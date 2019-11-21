Исследуйте, пожалуй, самую знаковую достопримечательность Лондона, посетив парадные залы Букингемского дворца. Получите привилегированный доступ в одну из официальных резиденций Ее Величества Королевы и полюбуйтесь выставленными красивыми коллекциями, переходя из комнаты в комнату. Термин «государственные комнаты» относится к общественным комнатам дворца, в которых монархи принимают, награждают и развлекают своих подданных и посещающих сановников. Сегодня парадные залы Букингемского дворца широко используются королевой и членами королевской семьи для приема и развлечения своих гостей на государственных, церемониальных и официальных мероприятиях.

Парадные залы обставлены множеством величайших сокровищ Королевской коллекции, включая картины Рембрандта и Рубенса, скульптуры Кановы, изысканные образцы севрского фарфора и одни из лучших в мире предметов английской и французской мебели. В конце вашей экскурсии по государственным залам в Букингемском дворце популярное кафе в саду - идеальное место, чтобы собраться и насладиться видами на знаменитую лужайку.