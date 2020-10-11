61 отзыв оставили туристы

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Онлайн-экскурсия «10 мифов об Англии и англичанах»

Разобраться в культурном коде и традициях самой закрытой и самобытной нации Европы

4.7
61 отзыв
Yula
Yula – представитель из Лондона
Может показаться, что Англия — цитадель условностей, специфического юмора и отточенных манер.

Наша задача — за полтора часа отделить правду от стереотипов.

На онлайн-экскурсии вы погрузитесь в мир британских традиций, порой парадоксальных и забавных, и узнаете о негласных правилах общения, которые помогут подобрать ключ к английскому менталитету.
Задать вопросОбычно отвечает за 6 ч.
  • 🧑‍💻Онлайн
  • 👥Групповая
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • ⚙️Необычно и интересно
  • Вебинар
  • 🖥Познавай – не выходя из дома
  • 🕐Длительность 1.5 часа
  • 👫 Группа не более 99 человек

  • £5 за человека

    Онлайн-экскурсия
Онлайн-экскурсия «10 мифов об Англии и англичанах»
Онлайн-экскурсия «10 мифов об Англии и англичанах»

Что вы узнаете

  • Действительно ли Альбион – «туманный», а половина разговоров англичан – о погоде
  • Где можно встретиться с Елизаветой II и почему у королевы два дня рождения
  • Есть ли у англичан чувство юмора и как научиться шутить «по-английски»
  • Как «пройти кастинг» и стать одним из обитателей Тауэра
  • Существуют ли английские джентльмены и как вступить в их клуб
  • Снобы, скряги, лицемеры – неужели всё это про англичан?
  • Почему в Англии все ходят в пабы и откуда взялись их забавные названия
  • Чай с молоком, «овсянка, сэр», 5 o’clock и картошка с беконом вместо пирожного – часть английского быта или гастрономические мифы?

А еще за 1, 5 часа я поделюсь лайфхаками, которые помогут быстро освоиться в путешествии по Великобритании.

Как проходит онлайн-экскурсия

  • Это живая онлайн-экскурсия, а не видеозапись. Гид проводит её из своего дома в формате вебинара. Вы можете лежать на диване, пить чай или вино 🍷 и даже заниматься домашними делами 😃
  • Встреча проходит в бесплатной программе Zoom. Это очень просто, можно участвовать с компьютера, телефона или планшета.
  • Время начала экскурсии 🧭 указано по Москве. Ссылка на заказ будет доступна в билете после оплаты. Также за 1 час до начала экскурсии мы пришлем вам напоминание на почту.
  • После экскурсии мы отправим вам дополнительные материалы, чтобы вы могли погрузиться в тему: презентацию, список книг, фильмов и сериалов

Скидка 20% на любую экскурсию ⛳ гида

Кроме того, вы получите разовую скидку 20% на любую мою оффлайн-экскурсию (действует бессрочно). До встречи в Лондоне!

Начало и место завершения
🚩 у экрана :) в программе Zoom
Онлайн-экскурсия «10 мифов об Англии и англичанах»
Онлайн-экскурсия «10 мифов об Англии и англичанах»
Онлайн-экскурсия «10 мифов об Англии и англичанах»
Онлайн-экскурсия «10 мифов об Англии и англичанах»
Онлайн-экскурсия «10 мифов об Англии и англичанах»
Онлайн-экскурсия «10 мифов об Англии и англичанах»
Онлайн-экскурсия «10 мифов об Англии и англичанах»
Онлайн-экскурсия «10 мифов об Англии и англичанах»
Онлайн-экскурсия «10 мифов об Англии и англичанах»
Онлайн-экскурсия «10 мифов об Англии и англичанах»

Выберите дату начала онлайн-встречи

  • Это групповая онлайн-экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 99 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопрос до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Yula
Yula
Меня зовут Юлия, по образованию я историк искусства и арт-консультант, выпускница Бирмингемского университета, Член Британской Ассоциации антикваров и арт-дилеров (BADA), Член Ассоциации Искусствоведов (AIS). Ещё студенткой открыла для себя прелесть работы экскурсовода: это возможность рассказывать внимательным слушателям о том, что ты любишь больше всего. Я создала авторские туры, собрала в них все самое важное и добавила к ним индивидуальный подход. Мои туры нашли широкий отклик в сердцах путешественников, и сегодня я собрала команду гидов — историков и искусствоведов, которых научила всему, что знаю сама. Все мы искренне влюблены в Лондон и в свою профессию, поэтому каждая наша экскурсия — не просто рассказ об истории и культуре города, но также и взгляд на город изнутри глазами местного жителя.
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61 отзыв оставили туристы

