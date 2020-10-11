61 отзыв оставили туристы

Yula

Ответ гида: Елена Александровна, здравствуйте, Спасибо, что нашли время написать отзыв. Кроме Вас, никто из путешественников не жаловался на звук (я спрашивала перед началом тура, хорошо ли меня слышно) поэтому, думаю, проблема со звуком была у Вас. Мы говорили про такие черты английского менталитета, как экономность, снобизм, вежливость, юмор, особенности английской кухни и приема пищи, традицию собираться именно в пабе и ещё много другое. Рассказать обо всём за полтора часа невозможно, и поэтому у Вас была возможность на протяжении всего разговора задать мне любые интересующие Вас вопросы, но Вы этого, к сожалению, не сделали. Чем отличается Великобритания от Европы рассказать у меня задачи не было, однако, я бы ответила на Ваш вопрос, если бы Вы его задали в течении последних 10 минут тура, которые были отведены специально на вопросы. С уважением, Юлия