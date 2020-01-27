Совершите неспешный вечерний круиз в самом сердце Лондона и посмотрите, как красиво подсвечиваются его знаменитые памятники. Летом, прежде чем зажгутся огни города, вы также получите неземное наслаждение, наблюдая с воды за заходом солнца! Судно проходит по реке от Вестминстера до Барьера Темзы и обратно за 3 часа 15 минут. Для вас круиз начнется с приветственного напитка на борту. После коктейля вас ждут вкусный ужин из 4 блюд и песни в живом исполнении.

Этот круиз в самом сердце Лондона сочетает в себе изысканную пищу с кабаре и танцами. Проплывите мимо таких современных достопримечательностей Лондона, как Арена O2, Канэри-Уорф и Сити-Холл, доберитесь до монументального противопаводкового сооружения Барьер Темзы, а затем вернитесь обратно к Вестминстерскому дворцу.

Когда на город опустится ночь, ужин плавно перетечет в шоу с классическими и новыми песнями из мюзиклов Вест-Энда в исполнении артиста кабаре, а также другой популярной музыкой. И хотя на борту всячески приветствуются танцы во время и после выступления кабаре, вы можете просто откинуться в кресле, расслабиться и наслаждаться видом Лондона в свете огней.

МЕНЮ.

Шотландский мусс из копченого лосося с начинкой из горчицы и укропа,

королевские креветки с лимоном и смесью салатов.

Суп из томатов, печеных перцев и базилика.

Печеное куриное филе сюпрем в пармской ветчине,

подается с картофельным гратеном дофинуа и

грибами под соусом из тимьяна и красного вина,

а также сезонными овощами.

Трюфельный торт из белого, темного и молочного шоколада

с малиновым соусом.

Чай или кофе, мятные леденцы.

Вегетаринское меню.

Салат с фетой, грецкими орехами, зеленой фасолью, помидорами черри,

печеным перцем, тыквой и оливками

с медовой заправкой.

Суп из томатов, печеных перцев и базилика.

Лазанья с артишоками, шпинатом, соте

из грибной смеси и козьим сыром, а также сезонными овощами.

Трюфельный торт из белого, темного и молочного шоколада

с малиновым соусом.

Чай или кофе, мятные леденцы.