2 отзыва оставили туристы

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Добро пожаловать в Лондон!

Всё самое главное в столице и о ней на обзорной автобусной экскурсии

  • 🙋‍♀️Это групповая экскурсия
  • 🚌На автобусе
  • Продолжительность 2.5 часа
  • 👥 Группа не более 50 человек
  • 👶Можно с детьми
  • 🚩Встреча в районе Russell Square
  • Заказать экскурсию

£55 за человека

У этой экскурсии2 отзыва
4
Ivan
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Ivan – экскурсионное агентство по Лондону
Есть рецепт идеального первого знакомства с Лондоном: без суеты и пробок на дорогах, в компании опытного гида за несколько часов вы уловите главные очертания города.

Та самая столица Туманного Альбиона с обложек учебников по английскому предстанет перед вами во всей красе, откроет свою захватывающую историю 📖 и поделится настроением повседневной жизни.

Начните своё путешествие правильно!
Добро пожаловать в Лондон!
Добро пожаловать в Лондон!

Что вас ожидает

Сэр Лондон во всей красе
Как истинный английский джентльмен, Лондон всегда готов к встрече с гостями — независимо от погоды, вы получите большое удовольствие от вида «парадного фасада» города и архитектурных шедевров, которыми он знаменит. За время обзорного путешествия перед вами предстанут:

  • Вестминстерское аббатство — душа англиканской церкви и главная усыпальница британских монархов, которая поразит своим архитектурным ансамблем.
  • Здание Британского парламента со знаменитым Биг-Беном — рядом с этими достопримечательностями вы узнаете другое название знаменитой башни и погрузитесь в историю Великобритании.
  • Букингемский дворец — дом самой королевы!
  • Альберт Холл — монарший зал искусств и науки.
  • Тауэрский замок — уникальное место, служившее в разные эпохи и тюрьмой, и резиденцией, и даже зоопарком. Вы услышите о традициях, которые хранит Тауэр, и оцените его монументальность.
  • Кафедральный собор Святого Павла, величественный и огромный. Именно здесь поженились принцесса Диана и принц Чарльз, а также похоронены многие известные подданные британской короны.

Вы познакомитесь с историей каждой из знаковых достопримечательностей, узнаете об особенностях их архитектуры и взглянете на современную жизнь города в лондонском Сити.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
  • Время указано примерное. Продолжительность экскурсии может немного варьироваться, так как зависит от городских мероприятий и ситуации на дорогах.
Добро пожаловать в Лондон!
Добро пожаловать в Лондон!
Добро пожаловать в Лондон!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 50 человек.
  • Место встречи для начала в районе Russell Square.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Ivan
Ivan
Я основатель туристической компании для русскоговорящих. Основная задача моей команды — совместить профессионализм гидов с великолепным качеством сервиса и оптимальными ценами.
Напишите мнеВыберите дату и оставьте комментарий в форме

2 отзыва оставили туристы

28 декабря 2018
В конце декабря 2018 года впервые посетила Лондон. Экскурсия очень понравилась, гид хорошо владеет информацией, рассказывает увлекательно и интересно. После экскурсии остались хорошие впечатления о городе. Надеюсь поездка не последняя, в следующий раз обязательно выберу Вас снова. Отдельное спасибо Гиду. Всем желающим рекомендую!
8 октября 2018
Спасибо за экскурсию! Все понравилось. Отдельная благодарность гиду Марине!

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