11 октября 2020
Этот материал можно найти в сети бесплатно, где сама экскурсия? Сидеть дома и снимать себя на камеру могут очень многие. Я сильно разочарована.
Yula
Ответ гида:Здравствуйте, Ольга, Мне жаль, что экскурсия Вас разочаровала. Материал я собирала несколько лет. В описании было указано, что общение проходит в форме вебинара и это не рассказ о топовых достопримечательностях, мне жаль, что Вы не поняли этого выбирая мой онлайн тур. Видео с видами и рассказами о достопримечательностях города также можно найти в сети бесплатно. Берегите себя и близких. С уважением, Юлия
24 сентября 2020
Юлия прекрасный рассказчик, вся информация понятна и хорошо запоминается! Рекомендую ее экскурсию!
24 сентября 2020
Узнала много интересных фактов об англичанах. Было здорово.
24 сентября 2020
Очень интересная и познавательная экскурсия. Гид-замечательная!Столько информации, за столь короткое время-фантастика!
23 сентября 2020
Большое спасибо Юле. Мы дарили экскурсию коллеге. Ей все понравилось. Несмотря на то что это была не прогулка, а лекция со слайдами, впечатления были самые лучшие. Лекция была хорошо структурирована, Юля озвучила какие темы будут, много было интересных фактов из реальной жизни англичан и даже викторина с занимательными вопросами. Очень приятный голос, что весьма располагает к вебинару. Наш подарок удался. От себя добавлю, так как именно я выбирала вебинары, Юля мне сразу позвонила, дала все рекомендации, как все передать коллеге. Вообще неплохо команде ТРИПСТЕРА сделать подарочный сертификат здесь как подарок, чтобы было легче дарить, а может кто то инкогнито захочет или как романтичную прогулку ?? Спасибо, приду сама к Вам. Лариса
15 сентября 2020
Юлия, как всегда, захватывает увлекательными рассказами! Очень интересно! С нетерпением ждем новых экскурсий!
11 сентября 2020
+++
10 сентября 2020
Очень содержательный и хорошо построенный рассказ о сторонах английской жизни, о привычках и нравах. Слушал на одном дыхании. Узнал много интересного и нового для себя. Просто здорово!
27 июля 2020
Экскурсия познавательная, привлекательная, не утомительная. Хочется послушать и побывать и на других экскурсиях гида. Спасибо
27 июля 2020
Очень интересная экскурсия, захватывающая. Большое спасибо!!
28 июня 2020
Чудова екскурсія, дякую
21 июня 2020
Экскурсия понравилась, хотя и была в Англии, было интересно узнать для себя что-то новое. Рекомендую
20 июня 2020
Добрый день! Звук был очень слабый, Не было озвучено особенности быта и менталитета англичан, Их взаимоотношений м собой и странами обьединенного королевства, Чем UK отличается от Европы! С уважением Елена Александровна.
Yula
Ответ гида:Елена Александровна, здравствуйте, Спасибо, что нашли время написать отзыв. Кроме Вас, никто из путешественников не жаловался на звук (я спрашивала перед началом тура, хорошо ли меня слышно) поэтому, думаю, проблема со звуком была у Вас. Мы говорили про такие черты английского менталитета, как экономность, снобизм, вежливость, юмор, особенности английской кухни и приема пищи, традицию собираться именно в пабе и ещё много другое. Рассказать обо всём за полтора часа невозможно, и поэтому у Вас была возможность на протяжении всего разговора задать мне любые интересующие Вас вопросы, но Вы этого, к сожалению, не сделали. Чем отличается Великобритания от Европы рассказать у меня задачи не было, однако, я бы ответила на Ваш вопрос, если бы Вы его задали в течении последних 10 минут тура, которые были отведены специально на вопросы. С уважением, Юлия
13 июня 2020
11 июня 2020 г. посмотрела видео экскурсию, которую вела Юлия, посвященную мифам об Англии и англичанах. Несмотря на то, что я была в Лондоне не раз и казалось, что из книг, фильмов, общения с англичанами, у меня есть о них представление, мне была очень интересна экскурсия Юлии. Я узнала конкретные вещи из английской истории, о которых имела только общие представления, например, об английских клубах, здания которых в Лондоне до сих пор сохранились. Обычаи англичан, о которых рассказала Юлия, впечатляют преемственностью и сохранением традиций. Хотелось услышать больше по темам, представленным Юлией, но тогда, видимо, каждой из тем, нужно было бы посвящать отдельную экскурсию. Время пролетело незаметно, и было жалко расставаться. Большое спасибо Юлии! Я бы рекомендовала эту экскурсию тем, кто интересуется многовековой историей и обычаями удивительной Великобритании.
12 июня 2020
Интересный рассказ об особенностях Англии и англичан. Узнала много нового, любопытного. Немного жалко, что это был именно рассказ с картинками, а не живая прогулка по Лондону. Но, наверное, это продиктовано нынешнеми обстоятельствами и самой тематикой экскурсии. Рекомендую всем, кому интересна Англия и кто собирается туда поехать.
Ещё 46 отзывов

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