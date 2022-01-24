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Знаменитые крики верного «Челси» отзываются на трибунах «Стэмфорд Бридж», а блюз и их страстные поклонники наполняют стадион. Получите истинное удовольствие от матча и познакомьтесь с богатой историей клуба во время экскурсии с гидом по мосту и его музею. Это самое близкое к футбольному действию место, куда вы не сможете попасть без участия стюарда!
Ответы на вопросы
Что входит
Экскурсия с гидом по стадиону "Стэмфорд Бридж, *Вход в музей ФК "Челси
Когда начало
Вы сами выбираете дату и время при бронировании
Кто ещё будет вместе со мной?
Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.