  1. Экскурсии

Лондон: круиз по Темзе + Лондонский Глаз

5
10 отзывов
GetYourGuide
GetYourGuide – Гид из Лондона
В Лондоне множество достопримечательностей 🏛️.

Мы предлагаем вам изучить два знаковых места — Темзу и London Eye.

У вас будет возможно рассмотреть британскую столицу с воды и узнать интересные факты о города.

А затем прокатиться на колесе обозрения.
Задать вопрос
  • 🎫Онлайн билеты
  • 👥Групповая
  • 🗽Самое популярное
  • ⚙️Необычно и интересно

  • €44 за человека

    Купить билеты
Лондон: круиз по Темзе + Лондонский Глаз
Лондон: круиз по Темзе + Лондонский Глаз

Что вы увидите

  • Здание британского парламента
  • Биг Бэн
  • Собор Святого Павла
  • Тауэр
  • Шекспировский Глобус
  • Вестминстер
  • Мост Миллениум
  • Тауэрский мост
  • Река Темза
Круговой круиз предлагает места на крытой и открытой палубах и отправляется от причала прямо у подножия Лондонского глаза. Кораблик проплывет до Тауэрского моста, путь в обе стороны занимает 40 минут. Полюбуйтесь по пути на здание британского парламента, собор Святого Павла, Тауэр, Шекспировский Глобус, Вестминстер, мост Миллениум и Тауэрский мост.
Аудиокомментарии доступны на французском, немецком, испанском, голландском, итальянском, русском, японском и китайском языках.

Что вас ждет в круизе по Темзе:

  • Отправление от причала прямо у подножия "Лондонского глаза"
  • Маршрут идет до Тауэрского моста, в обе стороны занимает 40 минут
  • Вы можете занять места на крытой или открытой палубах
  • Гид экскурсовод (английский язык)
  • Аудиогид на борту на 9 языках (французском, немецком, испанском, голландском, итальянском, русском, японском и китайском)
  • Удивительные впечатления в формате 4D
  • Возможность прокатиться на колесе обозрения "Лондонский глаз" (необходимо предъявить ваучер в билетной кассе)
Что входит
  • Круиз
  • Живые комментарии гида-экскурсовода (на английском)
  • Подарочный путеводитель на 7 языках
  • Аудиокомментарии на 9 языках (французском, немецком, испанском, голландском, итальянском, русском, японском и китайском)
  • Вход в 4D Experience
  • билет на "Лондонский глаз"
Что не входит
  • питание
  • личные расходы
Начало
🚩 Причал Лондонского глаза. County Hall, Westminste
Место завершения
🏁 Причал у Лондонского глаза
Лондон: круиз по Темзе + Лондонский Глаз
Лондон: круиз по Темзе + Лондонский Глаз
Лондон: круиз по Темзе + Лондонский Глаз
Лондон: круиз по Темзе + Лондонский Глаз

Выберите дату начала действия билетов

  • Покупая билет на сайте, вам не придется стоять в очередях в кассу.
  • Вы можете задать вопрос продавцу о билетах до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 0% возврат, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
GetYourGuide
GetYourGuide
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Напишите мнеВыберите дату и оставьте комментарий в форме

10 отзывов оставили туристы

GetYourGuide проводит ещё 5 экскурсий

Выше птичьего полета: колесо обозрения London Eye
40
0.7 час
Выше птичьего полета: колесо обозрения London Eye
11 отзывов
Лондон: круиз по Темзе с обедом
47
2 часа
Лондон: круиз по Темзе с обедом
11 отзывов
Лондон: круиз по Темзе
19
1 час
Лондон: круиз по Темзе
10 отзывов
Лондон: круиз по Темзе с послеобеденным чаем
43
1.5 часа
Лондон: круиз по Темзе с послеобеденным чаем
10 отзывов
Собор Святого Павла: входной билет с быстрым проходом
23
2 часа
Собор Святого Павла: входной билет с быстрым проходом
1 отзыв

Еще несколько необычных экскурсий в Лондоне

Все самое важное в Лондоне за 2, 5 часа
От £130
2.5 часа
Все самое важное в Лондоне за 2, 5 часа
185 отзывов
Обзорная прогулка с историком искусства по знаковым достопримечательностям столицы
От Биг-Бена до Букингема
£195
3.5 часа
От Биг-Бена до Букингема
63 отзыва
Ориентация на местности и главные достопримечательности центрального Лондона за 3. 5 часа!
Онлайн-экскурсия «10 мифов об Англии и англичанах»
£5
1.5 часа
Онлайн-экскурсия «10 мифов об Англии и англичанах»
61 отзыв
Разобраться в культурном коде и традициях самой закрытой и самобытной нации Европы
Прогулка по Сити: 2000 лет за три часа
От £78
3 часа
Прогулка по Сити: 2000 лет за три часа
46 отзывов
Увидеть историческое ядро Лондона и узнать о главных этапах его развития
Обзорная пешеходная экскурсия по Лондону
17
2.5 часа
Обзорная пешеходная экскурсия по Лондону
41 отзыв
По следам Гарри Поттера в Лондоне!
£170
3 часа
По следам Гарри Поттера в Лондоне!
35 отзывов
«Дырявый Котёл», Министерство Магии, платформа 9 ¾ и другие волшебные уголки города