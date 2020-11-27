69 отзывов оставили туристы

Что вы узнаете

Действительно ли Альбион – «туманный», а половина разговоров англичан – о погоде

Где можно встретиться с Елизаветой II и почему у королевы два дня рождения

Есть ли у англичан чувство юмора и как научиться шутить «по-английски»

Как «пройти кастинг» и стать одним из обитателей Тауэра

Существуют ли английские джентльмены и как вступить в их клуб

Снобы, скряги, лицемеры – неужели всё это про англичан?

Почему в Англии все ходят в пабы и откуда взялись их забавные названия

Чай с молоком, «овсянка, сэр», 5 o’clock и картошка с беконом вместо пирожного – часть английского быта или гастрономические мифы?

А еще за 1, 5 часа я поделюсь лайфхаками, которые помогут быстро освоиться в путешествии по Великобритании.

Как проходит онлайн-экскурсия

Это живая онлайн-экскурсия, а не видеозапись. Гид проводит её из своего дома в формате вебинара. Вы можете лежать на диване, пить чай или вино 🍷 и даже заниматься домашними делами 😃

Встреча проходит в бесплатной программе Zoom. Это очень просто, можно участвовать с компьютера, телефона или планшета.

Время начала экскурсии 🧭 указано по Москве. Ссылка на заказ будет доступна в билете после оплаты. Также за 1 час до начала экскурсии мы пришлем вам напоминание на почту.

После экскурсии мы отправим вам дополнительные материалы, чтобы вы могли погрузиться в тему: презентацию, список книг, фильмов и сериалов

Скидка 20% на любую экскурсию ⛳ гида

Кроме того, вы получите разовую скидку 20% на любую мою оффлайн-экскурсию (действует бессрочно). До встречи в Лондоне!