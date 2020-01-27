Лондон: круиз с ужином по Темзе под джаз

Насладитесь чудесным круизом по реке Темзе продолжительностью 3 часа 15 минут и ужином из 4 блюд

4.4
511 отзывов
Билет на борт
Насладитесь чудесным круизом по реке Темзе продолжительностью 3 часа 15 минут и ужином из 4 блюд.

Оцените живое выступление артиста кабаре и танцуйте по упада, проплывая мимо подсвеченных памятников Лондона до Барьера Темзы и обратно.
Лондон: круиз с ужином по Темзе под джаз
Лондон: круиз с ужином по Темзе под джаз
Лондон: круиз с ужином по Темзе под джаз
Лондон: круиз с ужином по Темзе под джаз
Лондон: круиз с ужином по Темзе под джаз
Лондон: круиз с ужином по Темзе под джаз
Лондон: круиз с ужином по Темзе под джаз
Лондон: круиз с ужином по Темзе под джаз
Лондон: круиз с ужином по Темзе под джаз
Лондон: круиз с ужином по Темзе под джаз

Что вы увидите 🤩

  • Дома парламента
  • Темза
  • Уэст-Энд
  • Канэри-Уорф
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 24 часа до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Совершите неспешный вечерний круиз в самом сердце Лондона и посмотрите, как красиво подсвечиваются его знаменитые памятники. Летом, прежде чем зажгутся огни города, вы также получите неземное наслаждение, наблюдая с воды за заходом солнца! Судно проходит по реке от Вестминстера до Барьера Темзы и обратно за 3 часа 15 минут. Для вас круиз начнется с приветственного напитка на борту. После коктейля вас ждут вкусный ужин из 4 блюд и песни в живом исполнении.
Этот круиз в самом сердце Лондона сочетает в себе изысканную пищу с кабаре и танцами. Проплывите мимо таких современных достопримечательностей Лондона, как Арена O2, Канэри-Уорф и Сити-Холл, доберитесь до монументального противопаводкового сооружения Барьер Темзы, а затем вернитесь обратно к Вестминстерскому дворцу.
Когда на город опустится ночь, ужин плавно перетечет в шоу с классическими и новыми песнями из мюзиклов Вест-Энда в исполнении артиста кабаре, а также другой популярной музыкой. И хотя на борту всячески приветствуются танцы во время и после выступления кабаре, вы можете просто откинуться в кресле, расслабиться и наслаждаться видом Лондона в свете огней.
МЕНЮ.
Шотландский мусс из копченого лосося с начинкой из горчицы и укропа,
королевские креветки с лимоном и смесью салатов.
Суп из томатов, печеных перцев и базилика.
Печеное куриное филе сюпрем в пармской ветчине,
подается с картофельным гратеном дофинуа и
грибами под соусом из тимьяна и красного вина,
а также сезонными овощами.
Трюфельный торт из белого, темного и молочного шоколада
с малиновым соусом.
Чай или кофе, мятные леденцы.
Вегетаринское меню.
Салат с фетой, грецкими орехами, зеленой фасолью, помидорами черри,
печеным перцем, тыквой и оливками
с медовой заправкой.
Суп из томатов, печеных перцев и базилика.
Лазанья с артишоками, шпинатом, соте
из грибной смеси и козьим сыром, а также сезонными овощами.
Трюфельный торт из белого, темного и молочного шоколада
с малиновым соусом.
Чай или кофе, мятные леденцы.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Ужин и танцы на круизном судне
  • 1 бокал игристого вина на человека по прибытию
  • Ужин из 4 блюд с чаем и кофе
  • Полбутылки красного или белого вино на человека
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билеты на борт, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Важная информация
  • Пожалуйста, приходите за 15 минут до отправления на борт лодки
  • Организатор тура не гарантирует, что продукты питания не содержат орехов или следы орехов. Безглютеновые блюда можно заказать по предварительному запросу за 24 часа. Обратите внимание, что вегетарианское меню необходимо предварительно заказать как минимум за 1 день до проведения тура
  • Дресс-код - элегантно-повседневный
  • Некоторые столики расположены в непосредственной близости от других посетителей
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Вы сами выбираете дату и время

L
27 янв 2020
Очень понравился вечер, отличная лодка с дружескими развлечениями. Просто проблема с бесплатной половиной бутылки вина. У всех столов, казалось, были свои бутылки на 750 мл, но нам давали маленькие отдельные бутылки на 187 мл. Когда спросили о нашем требовании пакета, это было то, что было дано и не более. Очень раздражен этим и даже не получил дополнительных Бейлис, чтобы смягчить удар!
C
7 янв 2020
Не был уверен, насколько хорошо это будет, но был приятно удивлен. Персонал был очень хорошим и даже позволил нам поменяться местами после неявки. Еда была хорошей, обильной и вкусной. Лодка была теплой и удобной, и потому что она не была занята, очень просторная. Певица была в порядке, но на самом деле не наша чашка чая. Предпочитал, когда у них только что играла музыка. Я был разочарован тем, что нам нужно было остановиться, чтобы получить основное блюдо, и поэтому у меня не было времени, чтобы пройти к Темзскому барьеру. Мы с нетерпением ждали этого. В целом, хотя, расслабляющий способ провести вечер
A
18 сен 2019
Этот 3-часовой круиз на ужин был больше, чем я ожидал. С самого начала команда заставила вас чувствовать себя как дома и пригласила всех гостей присоединиться к вечерним развлечениям. Еда с четырьмя блюдами была очень хорошей и представлена к совершенству. Я не мог придумать лучшего способа провести нашу 52-ю годовщину и поблагодарить персонал (в частности, певца) за то, что он сделал этот вечер очень приятным.
Ещё 508 отзывов

