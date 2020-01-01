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Выставка портретов Гогена в Национальной галерее

АртЛондон
АртЛондон – Гид из Лондона
Национальная галерея — обязательный пункт программы во время лондонского путешествия.

До 26 января 2020 года открыта выставка портретов Поля Гогена.

Здесь собраны все его работы, начиная от самых ранних и заканчивая полинезийским периодом.

Давайте вместе рассмотрим работы великого художника и узнаем, как менялся его почерк.
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Выставка портретов Гогена в Национальной галерее
Выставка портретов Гогена в Национальной галерее

Что вы увидите

  • Национальная галерея Лондона
Мы приглашаем посетить вместе эту первую в мире выставку, посвященную портретам Поля Гогена, которая сейчас вызывает так много споров в прессе и социальных сетях. Начиная от ранних работ художника и заканчивая более поздними, созданными во Французской Полинезии, выставка показывает, как Гоген совершил революцию в портретном искусстве. Вдохновленный временем, проведенным в Бретани и во Французской Полинезии с середины 1880-х годов и до конца своей жизни в 1903 году, он был очарован культурам
Что входит
  • услуги гида
Что не входит
  • Билет на выставку
  • который можно преобрести на сайте Национальной галереи.
Начало и место завершения
🚩 National Gallery, WC2N 5DN Лондон
Выставка портретов Гогена в Национальной галерее
Выставка портретов Гогена в Национальной галерее
Выставка портретов Гогена в Национальной галерее
Выставка портретов Гогена в Национальной галерее

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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АртЛондон
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