5 отзывов оставили туристы

История и достояние Британского музея Мы встретимся внутри внушительного здания музея с классическим фасадом: вы узнаете о людях, чьи коллекции стали основой собрания, и о развитии Британского музея. Конечно, изучить семь миллионов предметов за 2,5 часа не удастся, но мы расскажем о самых значимых экспонатах. Они проиллюстрируют историю человеческой культуры с ее зарождения до наших дней.
В залах Древнего Египта вы увидите гранитную голову Тутмоса III, две фигуры Аменхотепа III, скульптуру фараона Рамсеса II, узнаете, чем известны все эти люди, и, конечно, рассмотрите знаменитый Розеттский камень — мы поговорим о его нахождении и о роли в разгадке тайн древней цивилизации.
Коллекции Древней Греции и Рима познакомят со скульптурами святилища Аполлона, статуями из фронтонов и архитектурными украшениями Парфенона. Вы изучите их архитектурные сюжеты: битву лапифов с кентаврами, Панафинейскую процессию и другие.
В зале древностей Азии погрузитесь в прошлое цивилизаций Востока, осматривая рельефы из дворца Ашшурнасирапала II в Нимруде с изображением ритуальных сцен, а также собрание ширм, фарфора и гравюр.
Следующей темой станет Средневековье и Новое время: крупнейшая в мире коллекция часов, оружие, рыцарские доспехи, церковная утварь, саксонская ваза и шахматы с острова Льюси — все эти предметы познакомят с искусством от раннего христианства до ХIХ века.
Кроме того, вы изучите уцелевшие экземпляры первобытного искусства; этнографические залы с предметами быта племен и народов Азии, Австралии, Африки и Америки; собрание монет, медалей, керамики, рукописей и рисунков. Многие связаны с историей Великобритании — эту тему также обсудим на экскурсии.
Организационные детали
Вход в Британский музей свободный.
Выберите дату для вашей экскурсии
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 20 человек.
Место встречи для начала в Британском музее.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
Наша команда гидов работает с 2012 года и предоставляет весь спектр экскурсионных услуг — от регулярных групповых русскоязычных экскурсий с профессиональными гидами до индивидуальной разработки программ для путешественников. В период летнего сезона мы предлагаем регулярные групповые автобусные туры по всей Великобритании, Ирландии и Франции.
Несомненно, Британский музей обязателен к посещению. Сама экскурсия оставила двойственное впечатление. Возможно, из-за ограничений по времени и масштабов музея. С одной стороны посетили очень интересные экспонаты, например, мумии. С другой стороны были, на мой взгляд, не самые значимые. Не покидало ощущение, что экскурсовод очень торопится. У моих детей-подростков остались такие же впечатления. Ожидали большего. Тем не менее посетить экскурсию с рекомендую.
Людмила
31 августа 2019
Экскурсию проводила Наталья, знание материала отличное, экскурсия составлена структурировано. Конечно два часа мало для полной картины о музее, но общее представление появилось вместе с интересными фактами об истории.
ЕЛЕНА
5 августа 2019
Гид Натали была, не Лера. Экскурсия понравилась, очень интересная, но вместо заявленных 2, 5 часа, продолжалась 1ч 40 минут.
Iuliia
12 июня 2019
Наталья отличный экскурсовод, было очень интересно и мне и дочке 11 лет. Самостоятельно музей не объять. Жалею только об одном, Наталью встретила поздно, скоро уезжаем, с ней можно было бы обойти весь Лондон.
Георгий
28 января 2019
2. 5 часа маловато для такого музея, но в целом все очень понравилось, гид отличный и знающий, цены разумные.
Прокатиться на кораблике по Темзе и услышать рассказ о городе морской славы Британии
За время экскурсии перед вами развернётся панорама Лондона с воды и с вершины холма, где находится гринвичская обсерватория, покорятся разом западное и восточное полушария Земли и откроется история морских завоеваний Британии! Памятник всемирного наследия — городок Гринвич — поделится своими секретами и уютными зарисовками улочек с викторианской застройкой.
Увидеть символы города от Адмиралтейства до Вестминстера на пешеходной групповой прогулке
Если вы хотите узнать и полюбить старый Лондон, обязательно прогуляйтесь по нему пешком! За пару часов мы обойдем самые значимые места исторического центра: Трафальгарскую площадь, парк Святого Джеймса, Биг-Бен, Вестминстерское Аббатство и другие достопримечательности, с которых стоит начать знакомство с британской столицей. Вы погрузитесь в удивительную историю и красочную современную жизнь Лондона, узнаете о его особенностях и найдете ключ к пониманию его по-настоящему английского характера.
Проследить долгий путь замка-тюрьмы, познакомиться с его символами и полюбоваться регалиями
Лондонский Тауэр — место, связанное одновременно с тёмным прошлым Англии и могуществом страны. Впечатления здесь также ждут противоречивые: вы услышите кровавые истории о казнях, изменах и предательствах и полюбуетесь роскошными королевскими драгоценностями и регалиями. А ещё познакомитесь с бифитерами — хранителями Тауэра, и легендарными воронами — и те, и другие стали символами великой британской истории.
Главные достопримечательности восточного Лондона и старого Сити на автобусе
Приготовьтесь поприветствовать The capital of Great Britain! За 4 часа вы поймёте устройство города и узнаете о главных районах. В западном Лондоне вас ждёт Букингемский дворец, Вестминстерское Аббатство, Парламент, Трафальгарская площадь и другие исторические памятники. А в восточном Сити вы окажетесь в старейшем районе Лондона, где древнее прячется за стеклянными небоскрёбами и чувствуется энергетика одного из ведущих деловых центров мира.
