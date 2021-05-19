Полезная информация о Стратфорд-на-Эйвоне
Что нужно знать о Стратфорд-на-Эйвоне: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Стратфорд-на-Эйвоне
02:5655
19 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇬🇧 Великобритания
|Название города
|Стратфорд-на-Эйвоне
|По-английски
|Stratford-upon-Avon
|Население города
|27 830 чел.
|Часовой пояс
|Europe/London
|Средняя высота
|44 м. от уровня моря