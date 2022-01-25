Дворец Хэмптон-корт, сады и лабиринт

Откройте для себя дворец № 1 Генриха VIII

4.8
41 отзыв
Входной билет
Дворец Хэмптон-корт, сады и лабиринт
Дворец Хэмптон-корт, сады и лабиринт
Дворец Хэмптон-корт, сады и лабиринт
Дворец Хэмптон-корт, сады и лабиринт
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Буквально «пригодный для короля», это не удивительно, что этот огромный и роскошный комплекс был любимой резиденцией декадента Генриха VIII. С костюмированными гидами, просторными площадками и элегантными апартаментами, он наверняка станет фаворитом вашей семьи.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Вход во дворец Хэмптон-корт
  • Вход в сад и лабиринт
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