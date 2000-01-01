GetYourGuide – Гид из Лондона

Добро пожаловать в британскую столицу.



Предлагаем совместить в одной экскурсии 🧭 два события — рассмотреть Лондон с воды и изучить культуру чаепития.



Вас ждет теплоходная прогулка 👣 по центру города и традиционное послеобеденное чаепитие со сладостями.