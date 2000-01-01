Британские традиции и футуристические постройкиМы побываем на настоящей английской ферме, где представлены редкие британские породы домашних животных. Пройдёмся через каналы по разводным мостам. Познакомимся с Канэри Уорф, который считается футуристическим городом офисов, альтернативным вариантом Лондонского Сити, вторым финансовым и деловым центром Лондона.
Прогуляемся по Парку Юбилейный, который на самом деле является «садом на крыше», побываем в крытом саду Crossrail Place, который снаружи выглядит как космическая постройка, и увидим множество, из 65 скульптур современных художников, которые украшают улицы, дворы и парки 🌳 Канэри Уорф, превращая его в уютное место, где господствует деловая атмосфера, но всегда есть место прекрасному. Что вас ожидает:• Деловой район Канэри Уорф;
- 244-метровый 50-ти этажный небоскреб «One Canada Square» (площадь Канады 1), с пирамидой на крыше. Построен в 1991 году и до 2012 года был самым высоким зданием Лондона;
- «25 Canada Square» (площадь Канады 25) — небоскреб высотой в 201 метр, 42 этажа, здесь расположена европейская штаб-квартира финансовой группы Citigroup;
- «8 Canada Square» (площадь Канады 8) — небоскреб высотой в 200 метр, 42 этажа. В здании расположена штаб-квартира группы HSBC.
- Парк «Юбилейный» — парк на крыше метро;
- Крытый сад Crossrail Place — растения в саду подобраны со смыслом они отражают тему Восток-Запад;
- Скульптуры Канари Уорф — коллекция паблик-арт;
- Каналы и разводные мосты на Острове;
- Доковые краны — гигантские краны, разгружающие грузы в загруженном доке;
- Домашних животных на ферме «Мадшут» (Mudchute);
- Зенитное орудие Ack Ack — во время Второй мировой войны верфь служила местом посадки британских ВВС, а часть возвышенности была местом размещения четырех зенитных орудий Ack Ack.