Лондонский музей транспорта

Окунитесь в историю знаменитой транспортной сети Лондона

4.6
298 отзывов
В группе
Лондонский музей транспорта
Лондонский музей транспорта
Лондонский музей транспорта
Лондонский музей транспорта
Лондонский музей транспорта
Лондонский музей транспорта
Лондонский музей транспорта
Лондонский музей транспорта
Лондонский музей транспорта
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Красные автобусы, черные такси и метро. Транспорт и Лондон настолько синонимичны, что у них есть свой музей!
Познакомьтесь с отношениями Лондона с системами общественного транспорта, которые определяли его индивидуальность: от конных автобусов XVIII века до новейшей подземной железной дороги и культовой карты метро.
Отремонтированные автомобили и красочные экспонаты, расположенные на очаровательном старинном цветочном рынке, рассказывают о том, как транспорт способствовал развитию Лондона за последние 200 лет.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Общее посещение Лондонского музея транспорта
  • Вход в галерею
  • Скидка 15% в сувенирном магазине
Что не входит
  • Еда и напитки
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В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

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