GetYourGuide – Гид из Лондона

В Лондоне множество достопримечательностей 🏛️.



Мы предлагаем вам изучить два знаковых места — Темзу и London Eye.



У вас будет возможно рассмотреть британскую столицу с воды и узнать интересные факты о города.



А затем прокатиться на колесе обозрения.