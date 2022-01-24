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Красные автобусы, черные такси и метро. Транспорт и Лондон настолько синонимичны, что у них есть свой музей!
Познакомьтесь с отношениями Лондона с системами общественного транспорта, которые определяли его индивидуальность: от конных автобусов XVIII века до новейшей подземной железной дороги и культовой карты метро.
Отремонтированные автомобили и красочные экспонаты, расположенные на очаровательном старинном цветочном рынке, рассказывают о том, как транспорт способствовал развитию Лондона за последние 200 лет.
Ответы на вопросы
Что входит
Общее посещение Лондонского музея транспорта
Вход в галерею
Скидка 15% в сувенирном магазине
Что не входит
Еда и напитки
Когда начало
Вы сами выбираете дату и время при бронировании
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.