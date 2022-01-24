Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Наденьте очки и заблокируйте свои телефоны для захватывающей поездки по самой длинной в мире горке туннеля с самой высокой скульптуры Великобритании! Это сумасшедшая новая достопримечательность Восточного Лондона, о которой все говорят, с видами, за которые можно умереть!
Ответы на вопросы
Что входит
Вход на орбиту ArcelorMittal
Вход в Горку
Когда начало
Вы сами выбираете дату и время при бронировании
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы думаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.