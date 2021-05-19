Всё о Стратфорд-на-Эйвоне

Полезная информация о Стратфорд-на-Эйвоне

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Местное время в Стратфорд-на-Эйвоне
02:5655
19 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇬🇧 Великобритания
Название городаСтратфорд-на-Эйвоне
По-английскиStratford-upon-Avon
Население города27 830 чел.
Часовой поясEurope/London
Средняя высота44 м. от уровня моря

Где находится Стратфорд-на-Эйвоне на карте