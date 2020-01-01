Мы приглашаем посетить вместе эту первую в мире выставку, посвященную портретам Поля Гогена, которая сейчас вызывает так много споров в прессе и социальных сетях. Начиная от ранних работ художника и заканчивая более поздними, созданными во Французской Полинезии, выставка показывает, как Гоген совершил революцию в портретном искусстве. Вдохновленный временем, проведенным в Бретани и во Французской Полинезии с середины 1880-х годов и до конца своей жизни в 1903 году, он был очарован культурам
Что входит
услуги гида
Что не входит
Билет на выставку
который можно преобрести на сайте Национальной галереи.
Начало и место завершения
🚩 National Gallery, WC2N 5DN Лондон
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.