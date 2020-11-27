69 отзывов оставили туристы

Действительно ли Альбион – «туманный», а половина разговоров англичан – о погоде
Где можно встретиться с Елизаветой II и почему у королевы два дня рождения
Есть ли у англичан чувство юмора и как научиться шутить «по-английски»
Как «пройти кастинг» и стать одним из обитателей Тауэра
Существуют ли английские джентльмены и как вступить в их клуб
Снобы, скряги, лицемеры – неужели всё это про англичан?
Почему в Англии все ходят в пабы и откуда взялись их забавные названия
Чай с молоком, «овсянка, сэр», 5 o’clock и картошка с беконом вместо пирожного – часть английского быта или гастрономические мифы?
А еще за 1, 5 часа я поделюсь лайфхаками, которые помогут быстро освоиться в путешествии по Великобритании.
Как проходит онлайн-экскурсия
Это живая онлайн-экскурсия, а не видеозапись. Гид проводит её из своего дома в формате вебинара. Вы можете лежать на диване, пить чай или вино 🍷 и даже заниматься домашними делами 😃
Встреча проходит в бесплатной программе Zoom. Это очень просто, можно участвовать с компьютера, телефона или планшета.
Время начала экскурсии 🧭 указано по Москве. Ссылка на заказ будет доступна в билете после оплаты. Также за 1 час до начала экскурсии мы пришлем вам напоминание на почту.
После экскурсии мы отправим вам дополнительные материалы, чтобы вы могли погрузиться в тему: презентацию, список книг, фильмов и сериалов
Скидка 20% на любую экскурсию ⛳ гида
Кроме того, вы получите разовую скидку 20% на любую мою оффлайн-экскурсию (действует бессрочно). До встречи в Лондоне!
Начало и место завершения
🚩 у экрана :) в программе Zoom
Выберите дату начала онлайн-встречи
Это групповая онлайн-экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 99 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Вы можете задать гиду вопрос до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Yula
Меня зовут Юлия, по образованию я историк искусства и арт-консультант, выпускница Бирмингемского университета, Член Британской Ассоциации антикваров и арт-дилеров (BADA), Член Ассоциации Искусствоведов (AIS). Ещё студенткой открыла для себя прелесть работы экскурсовода: это возможность рассказывать внимательным слушателям о том, что ты любишь больше всего. Я создала авторские туры, собрала в них все самое важное и добавила к ним индивидуальный подход. Мои туры нашли широкий отклик в сердцах путешественников, и сегодня я собрала команду гидов — историков и искусствоведов, которых научила всему, что знаю сама. Все мы искренне влюблены в Лондон и в свою профессию, поэтому каждая наша экскурсия — не просто рассказ об истории и культуре города, но также и взгляд на город изнутри глазами местного жителя.
Очень здорово. Спасибо большое за интересную экскурсию!!
Oksana
22 ноября 2020
Экскурсия Юли очень понравилась, много интересной, необычной информации. Юля говорит быстро, с энтузиазмом, касаясь самых разнообразных сфер жизни англичан! Спасибо!
Екатерина
21 ноября 2020
Хороший приём с викториной в конце. Много интересных фактов.
Lilia
15 ноября 2020
Замечательные экскурсии с Юлей! С удовольствием взяла бы ещё. Она профессионал своего дела, интересно подаёт материал. Узнала очень много нового. Спасибо.
Марина
4 ноября 2020
Считаю, что для он-лайн экскурсии данная презентация была подготовлена отлично. Должна отметить, что, сравнивая с экскурсией он-лайн в реальном времени, данный формат был неутомительным и без технических накладок.
Ольга
24 октября 2020
Онлайн-экскурсия очень понравилась: много интересных фактов о жизни англичан, их обычаях и истории, отличная подача материала, грамотная и структурированная речь, полтора часа пролетели совершенно незаметно. Юлия, спасибо!
ALEXANDR
23 октября 2020
Никогда не был в Англии, не знаком с ее традициями, особенностями и культурой. Поэтому с удовольствием приоткрыл для себя завесу тайн и мифов для знакомства с этой страной. Отличительной особенностью этой экскурсии является четкая систематизацию материала и строгое соответствие заданному "маршруту" с хорошо подобранными иллюстрациями. Повествование ведется интересными и доступным языком.
Влада
23 октября 2020
Лучшая онлайн лекция, которую мне так повезло услышать! Содержательно, увлекательно, стильно. Также обращает на себя внимание очень хорошая речь Юли. Хорошо заметна огромная работа при подготовке материала. Браво!
Ольга
11 октября 2020
Этот материал можно найти в сети бесплатно, где сама экскурсия? Сидеть дома и снимать себя на камеру могут очень многие. Я сильно разочарована.
Yula
Ответ гида:Здравствуйте, Ольга, Мне жаль, что экскурсия Вас разочаровала. Материал я собирала несколько лет. В описании было указано, что общение проходит в форме вебинара и это не рассказ о топовых достопримечательностях, мне жаль, что Вы не поняли этого выбирая мой онлайн тур. Видео с видами и рассказами о достопримечательностях города также можно найти в сети бесплатно. Берегите себя и близких. С уважением, Юлия
Yulia
24 сентября 2020
Юлия прекрасный рассказчик, вся информация понятна и хорошо запоминается! Рекомендую ее экскурсию!
Виктория
24 сентября 2020
Узнала много интересных фактов об англичанах. Было здорово.
Елена
24 сентября 2020
Очень интересная и познавательная экскурсия. Гид-замечательная!Столько информации, за столь короткое время-фантастика!
Лариса
23 сентября 2020
Большое спасибо Юле. Мы дарили экскурсию коллеге. Ей все понравилось. Несмотря на то что это была не прогулка, а лекция со слайдами, впечатления были самые лучшие. Лекция была хорошо структурирована, Юля озвучила какие темы будут, много было интересных фактов из реальной жизни англичан и даже викторина с занимательными вопросами. Очень приятный голос, что весьма располагает к вебинару. Наш подарок удался. От себя добавлю, так как именно я выбирала вебинары, Юля мне сразу позвонила, дала все рекомендации, как все передать коллеге. Вообще неплохо команде ТРИПСТЕРА сделать подарочный сертификат здесь как подарок, чтобы было легче дарить, а может кто то инкогнито захочет или как романтичную прогулку ?? Спасибо, приду сама к Вам. Лариса
Полина
15 сентября 2020
Юлия, как всегда, захватывает увлекательными рассказами! Очень интересно! С нетерпением ждем новых экскурсий!