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Лондона

👥Групповые🎫БилетыТемзаБилеты на шоу и мюзиклыЭкскурсииТематические турыReseller exclusionsMedium-risk activitiesПрирода и приключенияThings to do for adultsДля посетителей на инвалидном креслеКруизы и водные турыБилетыКруизы по реке и заливамКруизы на дауМюзиклы и шоуГастрономия и ночная жизньЕда и напиткиКулинарные и гурманские турыМестная кухняШоу с ужиномТолько для взрослыхОтдых на водеДома парламента🗽ДостопримечательностиУэст-ЭндКанэри-УорфКруизы с обедом и ужиномВодные

Еще несколько похожих предложений в Лондоне

Знаменитые места Лондона с Темзы
Круиз
5
2
£240
за 1-4 чел.
Знаменитые места Лондона с Темзы
⛴ Водные
История, секреты и нравы Лондона в двухчасовом круизе по Темзе
30 ноя
1 дек
2 дек
ещё...
Лондон за 4 часа
Индивидуально
для 4 чел.
430
за 1-4 чел.
Лондон за 4 часа
За 4 часа вы погрузитесь в настоящий Лондон
По договоренности
Весь Лондон за 4 часа на автомобиле!
Индивидуально
для 8 чел.
4.9
33
£340
за 1-8 чел.
Весь Лондон за 4 часа на автомобиле!
🚗 На машине
С комфортом оценить все знаковые места британской столицы и разобраться, как устроен город
30 ноя
1 дек
9 янв
ещё...
Вечерний Лондон
Индивидуально
для 5 чел.
4.9
8
200
за 1-5 чел.
Вечерний Лондон
👣 Пешеходная
Отправляемся вместе изучать Лондон и посетим основные исторические локации за 2 часа
С 5 до 9 вечера в любое время
Все самое важное в Лондоне за 2,5 часа
Индивидуально
до 10 чел.
4.9
188
2ч 30м
£130
за 1-10 чел.
Все самое важное в Лондоне за 2,5 часа
👣 Пешеходная
Обзорная прогулка с историком искусства по знаковым достопримечательностям столицы
30 ноя
1 дек
2 дек
ещё...
Пешеходная экскурсия по историческому центру Лондона
В группе
до 20 чел.
4.7
5
25
за 1 чел.
Пешеходная экскурсия по историческому центру Лондона
👣 Пешеходная
Во время пешеходной экскурсии мы пройдем по главным историческим местам Лондона
в 09:30 в разные дни
Лондон: hop-on hop-off тур на автобусе с открытым верхом
В группе
до 50 чел.
3.7
521
2 992
за 1 чел.
Лондон: hop-on hop-off тур на автобусе с открытым верхом
🚌 На автобусе
Совершите незабываемый тур по Лондону во время обширного автобусного тура по системе hop-on hop-off
Фантастик Лондон Драйв
Индивидуально
для 5 чел.
320
за 1-5 чел.
Фантастик Лондон Драйв
🚘 Трансфер
Наш Фантастический Лондонский тур поможет вам получить исчерпывающий обзор столицы
7 дней в неделю, с 9.00 до 13.00, с 14.00 до 18.00, с 19.00 до 23.00
Экскурсия в Гринвич к Нулевому Меридиану с прогулкой на теплоходе по Темзе
В группе
до 30 чел.
4.5
6
70
за 1 чел.
Экскурсия в Гринвич к Нулевому Меридиану с прогулкой на теплоходе по Темзе
👣 Пешеходная
🚌 На автобусе
⛴ Водные
Во время экскурсии в Гринвич вы побываете одновременно в западном
в разные дни
Тёмная сторона Лондона
Индивидуально
для 5 чел.
5
10
95
за 1-5 чел.
Тёмная сторона Лондона
👣 Пешеходная
У каждого города есть темная сторона и Лондон не исключение
18 дек
19 дек
25 дек
ещё...
Суббота и воскресенье в 10:00
Лондон: комплексный ужин в Hard Rock Cafe без очереди
Входной билет
4.4
891
2 515
за 1 чел.
Лондон: комплексный ужин в Hard Rock Cafe без очереди
Получите столик в приоритетном порядке в лондонском Hard Rock Cafe и попробуйте классическую американскую кухню
Ежедневная прогулка по Лондону
В группе
до 20 чел.
4.7
192
£18
за 1 чел.
Ежедневная прогулка по Лондону
👣 Пешеходная
Узнать и полюбить город за 2 часа
ежедневно в 15:00

City Cruises Plc проводит ещё 1 экскурсию

Hop-on hop-off круиз по реке Темзе
Круиз
в группе до 50 чел.
4.3
1609
2 089
за 1 чел.
Hop-on hop-off круиз по реке Темзе
⛴ Водные
Осмотрите знаменитые достопримечательности Лондона в круизе по Темзе
У нас ещё много экскурсий 😎 в Лондоне. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Лондоне
🇬🇧