Проследить историю живописи от темперы по дереву до «Подсолнухов» Ван Гога
Лондонская Национальная галерея познакомит вас с полотнами лучших европейских художников прошлого. В компании знатока коллекций вы не растеряетесь среди шедевров и узнаете, как частную галерею банкира с полотнами Рубенса и Рафаэля превратили в музей масштаба страны, погрузитесь в многоэтапную историю живописи и рассказы о великих мастерах.
Посетить старейшую альма-матер Англии и город, где родился Шекспир
Отправьтесь в путешествие, связанное с двумя английскими «брендами» — мировым университетом и Уильямом Шекспиром. За время поездки вы многое узнаете об истории Англии, погрузитесь в атмосферу славного студенчества под средневековыми сводами Оксфорда, где учились великие, разгадаете тайну личности Шекспира и увидите его родные места. Экскурсия станет увлекательным знакомством с английскими традициями. И кто знает, может, вам тоже захочется поступить в Оксфорд или написать сонет в старом пабе Стратфорда?
Взглянуть на овеянную легендами «пляску каменных великанов» и погулять по средневековому городу
Исполинские глыбы, словно горстка камней, брошенных на землю рукой гиганта, — посреди Солсберийской равнины стоит Стоунхендж, легендарная древность английских просторов. Вы почти физически ощутите дыхание времени, попытаетесь разгадать секрет таинственного сооружения и побываете в городке Солсбери, где сохранилось множество архитектурных сокровищ.
Узнать всё о шедевре английской готики и главном святилище британской нации
Соборная церковь Святого Петра в Вестминстере, известная как «Вестминстерское аббатство» — место коронации, венчания и погребения британских монархов. За века этот образчик готической архитектуры с величавыми шпилями стал олицетворением всего, что дорого сердцу каждого подданного британской короны: давних традиций, достижений империи и ценностей нации. Своды Вестминстерского аббатства объединяют английских принцев, рыцарей, великих поэтов и учёных — оказавшись в Лондоне, вы захотите проникнуть в его тайны!
Узнать историю и увидеть сокровища любимой королевской «дачи»
Готовы оказаться в настоящем замке, где и сегодня живут короли и королевы? Вы отправитесь в Виндзор — старейший в мире обитаемый замок, любимый королевой Елизаветой II, и то самое место, где поженились принц Гарри и Меган Маркл. Прогуляетесь по живописной территории, восхититесь роскошной капеллой и, конечно, заглянете в залы и покои замка, чтобы открыть его многовековую историю и увидеть богатые коллекции живописи и антиквариата.
Разобраться в культурах шумеров, египтян и древних греков на примере ключевых экспонатов музея
Приготовьтесь проникнуть в тайны археологической сокровищницы Лондона! На онлайн-экскурсии мы проложим идеальный виртуальный маршрут по Британскому музею и рассмотрим его главные экспонаты: познакомимся с артефактами ассирийцев и шумеров, поговорим о проклятиях египетских фараонов, обсудим легенды майя, сенсационные находки ученых и детективные истории музея.
Разобраться в английской коллекции и узнать историю самых любопытных экспонатов
Трудно поверить, но вторым по посещаемости музеем в мире является именно Британский музей в Лондоне. На первом месте стоит Лувр со знаменитой Джокондой Леонардо да Винчи. На экскурсии мы разберемся, что привлекает миллионы посетителей каждый год в Британский музей, я расскажу вам о самых интересных экспонатах и объясню ценность и значимость каждого из них.
Знакомство с работами Рафаэля, да Винчи, Микеланджело и Тициана в Национальной Галерее
Наша прогулка по Национальной Галерее посвящена одному из самых впечатляющих и загадочных периодов европейского искусства — эпохе Возрождения. Вы не только встретитесь с работами Леонардо да Винчи, Микеланджело, Рафаэля и Тициана, но узнаете о личной жизни и творческом пути мастеров — ведь все они были не только современниками, но и соперниками! Мы поговорим о художественных находках и заимствованиях, об отношениях между гениями, об интригах их покровителей и, конечно, о особенностях стиля каждого из великих художников.
Обзорная прогулка по Ковент Гардену с посещением лондонского Музея транспорта
Знаменитые двухэтажные автобусы, первый в мире метрополитен, омнибусы и конки — несомненно, Лондон может похвастаться совершенно особенной транспортной историей. На экскурсии по Музею общественного транспорта вы не только рассмотрите эдвардианские омнибусы, викторианские конки и первые модели автобусов, но и лучше поймете менталитет англичан. Приготовьтесь сесть за руль даблдэкера, попробовать себя в роли машиниста метрополитена и прочувствовать дух старой Англии.
Ответить на главные вопросы о современном искусстве и разобрать знаковые картины XX века
Современное искусство зачастую отталкивает, потому что мы его не понимаем. Многие привыкли любоваться портретом незнакомки и женщиной с виноградом, а при виде «Черного квадрата» невольно морщат лицо. Спасением от такой напасти станет галерея Тейт Модерн. После экскурсии вы сможете увереннее лавировать на волнах концептуального искусства или, по крайней мере, не бояться смотреть на него и составлять собственное мнение.
Увидеть личную переписку монархов и оригиналы книг, изменивших историю человечества
Очень немногие путешественники и даже сами англичане знают о потрясающей коллекции, собранной в Британской Библиотеке. Здесь можно увидеть древние манускрипты, личные переписки монархов, записные книги Леонардо да Винчи, Хартию Вольностей с печатью короля Якова, написанные от руки песни Битлз. И все это в оригинале! Я познакомлю вас с главными сокровищами Библиотеки, расскажу о книгах, повлиявших на ход истории, и судьбах их создателей.