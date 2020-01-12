Осмотрите знаменитые достопримечательности Лондона в круизе по Темзе

4.4
1609 отзывов
Круиз
в группе до 50 чел.
Осмотрите знаменитые достопримечательности Лондона в круизе по Темзе.

Билет River Red Rover по системе hop-on hop-off позволит вам целый путешествовать на разных катерах с любого из главных пирсов Лондона (Вестминстер, Лондонский глаз).
Hop-on hop-off круиз по реке Темзе
Hop-on hop-off круиз по реке Темзе
Hop-on hop-off круиз по реке Темзе
Hop-on hop-off круиз по реке Темзе
Hop-on hop-off круиз по реке Темзе
Hop-on hop-off круиз по реке Темзе
Hop-on hop-off круиз по реке Темзе
Hop-on hop-off круиз по реке Темзе
Hop-on hop-off круиз по реке Темзе
Hop-on hop-off круиз по реке Темзе

Что вы увидите 🤩

  • Сомерсет-хаус
  • Игла Клеопатры
  • Тауэрский мост
  • Саутбанк Сентр
  • Дома парламента
  • Мост Тысячелетия
  • Тейт Модерн
  • Саут-Банк
  • Гринвич
  • Катти Сарк
  • Причал Вестминстер
  • Темза
  • Боро-маркет
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 1 час до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
  1. Расположитесь на борту катера, пригодного для любой погоды, с панорамным обзором и открытыми площадками на палубе
  2. Получите возможность сделать великое множество отличных фотографий самых известных достопримечательностей Лондона
  3. Воспользуйтесь баром на борту всех судов, предлагающим горячие и холодные напитки и закуски
  4. Прослушайте интереснейший рассказ о достопримечательностях, среди которых Лондонский Тауэр, Палаты Парламента и театр «Глобус»
  5. Воспользуйтесь возможностью неограниченного проезда в течение 24 часов
Совершите прогулку по реке Темзе, проходящей через самый центр Лондона, и послушайте рассказы об удивительных исторических событиях буквально на каждом изгибе реки. Сегодня вы прочувствуете великолепие этого прекрасного города, с комфортом прокатившись на современном круизном катере, подходящего для любой погоды и доступного для гостей на инвалидных креслах. Полезные комментарии, чередующиеся с красочными историями о городе, не оставят вас равнодушными во время круиза по Темзе.
Круизы отходят с Вестминстерского пирса, пирса «Лондонский глаз» и Тауэрского пирса в любой день года за исключением Рождества. С регулярным расписанием и вечерними круизами в летний период вы можете провести целый день на реке с комфортом.
Поднимайтесь и сходите с борта катера столько раз, сколько захотите, чтобы исследовать местные достопримечательности, такие как клипер «Катти Сарк», Королевская обсерватория, Лондонский Тауэр, собор Святого Павла, галерея «Тейт Модерн», рынок Боро, центр Саут-Бэнк и Лондонский глаз.
Возьмите напитки и закуски в баре прямо на борту, расслабьтесь и полюбуйтесь видами Биг-Бена, Палат Парламента, Вестминстерского моста, Королевского фестивального зала, обелиска «Игла Клеопатры», Сомерсет-Хауса, Моста Тысячелетия, театра Шекспира «Глобус», Монумента, крейсера «Белфаст» и многими другими достопримечательностями.

Ответы на вопросы

Что входит
  • 24-часовой круизный билет по системе hop-on hop-off
  • Аудиогид на борту
Что не входит
  • Напитки и закуски (можно приобрести на борту)
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 1 дня
Кто ещё будет вместе со мной?
Это круиз в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Важная информация
  • Круизы будут проходить без остановки на Гринвичском причале (Greenwich Pier) до марта 2021 года
  • Фактическое время может варьироваться в зависимости от приливов и другого транспорта на реке. Всегда проверяйте изменения в расписании
  • Билет действителен для неограниченного проезда в течение 24 часов
  • Вестминстерский пирс, пирс Лондонский глаз, пирс Тауэр и/или Гринвичский пирс
  • Вам необходимо встать в очередь в киоск местного туроператора, отсканировать свой электронный билет GetYourGuide и обменять его на один из билетов местного партнера
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Вы сами выбираете дату и время

A
12 янв 2020
Мы получили несколько отличных фотографий с верха лодки, однако динамик был очень приглушен, поэтому не мог услышать / разобрать всю интересную информацию о различных достопримечательностях, которые мы видели. Кроме того, было очень холодно на вершине лодки, поэтому, если вы хотели хорошие снимки, вы должны были заморозить их. Так как было так холодно, в нижнем помещении, где было тепло, было мало мест, поэтому было очень тесно. Если бы я снова отправился в круиз, я бы выбрал более теплый день или день, в котором меньше народу, чтобы я мог услышать, что говорили гиды.
K
29 сен 2019
Отличная поездка на лодке, но проблемы были: я заказал билеты онлайн днем ранее. Когда мы прибыли, там не было никаких признаков того, что билет должен быть подтвержден, поэтому мы пропустили лодку, стоящую в очереди, а затем должны были вернуться, чтобы получить наш билет. Также во время аттракционов вышли спикеры, поэтому мы не получили полный тур.
R
16 сен 2019
Это было в моем списке ведра некоторое время. Кажется, мы выбрали прекрасное время, чтобы сделать это. Мы забронировали онлайн, а затем обнаружили, что нам нужно было скачать приложение, чтобы получить билеты. Мы прибыли на пирс только для того, чтобы сообщить, что нам нужно встать в очередь в билетной кассе, чтобы проверить наши билеты, что побеждает объект онлайн-бронирования, чтобы избежать очереди. Экипаж давал местный комментарий, когда мы пробивались от Вестминстерского пирса до Гринвича, который был интересным и информативным, если не сказать исторически точным. В целом мы наслаждались поездкой, хотя мы не спешили делать другую.
Ещё 1606 отзывов

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