Британские традиции и футуристические постройкиМы побываем на настоящей английской ферме, где представлены редкие британские породы домашних животных. Пройдёмся через каналы по разводным мостам. Познакомимся с Канэри Уорф, который считается футуристическим городом офисов, альтернативным вариантом Лондонского Сити, вторым финансовым и деловым центром Лондона.

Прогуляемся по Парку Юбилейный, который на самом деле является «садом на крыше», побываем в крытом саду Crossrail Place, который снаружи выглядит как космическая постройка, и увидим множество, из 65 скульптур современных художников, которые украшают улицы, дворы и парки 🌳 Канэри Уорф, превращая его в уютное место, где господствует деловая атмосфера, но всегда есть место прекрасному. Что вас ожидает:• Деловой район Канэри Уорф;