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Тайны Собачьего Острова

Светлана Д.
Светлана Д. – Гид из Лондона
На этой прогулке 👣 я покажу вам, как причудливо соединяются в одном районе сверхсовременные небоскребы XXI века и английская глубинка, город 🏙️ будущего и обыкновенная ферма, расскажу о связи острова с фильмами «Звездные войны» и «Властелин колец».
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🧒Подходит для детей
  • 🔭Обзорная
  • 🌇Подходит для вечера
  • 👣Пешеходная
  • 🍀На природе
  • 🕐Длительность 3.5 часа
  • 👫 Для 1-5 человек

  • €200 за экскурсию

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Тайны Собачьего Острова
Тайны Собачьего Острова

Что вы увидите

  • Деловой район Канэри Уорф
  • небоскреб «One Canada Square»
  • небоскреб «25 Canada Square»
  • небоскреб «8 Canada Square»
  • Парк «Юбилейный»
  • Крытый сад Crossrail Place
  • Скульптуры Канари Уорф
  • Каналы и разводные мосты на Острове
  • Доковые краны
  • Домашних животных на ферме «Мадшут» (Mudchute)
  • Зенитное орудие Ack Ack
Британские традиции и футуристические постройкиМы побываем на настоящей английской ферме, где представлены редкие британские породы домашних животных. Пройдёмся через каналы по разводным мостам. Познакомимся с Канэри Уорф, который считается футуристическим городом офисов, альтернативным вариантом Лондонского Сити, вторым финансовым и деловым центром Лондона.
Прогуляемся по Парку Юбилейный, который на самом деле является «садом на крыше», побываем в крытом саду Crossrail Place, который снаружи выглядит как космическая постройка, и увидим множество, из 65 скульптур современных художников, которые украшают улицы, дворы и парки 🌳 Канэри Уорф, превращая его в уютное место, где господствует деловая атмосфера, но всегда есть место прекрасному. Что вас ожидает:• Деловой район Канэри Уорф;
  • 244-метровый 50-ти этажный небоскреб «One Canada Square» (площадь Канады 1), с пирамидой на крыше. Построен в 1991 году и до 2012 года был самым высоким зданием Лондона;
  • «25 Canada Square» (площадь Канады 25) — небоскреб высотой в 201 метр, 42 этажа, здесь расположена европейская штаб-квартира финансовой группы Citigroup;
  • «8 Canada Square» (площадь Канады 8) — небоскреб высотой в 200 метр, 42 этажа. В здании расположена штаб-квартира группы HSBC.
  • Парк «Юбилейный» — парк на крыше метро;
  • Крытый сад Crossrail Place — растения в саду подобраны со смыслом они отражают тему Восток-Запад;
  • Скульптуры Канари Уорф — коллекция паблик-арт;
  • Каналы и разводные мосты на Острове;
  • Доковые краны — гигантские краны, разгружающие грузы в загруженном доке;
  • Домашних животных на ферме «Мадшут» (Mudchute);
  • Зенитное орудие Ack Ack — во время Второй мировой войны верфь служила местом посадки британских ВВС, а часть возвышенности была местом размещения четырех зенитных орудий Ack Ack.
Что входит
  • Услуги гида
  • Посещение фермы «Мадшут» (Mudchute)
  • Посещение крытого сада Crossrail Place.
Что не входит
  • Личные расходы (питание, напитки, сувениры и пр. )
Начало и место завершения
🚩 Линия метро «Jubilee» остоновка «Canary Wharf»
Тайны Собачьего Острова
Тайны Собачьего Острова
Тайны Собачьего Острова
Тайны Собачьего Острова
Тайны Собачьего Острова

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Светлана Д.
Светлана Д.
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