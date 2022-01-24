Кью-Гарденс

Глоток свежего воздуха в одном из крупнейших в мире ботанических садов

4.8
3305 отзывов
Входной билет
Кью-Гарденс
Кью-Гарденс
Кью-Гарденс
Кью-Гарденс
Кью-Гарденс
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Сделайте достопримечательности Лондона буквально глотком свежего воздуха. Побродите по огромным садам и осмотрите достопримечательности, такие как дворец Кью, 10-этажная китайская пагода, умеренный дом - огромная оранжерея, которая выглядит так же красиво снаружи, и даже водопад.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Вход в Кью Гарденс
  • Доступ в художественные галереи (Марианна Норт и Ширли Шервуд), Кью-Палас, оранжереи и прогулочный маршрут Treetop Walkway - в настоящее время закрыт
  • Карта и путеводитель по основным достопримечательностям сезона
  • Доступ в детский сад (90-минутный сеанс)
Что не входит
  • Сухопутный поезд Kew Explorer Hop-off с комментариями водителя
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