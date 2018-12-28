2 отзыва оставили туристы

Что вас ожидает

Сэр Лондон во всей красе

Как истинный английский джентльмен, Лондон всегда готов к встрече с гостями — независимо от погоды, вы получите большое удовольствие от вида «парадного фасада» города и архитектурных шедевров, которыми он знаменит. За время обзорного путешествия перед вами предстанут:

Вестминстерское аббатство — душа англиканской церкви и главная усыпальница британских монархов, которая поразит своим архитектурным ансамблем.

— душа англиканской церкви и главная усыпальница британских монархов, которая поразит своим архитектурным ансамблем. Здание Британского парламента со знаменитым Биг-Беном — рядом с этими достопримечательностями вы узнаете другое название знаменитой башни и погрузитесь в историю Великобритании.

со знаменитым Биг-Беном — рядом с этими достопримечательностями вы узнаете другое название знаменитой башни и погрузитесь в историю Великобритании. Букингемский дворец — дом самой королевы!

— дом самой королевы! Альберт Холл — монарший зал искусств и науки.

— монарший зал искусств и науки. Тауэрский замок — уникальное место, служившее в разные эпохи и тюрьмой, и резиденцией, и даже зоопарком. Вы услышите о традициях, которые хранит Тауэр, и оцените его монументальность.

— уникальное место, служившее в разные эпохи и тюрьмой, и резиденцией, и даже зоопарком. Вы услышите о традициях, которые хранит Тауэр, и оцените его монументальность. Кафедральный собор Святого Павла, величественный и огромный. Именно здесь поженились принцесса Диана и принц Чарльз, а также похоронены многие известные подданные британской короны.

Вы познакомитесь с историей каждой из знаковых достопримечательностей, узнаете об особенностях их архитектуры и взглянете на современную жизнь города в лондонском Сити.