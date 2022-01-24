Экскурсия по стадиону ФК Челси

Получите непревзойденный доступ к дому блюза

4.8
300 отзывов
В группе
Экскурсия по стадиону ФК Челси
Экскурсия по стадиону ФК Челси
Экскурсия по стадиону ФК Челси
Экскурсия по стадиону ФК Челси
Экскурсия по стадиону ФК Челси
Экскурсия по стадиону ФК Челси
Экскурсия по стадиону ФК Челси
Экскурсия по стадиону ФК Челси
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Знаменитые крики верного «Челси» отзываются на трибунах «Стэмфорд Бридж», а блюз и их страстные поклонники наполняют стадион. Получите истинное удовольствие от матча и познакомьтесь с богатой историей клуба во время экскурсии с гидом по мосту и его музею. Это самое близкое к футбольному действию место, куда вы не сможете попасть без участия стюарда!

Ответы на вопросы

Что входит
  • Экскурсия с гидом по стадиону "Стэмфорд Бридж, *Вход в музей ФК "Челси
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Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

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