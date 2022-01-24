Тауэрский мост

Полюбуйтесь жизнью с высоты птичьего полета с высоты 42 метра над Темзой

4.8
143 отзыва
В группе
Тауэрский мост
Тауэрский мост
Тауэрский мост
Тауэрский мост
Тауэрский мост
Тауэрский мост
Тауэрский мост
Тауэрский мост
Тауэрский мост
Тауэрский мост
Тауэрский мост
Тауэрский мост
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Хотите уникальный вид с высоты птичьего полета на британскую столицу? Впечатляющий стеклянный пол - самое значительное дополнение к Тауэрскому мосту с момента его открытия в 1982 году. Насладитесь лучшим видом на Лондон с высоты 40 метров над Темзой.
Эта потрясающая функция может испугать нескольких человек, но с обеих сторон стекла есть обычный пол, если вы слишком напуганы, чтобы смотреть вниз!
Дети могут сделать игру еще более интерактивной с приложением Family Trail. Они узнают увлекательные истории о мосте и смогут использовать свой телефон в качестве гаечного ключа для затяжки болтов, лопату для погрузки угля в котел для питания моста и штурвал для безопасного движения лодки по Темзе.
Если вам интересно, как работает мост, вы можете попросить эксперта в машинном отделении в определенные дни!

Ответы на вопросы

Что входит
  • Вход на Тауэрский мост
Когда начало
Вы сами выбираете дату и время при бронировании
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Выберите дату при бронировании

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Лондона

ПамятникиМосты🏛История и архитектура

Еще несколько похожих предложений в Лондоне

Выше птичьего полета: колесо обозрения London Eye
Входной билет
4.7
11
42м
40
за 1 чел.
Выше птичьего полета: колесо обозрения London Eye
👣 Пешеходные
Лондон - город английских манер и хранитель времени
каждый день с 10.15 до 20.15, проход возможен каждые полчаса
Лондон: круиз с ужином по Темзе под джаз
Круиз
в группе до 50 чел.
4.4
511
7 635
за 1 чел.
Лондон: круиз с ужином по Темзе под джаз
⛴ Водные
🎶 Музыкальные теплоходы
Насладитесь чудесным круизом по реке Темзе продолжительностью 3 часа 15 минут и ужином из 4 блюд
Экскурсия по лондонскому Тауэру и Тауэрскому мосту в раннем доступе
В группе
15м
116.21
за 1 чел.
Экскурсия по лондонскому Тауэру и Тауэрскому мосту в раннем доступе
Войдите в Лондонский Тауэр и увидите драгоценности короны раньше всех!
Знаменитые места Лондона с Темзы
Круиз
5
2
£240
за 1-4 чел.
Знаменитые места Лондона с Темзы
⛴ Водные
История, секреты и нравы Лондона в двухчасовом круизе по Темзе
25 янв
26 янв
27 янв
ещё...
Hop-on hop-off круиз по реке Темзе
Билет на автобус
4.3
1609
2 089
за 1 чел.
Hop-on hop-off круиз по реке Темзе
⛴ Водные
🚌 Hop-on hop-off
Осмотрите знаменитые достопримечательности Лондона в круизе по Темзе
Полёты в Лондонском Музее науки
Индивидуально
для 10 чел.
5
1
1ч 30м
£200
за 1-10 чел.
Полёты в Лондонском Музее науки
🛫 Полеты на самолетах
Исследовать старинные самолёты, изучить теорию полёта и почувствовать себя настоящим пилотом!
29 янв
30 янв
5 фев
ещё...
Вечерний круиз по Темзе с напитками и канапе
Круиз
в группе
4.5
4
34.74
за 1 чел.
Вечерний круиз по Темзе с напитками и канапе
👣 Пешеходные
⛴ Водные
Круиз на закате по Темзе с живым джазом, напитками и закусками
Экскурсия в Гринвич к Нулевому Меридиану с прогулкой на теплоходе по Темзе
В группе
до 30 чел.
4.5
6
70
за 1 чел.
Экскурсия в Гринвич к Нулевому Меридиану с прогулкой на теплоходе по Темзе
👣 Пешеходные
🚌 На автобусе
⛴ Водные
⛴ На теплоходе
Во время экскурсии в Гринвич вы побываете одновременно в западном
в разные дни
Экскурсия в Лондонский Тауэр с гидом
В группе
до 20 чел.
3.3
8
50
за 1 чел.
Экскурсия в Лондонский Тауэр с гидом
👣 Пешеходные
🚌 На автобусе
Вы побываете в крепости на Темзе, чтобы увидеть Королевскую сокровищницу
в разные дни
Диана и королевская семья
Индивидуально
для 20 чел.
200
за 1-20 чел.
Диана и королевская семья
👣 Пешеходные
🚌 На автобусе
Экскурсия посвящена важным событиям из жизни и местам принцессы Дианы
ежедневно в 10 утра либо в 2 дня
По следам Уильяма Шекспира
Индивидуально
для 20 чел.
4.5
2
1ч 30м
£210
за 1-20 чел.
По следам Уильяма Шекспира
👣 Пешеходные
Узнать о жизни и творчестве драматурга и погрузиться в атмосферу театрального Лондона 16-17 веков
25 янв
26 янв
27 янв
ещё...
Круиз по Лондонскому ужину
В группе
4.6
7
91.05
за 1 чел.
Круиз по Лондонскому ужину
👣 Пешеходные
⛴ Водные
Ужин, напитки и развлечения на Темзе
У нас ещё много экскурсий 😎 в Лондоне. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Лондоне
ХОРОШО
🇬🇧
ТАМ