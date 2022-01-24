Вид с осколка

Купите билет в Осколок и полюбуйтесь лучшим видом на Лондон

4.8
1464 отзыва
Входной билет
Вид с осколка
Вид с осколка
Вид с осколка
Вид с осколка
Вид с осколка
Вид с осколка
Вид с осколка
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Лучший вид на Лондон открывается со смотровой площадки Осколка, откуда открывается непревзойденный панорамный вид на город.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Доступ к представлению с осколка
Что не входит
  • Экскурсия с гидом
Когда начало
Вы сами выбираете дату и время при бронировании
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы думаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.

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