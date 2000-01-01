Что вы увидите
- Лондонский Тауэр
- Лондонский мост
- Вестминстерский дворец
- Колесо обозрения «Лондонский глаз»
- Небоскреб Shard
- Театр Шекспира «Глобус»
- Галерея «Тейт-Модерн»
- Река Темза
Прикоснитесь к давней английской традиции с особым изяществом: 1, 5 - часовой круиз с послеобеденным чаем на борту комфортабельного речного кораблика.
Какие места вы увидите во время круиза по Темзе
- Судно идет от причала у Лондонского Тауэра, расположенного рядом с исторической крепостью и сказочным Тауэрским мостом
- Театр Шекспира «Глобус»
- Новейший небоскреб «Шард» (The Shard), в настоящее время возглавляющий первенство высочайших зданий Европы
- Лондонский глаз
- Вестминстерский дворец
Послеобеденный чай на борту корабля включает:
- Вкуснейшие бутерброды
- Сконы с топлеными сливками
- Клубничный конфитюр
- Ассортимент традиционных сладостей
- При желании к чаю можно добавить и бокал шампанского. Бар 🍹 открыт на протяжении всего круиза и предлагает широкий выбор безалкогольных и алкогольных напитков.
- Благодаря аудиогиду на судне, вы узнаете много интересного о Лондоне и его памятниках, наслаждаясь видом лучших мест прямо с Темзы.
Что входит
- Круиз со стандартными местами (1 час 30 мин)
- Послеобеденное чаепитие с неограниченным количеством чая и кофе
- Круиз с осмотром достопримечательностей и аудиогидом
Начало и место завершения
🚩 Причал у Лондонского Тауэра
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- Вы можете задать вопрос продавцу о билетах до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
- Условия возврата: при отмене клиентом: - 0% возврат, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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