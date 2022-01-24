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Погрузитесь в сверкающий мир гламура знаменитостей и почувствуйте вкус прекрасной жизни в оригинальном и лучшем музее мадам Тюссо в Лондоне, где проживают знаменитые развлечения столицы. Сочетание многовековых методов крафта и новаторских современных технологий воплощает в жизнь захватывающие декорации и впечатления.
Ответы на вопросы
Что входит
Вход в музей мадам Тюссо в Лондоне
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 1 часа 30 минут
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.