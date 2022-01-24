Красные автобусы, черные такси и метро. Транспорт и Лондон настолько синонимичны, что у них есть свой музей!

Познакомьтесь с отношениями Лондона с системами общественного транспорта, которые определяли его индивидуальность: от конных автобусов XVIII века до новейшей подземной железной дороги и культовой карты метро.

Отремонтированные автомобили и красочные экспонаты, расположенные на очаровательном старинном цветочном рынке, рассказывают о том, как транспорт способствовал развитию Лондона за последние 200 лет.