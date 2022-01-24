Lastminute. com London Eye: стандартный вход

Взлетите над крышами Лондона на легендарной площадке Last Eye

4.8
63 отзыва
Входной билет
Lastminute. com London Eye: стандартный вход
Lastminute. com London Eye: стандартный вход
Lastminute. com London Eye: стандартный вход
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Выкладываю "whee!" в консольном колесе обозрения ничто не говорит о таком веселье, как «Лондонский глаз». Возвышаясь над южным берегом Темзы, он унес более 70 миллионов человек в город Лондона.
Все эти 32 капсулы - от первых свиданий и пар с надписью «Eye do» до школьных поездок, диджейских постановок, голливудских, спортивных и настоящих гонораров. С большим количеством посетителей, чем пирамиды в Гизе и Тадж-Махал, вы знаете, что это будет интересно!

Ответы на вопросы

Что входит
  • Стандартный вход на Lastminute.com London Eye
  • 30-минутное вращение на London Eye
  • Доступ в кинотеатр 4D в центре для посетителей - временно закрыт
Что не входит
  • Быстрый вход
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 30 минут
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы думаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.

Вы сами выбираете дату и время

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