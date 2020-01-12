Совершите прогулку по реке Темзе, проходящей через самый центр Лондона, и послушайте рассказы об удивительных исторических событиях буквально на каждом изгибе реки. Сегодня вы прочувствуете великолепие этого прекрасного города, с комфортом прокатившись на современном круизном катере, подходящего для любой погоды и доступного для гостей на инвалидных креслах. Полезные комментарии, чередующиеся с красочными историями о городе, не оставят вас равнодушными во время круиза по Темзе.

Круизы отходят с Вестминстерского пирса, пирса «Лондонский глаз» и Тауэрского пирса в любой день года за исключением Рождества. С регулярным расписанием и вечерними круизами в летний период вы можете провести целый день на реке с комфортом.

Поднимайтесь и сходите с борта катера столько раз, сколько захотите, чтобы исследовать местные достопримечательности, такие как клипер «Катти Сарк», Королевская обсерватория, Лондонский Тауэр, собор Святого Павла, галерея «Тейт Модерн», рынок Боро, центр Саут-Бэнк и Лондонский глаз.

Возьмите напитки и закуски в баре прямо на борту, расслабьтесь и полюбуйтесь видами Биг-Бена, Палат Парламента, Вестминстерского моста, Королевского фестивального зала, обелиска «Игла Клеопатры», Сомерсет-Хауса, Моста Тысячелетия, театра Шекспира «Глобус», Монумента, крейсера «Белфаст» и многими другими достопримечательностями.