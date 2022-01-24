Lastminute. com London Eye: быстрый маршрут

Ускорьте свой путь к вершине и получите доступ к 4D-кинотеатру и лаунджу

4.7
173 отзыва
Входной билет
Lastminute. com London Eye: быстрый маршрут
Lastminute. com London Eye: быстрый маршрут
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Ничто так не знаменательно, как «Лондонский глаз». Возвышаясь над южным берегом реки Темзы, он уносит более 70 миллионов человек в легендарный горизонт Лондона.
Начиная с первых свиданий и пар, говорящих «Eye do», до школьных поездок, диджейских постановок, голливудских, спортивных и настоящих гонораров. С большим количеством посетителей, чем пирамиды в Гизе и Тадж-Махал, очереди могут быть длинными. Так что будьте сообразительны и быстро проложите себе путь с этими удобными билетами London Eye!

Ответы на вопросы

Что входит
  • Быстрый вход в London Eye
  • Вход в кинотеатр 4D - временно закрыт
  • Вход в Eye Lounge - временно закрыт
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Да, билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы думаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.

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