Откройте для себя главные экспонаты Британского музея при помощи лицензированного гида, оценив один из старейших и лучших музеев мира.

В музее столько всего интересного, что вы можете провести там целую неделю, но все равно не сумеете все осмотреть. Исследуйте одни из лучших коллекций Британского музея, начав с вида на умопомрачительный потолок.

Полюбуйтесь на захватывающую стеклянную крышу Большого суда – настоящее произведение искусства. Затем осмотрите всемирно известный Розеттский камень, позволивший расшифровать египетские иероглифы. Оцените противоречивые скульптуры Парфенона, которые привез из Афин лорд Элгин – бывший британский посол в Османской империи.

Загляните в галереи Древнего Египта, чтобы посмотреть на коллекцию египетских мумий, погребальные реликвии англосаксонского Саттон-Ху и крылатых быков из Дур-Шаррукина.