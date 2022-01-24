Музей мадам Тюссо в Лондоне

Познакомьтесь с Гарри и Меган, Эд Шираном, Ян Ми, Дональдом Трампом и многими другими

4.7
154 отзыва
В группе
Музей мадам Тюссо в Лондоне
Музей мадам Тюссо в Лондоне
Музей мадам Тюссо в Лондоне
Музей мадам Тюссо в Лондоне
Музей мадам Тюссо в Лондоне
Музей мадам Тюссо в Лондоне
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Погрузитесь в сверкающий мир гламура знаменитостей и почувствуйте вкус прекрасной жизни в оригинальном и лучшем музее мадам Тюссо в Лондоне, где проживают знаменитые развлечения столицы. Сочетание многовековых методов крафта и новаторских современных технологий воплощает в жизнь захватывающие декорации и впечатления.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Вход в музей мадам Тюссо в Лондоне
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 1 часа 30 минут
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Вы сами выбираете дату и время

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