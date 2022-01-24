Ничто так не знаменательно, как «Лондонский глаз». Возвышаясь над южным берегом реки Темзы, он уносит более 70 миллионов человек в легендарный горизонт Лондона.

Начиная с первых свиданий и пар, говорящих «Eye do», до школьных поездок, диджейских постановок, голливудских, спортивных и настоящих гонораров. С большим количеством посетителей, чем пирамиды в Гизе и Тадж-Махал, очереди могут быть длинными. Так что будьте сообразительны и быстро проложите себе путь с этими удобными билетами London Eye!