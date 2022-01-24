Горка на орбите ArcelorMittal

Сверните вниз самый высокий и длинный туннель в мире

4.8
64 отзыва
Входной билет
Горка на орбите ArcelorMittal
Горка на орбите ArcelorMittal
Горка на орбите ArcelorMittal
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Наденьте очки и заблокируйте свои телефоны для захватывающей поездки по самой длинной в мире горке туннеля с самой высокой скульптуры Великобритании! Это сумасшедшая новая достопримечательность Восточного Лондона, о которой все говорят, с видами, за которые можно умереть!

Ответы на вопросы

Что входит
  • Вход на орбиту ArcelorMittal
  • Вход в Горку
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