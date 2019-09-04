Лондон: экскурсия с гидом по Британскому музею

Оцените произведения искусства и старинные предметы со всего мира в крупнейшем музее Великобритании

4.5
387 отзывов
В группе
до 5 чел.
Оцените произведения искусства и старинные предметы со всего мира в крупнейшем музее Великобритании.

Отправляйтесь в 1,5-часовой тур по Британскому музею и исследуйте один из самых старых музеев в мире.

Осмотрите реликвии древних Египта, Греции и Рима.
Лондон: экскурсия с гидом по Британскому музею
Лондон: экскурсия с гидом по Британскому музею
Лондон: экскурсия с гидом по Британскому музею
Лондон: экскурсия с гидом по Британскому музею
Лондон: экскурсия с гидом по Британскому музею
Лондон: экскурсия с гидом по Британскому музею
Лондон: экскурсия с гидом по Британскому музею
Лондон: экскурсия с гидом по Британскому музею
Лондон: экскурсия с гидом по Британскому музею
Лондон: экскурсия с гидом по Британскому музею
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 24 часа до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
  1. Осмотрите самые важные экспонаты Британского музея с лицензированным гидом
  2. Полюбуйтесь на стеклянный потолок Большого суда
  3. Оцените реликвии из древнего Рима, включая противоречивые Мраморы Элгина
  4. Узнайте о Розеттском камне, который стал ключом для расшифровки иероглифов
  5. Побывайте на индивидуальной экскурсии по лучшим местам Британского музея
  6. Отправляйтесь на экскурсию в небольшой группе из не более чем 20 человек для более глубокого и персонального погружения
Откройте для себя главные экспонаты Британского музея при помощи лицензированного гида, оценив один из старейших и лучших музеев мира.
В музее столько всего интересного, что вы можете провести там целую неделю, но все равно не сумеете все осмотреть. Исследуйте одни из лучших коллекций Британского музея, начав с вида на умопомрачительный потолок.
Полюбуйтесь на захватывающую стеклянную крышу Большого суда – настоящее произведение искусства. Затем осмотрите всемирно известный Розеттский камень, позволивший расшифровать египетские иероглифы. Оцените противоречивые скульптуры Парфенона, которые привез из Афин лорд Элгин – бывший британский посол в Османской империи.
Загляните в галереи Древнего Египта, чтобы посмотреть на коллекцию египетских мумий, погребальные реликвии англосаксонского Саттон-Ху и крылатых быков из Дур-Шаррукина.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Экскурсия с гидом по Британскому музею
  • Комментарии на английском, немецком, французском, испанском, итальянском, португальском и русском языках
  • Наушники при участии более 6 человек
Что не входит
  • Перевозка
  • Чаевые
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Важная информация
  • Бронирование можно отменить без штрафа за 72 часа до тура. За более позднюю отмену возврат средств не предусмотрен
Требования к участникам
  • Вам необходимо быть в защитной маске, которую вы принесли с собой
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Вы сами выбираете дату и время

Отзывы и рейтинг

4.5
Основано на 387 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
278
4
58
3
13
2
10
1
28
Проведение мероприятия возможно не только на русском языке, поэтому в отзывах вы можете встретить мнения от жителей разных стран
B
4 сен 2019
(США)
Мы нашли место встречи очень простым, наш гид был НАСТОЛЬКО милым и очень хорошо осведомленным. Нам понравилось, как быстро, но тщательно она осветила музей, потому что он такой большой, 2 часа на самом деле не хватает времени, чтобы увидеть все, но она сделала потрясающую работу, охватывая самые важные области и давая нам советы, куда идти, если у нас было больше время после. 2 часа, на мой взгляд, было достаточно времени для концентрации внимания, поэтому для меня тур не мог быть более совершенным! К сожалению, я не помню, как звали наших гидов, но она была француженкой с темными (вроде темно-рыжих / коричневых) волосами до плеч. Хотел бы я поблагодарить ее больше, она была лучшей!
M
22 янв 2019
(Польша)
Даже там не было никакой линии, поэтому пропустить очередь не было необходимости, нам повезло, что наш тур оказался частным туром с гидом и только с двумя из нас. Тонни - очень хороший гид, и он показал нам самые важные предметы в BS, давая некоторую интересную информацию об истории музея и предметов. Если у вас есть ограниченное время для посещения музея, это очень хороший вариант.
J
19 янв 2020
(Великобритания)
Очень знающий, дружелюбный гид. В музее нам показали разные сокровища, мы могли задавать любые вопросы и не чувствовать себя глупыми. Я бы порекомендовал этот тур, особенно если вы не любите музеи. Это займет 2 часа.

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