Знаменитые крики верного «Челси» отзываются на трибунах «Стэмфорд Бридж», а блюз и их страстные поклонники наполняют стадион. Получите истинное удовольствие от матча и познакомьтесь с богатой историей клуба во время экскурсии с гидом по мосту и его музею. Это самое близкое к футбольному действию место, куда вы не сможете попасть без участия стюарда!