Выкладываю "whee!" в консольном колесе обозрения ничто не говорит о таком веселье, как «Лондонский глаз». Возвышаясь над южным берегом Темзы, он унес более 70 миллионов человек в город Лондона.

Все эти 32 капсулы - от первых свиданий и пар с надписью «Eye do» до школьных поездок, диджейских постановок, голливудских, спортивных и настоящих гонораров. С большим количеством посетителей, чем пирамиды в Гизе и Тадж-Махал, вы знаете, что это будет интересно!