020
(Бразилия)
Оригинал (pt)
Очень интересно, для тех, кто не смог войти во дворец, этот тур предлагает разумный образец.
E
28 фев 2020
(Великобритания)
Оригинал (en)
Хотя день был действительно интересным, он разочаровал моих 9-летних внучек, так как они не могли подобраться к лошадям. Когда мы приехали, в конюшне было только две лошади, и у меня сложилось впечатление, что их будет больше.
Ещё 596 отзывов

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