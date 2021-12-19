Все экскурсии и мероприятия в Salisbury
Входной билет
6д 6ч
€22.96
за 1 чел.
Стоунхендж
Пройдите по следам наших неолитических предков в таинственном Стоунхендже
В группе
до undefined чел.
€110.68
за 1 чел.
Стоунхендж и римские бани: туда-обратно из Лондона
👣 Пешеходная
🚘 Трансфер
История и тайна Стоунхенджа, Бани и Римских бань
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