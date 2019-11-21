Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 24 часа до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Пройдитесь по Букингемскому дворцу до королевских парадных залов с этим билетом
Полюбуйтесь многими из величайших сокровищ королевской коллекции, включая картины Рубенса, Рембрандта и Каналетто, скульптуры Кановы
Взгляните на изысканный севрский фарфор, а также на лучшие в мире образцы английской и французской мебели
Узнайте о внутренних приготовлениях к официальным визитам в Букингемском дворце
Посетите популярное кафе Garden Café у Букингемского дворца
Исследуйте, пожалуй, самую знаковую достопримечательность Лондона, посетив парадные залы Букингемского дворца. Получите привилегированный доступ в одну из официальных резиденций Ее Величества Королевы и полюбуйтесь выставленными красивыми коллекциями, переходя из комнаты в комнату. Термин «государственные комнаты» относится к общественным комнатам дворца, в которых монархи принимают, награждают и развлекают своих подданных и посещающих сановников. Сегодня парадные залы Букингемского дворца широко используются королевой и членами королевской семьи для приема и развлечения своих гостей на государственных, церемониальных и официальных мероприятиях.
Парадные залы обставлены множеством величайших сокровищ Королевской коллекции, включая картины Рембрандта и Рубенса, скульптуры Кановы, изысканные образцы севрского фарфора и одни из лучших в мире предметов английской и французской мебели. В конце вашей экскурсии по государственным залам в Букингемском дворце популярное кафе в саду - идеальное место, чтобы собраться и насладиться видами на знаменитую лужайку.
Ответы на вопросы
Что входит
Входной билет в парадные залы
Мультимедийный тур на 9 языках
Что не входит
Гид-экскурсовод
Трансферы
Еда и напитки
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 3 часов 30 минут
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Группа до 100 человек.
Не допускаются
Детские коляски
Важная информация
В парадных залах запрещено фотографирование, видеозапись и съемка, включая использование носимых устройств в некоммерческих целях
Фотографирование и съемка в некоммерческих целях допускаются в саду Букингемского дворца
Для удобства других посетителей в парадных залах требуется отключать мобильные телефоны
По правилам безопасности в парадные залы не допускаются инвалидные коляски. Они будут проверяться и дожидаться хозяев у выхода. Можно бесплатно арендовать детские переноски при их наличии
Вход забронирован на конкретное время, опоздавшие не смогут пройти внутрь. Пожалуйста, убедитесь, чтобы у вас хватит времени, что прийти заранее и обменять свой ваучер на билет
Парадные залы открыты ежегодно в летние месяцы, когда дворец не используется для официальных дел
При покупке пакетного предложения время входа в Парадные залы будет на час позже забронированного времени входа
Ограничения по возрасту
Для посетителей в возрасте 4 и менее лет билет не требуется
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Вы сами выбираете дату и время
Отзывы и рейтинг
4.7
Основано на 1248 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
894
4
276
3
59
2
11
1
8
Проведение мероприятия возможно не только на русском языке, поэтому в отзывах вы можете встретить мнения от жителей разных стран
Carl
21 ноя 2019
(Новая Зеландия)
Это было хорошо. Просто много комнат, аудио было в порядке. Вероятно, было бы лучше с живым гидом
S
Susan
19 окт 2019
(Великобритания)
Оказавшись внутри, потрясающе.
А
Аноним
11 окт 2019
(Австралия)
Чудесный опыт, у каждого должен быть шанс сделать это - мой третий визит, и я все еще люблю это всегда что-то новое, чтобы видеть
S
Susie
4 окт 2019
(США)
Абсолютный трепет всей жизни! Я приехал из Калифорнии в США. Я был так взволнован, узнав о возможности увидеть вещи, принадлежавшие королеве Виктории!
J
JACQUI
3 окт 2019
(Великобритания)
Я купил то, что я думал, было предварительно забронированы билеты. В полученном электронном письме говорилось, что вход изменился, поэтому выстроились в очередь на какое-то время, только чтобы сообщить, что «нет», вам нужно пойти и обменять свой ваучер на билет. Так что в очереди два раза и почти пропустил мое время входа. Я должен был попросить, чтобы быть помещенным в начало очереди для 3.15 слота. Дворец, однако, стоил того, чтобы его посетить, и хотя у многих посетителей это не вызвало особых задержек.
L
Linda
1 окт 2019
(США)
Прекрасный доступ. Мне нравится, что вам бесплатно предоставляется индивидуальное видео-руководство, чтобы вы могли двигаться в своем собственном темпе. Было бы полезно знать, что вы не можете носить рюкзак на спине, вы должны носить его в одной руке. Только большие сумки могут быть проверены. Я бы оставил рюкзак домой, так как носить тяжелую сумку в одной руке неудобно.
G
Galiia
26 сен 2019
(Россия)
Великолепно!
А
Аноним
8 окт 2019
(Швейцария)
Оригинал (de)
Это впечатляет, соответственно. угадать.
Sophie
4 окт 2019
(Франция)
Оригинал (fr)
Интересный визит, качественный аудиогид. Беспрецедентная возможность посетить интерьер этого дворца ...
J
Jorge Miguel Fernandes
2 окт 2019
(Португалия)
Chegamos na hora marcada, trocamos os impressos por bilhetes, e tudo correu bem
C
Celia
1 окт 2019
(Великобритания)
Оригинал (en)
Хороший аудиоконтент. Легко понять. Очень приятный.
А
Аноним
1 окт 2019
(Япония)
Оригинал (ja)
Это был замечательный опыт - почувствовать величие Британской империи.
S
Stefania Domenica
1 окт 2019
(Италия)
Non mi è piaciuto che per entrare abbiamo comunque dovuto cambiare il biglietto con quello ufficiale all'entrata e quindi fila
А
Аноним
1 окт 2019
(Германия)
Оригинал (de)
Отличный тур!
А
Аноним
30 сен 2019
(Бразилия)
Оригинал (pt)
Посещение мест, которые мы знаем по телевидению или в Интернете, и просмотр вживую портреты, которые мы видели только в книгах или в Интернете, делают этот опыт фантастическим и незабываемым, даже если мы можем сохранить его только в памяти (потому что фотографии не разрешены) . Не говоря уже о том, что, в конце концов, великолепное посещение венчают сады.
Ещё 1233 отзыва
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