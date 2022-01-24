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Ответы на вопросы
Что входит
Вход в Кью Гарденс
Доступ в художественные галереи (Марианна Норт и Ширли Шервуд), Кью-Палас, оранжереи и прогулочный маршрут Treetop Walkway - в настоящее время закрыт
Карта и путеводитель по основным достопримечательностям сезона
Доступ в детский сад (90-минутный сеанс)
Что не входит
Сухопутный поезд Kew Explorer Hop-off с комментариями водителя
Когда начало
Вы сами выбираете дату и время при бронировании
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы думаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
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