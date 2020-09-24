24 отзыва оставили туристы

Мимо каких артефактов ни в коем случае нельзя пройти в Британском музее и в чем их ценность. Перед вами оживут легенды о хрустальном черепе и статуе с острова Пасхи, майя и ацтеках, фигурках с острова Льюис и шлеме короля Редвольда.
Кто и как смог дешифровать египетские иероглифы и какие секреты скрываются в недрах пирамид. Поговорим о чудесах бальзамирования, о проклятии Тутанхамона и о том, как кошки погубили древних египтян.
Какие культурные феномены достались нам в наследство от древних шумеров. Откуда появилась легенда о Вавилонской башне, чем на самом деле Ева искусила Адама и кто молился в шумерских храмах вместо них самих.
Как Британский музей 🖼 стал цитаделью древних цивилизаций и кто приложил к этому руку. Я расскажу, чем сегодня занимаются музейные кураторы и поделюсь секретами второго по посещаемости музея мира.
А еще за 1, 5 часа вы услышите три детективные истории 📖 Британского музея (не без Скотленд-Ярда, конечно), свидетелем которых мне довелось стать, узнаете, как звучит Элвис Пресли на шумерском языке, и попрактикуетесь в древней клинописи.
Как проходит онлайн-экскурсия
Это живая онлайн-экскурсия, а не видеозапись. Гид проводит её из своего дома в формате вебинара. Вы можете лежать на диване, пить чай или вино 🍷 и даже заниматься домашними делами 😃
Встреча проходит в бесплатной программе Zoom. Это очень просто, можно участвовать с компьютера, телефона или планшета.
Время начала экскурсии 🧭 указано по Москве. Ссылка на заказ будет доступна в билете после оплаты. Также за 1 час до начала экскурсии мы пришлем вам напоминание на почту.
После экскурсии мы отправим вам дополнительные материалы, чтобы вы могли погрузиться в тему: презентацию, книги и даже шумерские песни
Скидка 20% на любую экскурсию ⛳ гида
Кроме того, вы получите разовую скидку 20% на любую мою оффлайн-экскурсию (действует бессрочно). До встречи в Лондоне!
Начало и место завершения
🚩 у экрана :) в программе Zoom
Выберите дату начала онлайн-встречи
Это групповая онлайн-экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 50 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Вы можете задать гиду вопрос до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Yula
Меня зовут Юлия, по образованию я историк искусства и арт-консультант, выпускница Бирмингемского университета, Член Британской Ассоциации антикваров и арт-дилеров (BADA), Член Ассоциации Искусствоведов (AIS). Ещё студенткой открыла для себя прелесть работы экскурсовода: это возможность рассказывать внимательным слушателям о том, что ты любишь больше всего. Я создала авторские туры, собрала в них все самое важное и добавила к ним индивидуальный подход. Мои туры нашли широкий отклик в сердцах путешественников, и сегодня я собрала команду гидов — историков и искусствоведов, которых научила всему, что знаю сама. Все мы искренне влюблены в Лондон и в свою профессию, поэтому каждая наша экскурсия — не просто рассказ об истории и культуре города, но также и взгляд на город изнутри глазами местного жителя.
Очень интересная часть экскурсии об искусстве древнего Шумера и Месопотамии. Да и об остальных экспонатах было здорово послушать, но времени маловато... Юлия, конечно, профессионал!
Ангелина
24 сентября 2020
Невероятно интересная экскурсия! Особенно понравились любопытные истории из жизни археологов и работы музея, например, про Агату Кристи на раскопках и металлоискатели, появившиеся после Брекзита. Спасибо, что дали прикоснуться к вашему миру!
Ольга
19 сентября 2020
Очень понравилась экскурсия. Браво! Доступно, понятно, интересно, просто. Хорошее качество фотографий. Ощущение, как будто погружалась в глубины истории и экскурсовод фокусировала внимание на предметах и эти предметы становились ближе и ярче. Отличная экскурсия! Большое спасибо. ♥
Olga
12 сентября 2020
Online excursiya s Yuliey proshla na vysokom urovne! Yuliya ochen zavorazhivayueshe i uvlechenno rasskazyvaet! Menya chestno govorya bolshe uvlekaet zhivopis, no prochitav otlichnye otzyvy ob etoy excursii reshila shodit i ne pozhalela. Mne bylo ochen interesno i zahotelos vzhivyu posetit Britansky muzey i drugie excursii s Yuliey! Ogromnoe vam spasibo, Yulia, do novyh vstrech!
Светлана
21 августа 2020
Юлия очень интересный рассказчик. Было очень познавательно. Спасибо!
Виктория
10 августа 2020
Мне очень понравился вебинар. Важно было что информация подается от человека который непосредственно работает в музее и владеет хорошо информацией. Спасибо. Рекомендую.
Ольга
10 августа 2020
Благодарю Юлию за увлекательную презентацию, возможность прикоснуться к древним памятникам, ведь история древних народов очень тесно связана и с нашей историей. Археология-это тоже искусство, которое расширяет наши знания о людях, их жизни, быте, нравах. в том числе и о тех кто жил в библейские времена. Песня Элвиса Пресли на шумерском языке выше все похвал!!!
Екатерина
6 августа 2020
Я вообще не интересуюсь клинописью, шумерами и древними цивилизациями. Я 100%-ный визуал и люблю живопись. Но вечер, работа закончена, хочется расслабиться и послушать умных людей. И решила я "сходить" на экскурсию "Секреты Британского музея". Как же мне было интересно! Замечательный рассказ, замечательная Юля, которая заряжает своей энергией даже через монитор. Спасибо!. Во-вторых, когда человек увлечен сам, он заражает своей увлеченностью других. \Вид
Анна
16 июля 2020
Спасибо Юле за интересный, эмоциональный, насыщенный фактами рассказ о сокровищах Британского музея. Мне понравилось!
Elena
13 июля 2020
Было очень интересно и увлекательно. Нас познакомили с легендами шумерской цивилизации, пояснили как читать клинопись, прокомментировали сюжеты барельефов и изображений. Рассказали о закулисье Британского музея. Здорово! После экскурсии прислали много дополнительных материалов
Полина
3 июля 2020
Юлия провела замечательную интересную экскурсию по ассирийским и шумерским артефактам. Грамотно составленный рассказ изобилует занятными историями и фактами. Гид "заражает" слушателей своим интересом и хочется слушать еще и еще! Спасибо огромное!
Любовь
3 июля 2020
Интересная экскурсия от знатока. Восполнила мои пробелы в шумерской клинописи. Спасибо. Если ещё раз буду в Лондоне, обязательно зайду в музей.
Лариса
3 июля 2020
Всё было очень интересно. Захотелось на Оф лайн экскурсию. А песня Элвиса на шумерском вообще-космос))
Светлана
22 июня 2020
Очень интересно! Чувствуется, что Юлия очень любит свою работу, живёт ёю. И старается донести до всех, кто слушает и смотрит, обширные знания о самых интересных экспонатах музея.