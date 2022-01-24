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Хотите уникальный вид с высоты птичьего полета на британскую столицу? Впечатляющий стеклянный пол - самое значительное дополнение к Тауэрскому мосту с момента его открытия в 1982 году. Насладитесь лучшим видом на Лондон с высоты 40 метров над Темзой.
Эта потрясающая функция может испугать нескольких человек, но с обеих сторон стекла есть обычный пол, если вы слишком напуганы, чтобы смотреть вниз!
Дети могут сделать игру еще более интерактивной с приложением Family Trail. Они узнают увлекательные истории о мосте и смогут использовать свой телефон в качестве гаечного ключа для затяжки болтов, лопату для погрузки угля в котел для питания моста и штурвал для безопасного движения лодки по Темзе.
Если вам интересно, как работает мост, вы можете попросить эксперта в машинном отделении в определенные дни!
Ответы на вопросы
Что входит
Вход на Тауэрский мост
Когда начало
Вы сами выбираете дату и время при бронировании
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Выберите дату при бронировании
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