Хотите уникальный вид с высоты птичьего полета на британскую столицу? Впечатляющий стеклянный пол - самое значительное дополнение к Тауэрскому мосту с момента его открытия в 1982 году. Насладитесь лучшим видом на Лондон с высоты 40 метров над Темзой.

Эта потрясающая функция может испугать нескольких человек, но с обеих сторон стекла есть обычный пол, если вы слишком напуганы, чтобы смотреть вниз!

Дети могут сделать игру еще более интерактивной с приложением Family Trail. Они узнают увлекательные истории о мосте и смогут использовать свой телефон в качестве гаечного ключа для затяжки болтов, лопату для погрузки угля в котел для питания моста и штурвал для безопасного движения лодки по Темзе.

Если вам интересно, как работает мост, вы можете попросить эксперта в машинном отделении в определенные дни!