Совершите неспешный вечерний круиз в самом сердце Лондона и посмотрите, как красиво подсвечиваются его знаменитые памятники. Летом, прежде чем зажгутся огни города, вы также получите неземное наслаждение, наблюдая с воды за заходом солнца! Судно проходит по реке от Вестминстера до Барьера Темзы и обратно за 3 часа 15 минут. Для вас круиз начнется с приветственного напитка на борту. После коктейля вас ждут вкусный ужин из 4 блюд и песни в живом исполнении.
Этот круиз в самом сердце Лондона сочетает в себе изысканную пищу с кабаре и танцами. Проплывите мимо таких современных достопримечательностей Лондона, как Арена O2, Канэри-Уорф и Сити-Холл, доберитесь до монументального противопаводкового сооружения Барьер Темзы, а затем вернитесь обратно к Вестминстерскому дворцу.
Когда на город опустится ночь, ужин плавно перетечет в шоу с классическими и новыми песнями из мюзиклов Вест-Энда в исполнении артиста кабаре, а также другой популярной музыкой. И хотя на борту всячески приветствуются танцы во время и после выступления кабаре, вы можете просто откинуться в кресле, расслабиться и наслаждаться видом Лондона в свете огней.
МЕНЮ.
Шотландский мусс из копченого лосося с начинкой из горчицы и укропа,
королевские креветки с лимоном и смесью салатов.
Суп из томатов, печеных перцев и базилика.
Печеное куриное филе сюпрем в пармской ветчине,
подается с картофельным гратеном дофинуа и
грибами под соусом из тимьяна и красного вина,
а также сезонными овощами.
Трюфельный торт из белого, темного и молочного шоколада
с малиновым соусом.
Чай или кофе, мятные леденцы.
Вегетаринское меню.
Салат с фетой, грецкими орехами, зеленой фасолью, помидорами черри,
печеным перцем, тыквой и оливками
с медовой заправкой.
Суп из томатов, печеных перцев и базилика.
Лазанья с артишоками, шпинатом, соте
из грибной смеси и козьим сыром, а также сезонными овощами.
Трюфельный торт из белого, темного и молочного шоколада
с малиновым соусом.
Чай или кофе, мятные леденцы.