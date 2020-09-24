24 отзыва оставили туристы

Что вы узнаете

Мимо каких артефактов ни в коем случае нельзя пройти в Британском музее и в чем их ценность. Перед вами оживут легенды о хрустальном черепе и статуе с острова Пасхи, майя и ацтеках, фигурках с острова Льюис и шлеме короля Редвольда.

Кто и как смог дешифровать египетские иероглифы и какие секреты скрываются в недрах пирамид. Поговорим о чудесах бальзамирования, о проклятии Тутанхамона и о том, как кошки погубили древних египтян.

Какие культурные феномены достались нам в наследство от древних шумеров. Откуда появилась легенда о Вавилонской башне, чем на самом деле Ева искусила Адама и кто молился в шумерских храмах вместо них самих.

Как Британский музей 🖼 стал цитаделью древних цивилизаций и кто приложил к этому руку. Я расскажу, чем сегодня занимаются музейные кураторы и поделюсь секретами второго по посещаемости музея мира.

А еще за 1, 5 часа вы услышите три детективные истории 📖 Британского музея (не без Скотленд-Ярда, конечно), свидетелем которых мне довелось стать, узнаете, как звучит Элвис Пресли на шумерском языке, и попрактикуетесь в древней клинописи.

Как проходит онлайн-экскурсия

Это живая онлайн-экскурсия, а не видеозапись. Гид проводит её из своего дома в формате вебинара. Вы можете лежать на диване, пить чай или вино 🍷 и даже заниматься домашними делами 😃

Встреча проходит в бесплатной программе Zoom. Это очень просто, можно участвовать с компьютера, телефона или планшета.

Время начала экскурсии 🧭 указано по Москве. Ссылка на заказ будет доступна в билете после оплаты. Также за 1 час до начала экскурсии мы пришлем вам напоминание на почту.

После экскурсии мы отправим вам дополнительные материалы, чтобы вы могли погрузиться в тему: презентацию, книги и даже шумерские песни

Скидка 20% на любую экскурсию ⛳ гида

Кроме того, вы получите разовую скидку 20% на любую мою оффлайн-экскурсию (действует бессрочно). До встречи в Лондоне!