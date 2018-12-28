2 отзыва оставили туристы

Что вас ожидает
Сэр Лондон во всей красе
Как истинный английский джентльмен, Лондон всегда готов к встрече с гостями — независимо от погоды, вы получите большое удовольствие от вида «парадного фасада» города и архитектурных шедевров, которыми он знаменит. За время обзорного путешествия перед вами предстанут:
- Вестминстерское аббатство — душа англиканской церкви и главная усыпальница британских монархов, которая поразит своим архитектурным ансамблем.
- Здание Британского парламента со знаменитым Биг-Беном — рядом с этими достопримечательностями вы узнаете другое название знаменитой башни и погрузитесь в историю Великобритании.
- Букингемский дворец — дом самой королевы!
- Альберт Холл — монарший зал искусств и науки.
- Тауэрский замок — уникальное место, служившее в разные эпохи и тюрьмой, и резиденцией, и даже зоопарком. Вы услышите о традициях, которые хранит Тауэр, и оцените его монументальность.
- Кафедральный собор Святого Павла, величественный и огромный. Именно здесь поженились принцесса Диана и принц Чарльз, а также похоронены многие известные подданные британской короны.
Вы познакомитесь с историей каждой из знаковых достопримечательностей, узнаете об особенностях их архитектуры и взглянете на современную жизнь города в лондонском Сити.