Круговой круиз предлагает места на крытой и открытой палубах и отправляется от причала прямо у подножия Лондонского глаза. Кораблик проплывет до Тауэрского моста, путь в обе стороны занимает 40 минут. Полюбуйтесь по пути на здание британского парламента, собор Святого Павла, Тауэр, Шекспировский Глобус, Вестминстер, мост Миллениум и Тауэрский мост.
Аудиокомментарии доступны на французском, немецком, испанском, голландском, итальянском, русском, японском и китайском языках.
Что вас ждет в круизе по Темзе:
Отправление от причала прямо у подножия "Лондонского глаза"
Маршрут идет до Тауэрского моста, в обе стороны занимает 40 минут
Вы можете занять места на крытой или открытой палубах
Гид экскурсовод (английский язык)
Аудиогид на борту на 9 языках (французском, немецком, испанском, голландском, итальянском, русском, японском и китайском)
Удивительные впечатления в формате 4D
Возможность прокатиться на колесе обозрения "Лондонский глаз" (необходимо предъявить ваучер в билетной кассе)
Что входит
Круиз
Живые комментарии гида-экскурсовода (на английском)
Подарочный путеводитель на 7 языках
Аудиокомментарии на 9 языках (французском, немецком, испанском, голландском, итальянском, русском, японском и китайском)
Вход в 4D Experience
билет на "Лондонский глаз"
Что не входит
питание
личные расходы
Начало
🚩 Причал Лондонского глаза. County Hall, Westminste
Место завершения
🏁 Причал у Лондонского глаза
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Покупая билет на сайте, вам не придется стоять в очередях в кассу.