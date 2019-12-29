5 отзывов оставили туристы

Манускрипты Британской Библиотеки

Увидеть личную переписку монархов и оригиналы книг, изменивших историю человечества

Очень немногие путешественники и даже сами англичане знают о потрясающей коллекции, собранной в Британской Библиотеке. Здесь можно увидеть древние манускрипты, личные переписки монархов, записные книги Леонардо да Винчи, Хартию Вольностей с печатью короля Якова, написанные от руки песни Битлз. И все это в оригинале! Я познакомлю вас с главными сокровищами Библиотеки, расскажу о книгах, повлиявших на ход истории, и судьбах их создателей.