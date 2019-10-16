Все экскурсии в Виндзоре

Виндзор: автобусный тур hop-on hop-off
Билет на автобус
4.4
42
1 548
за 1 чел.
Виндзор: автобусный тур hop-on hop-off
🚌 Hop-on hop-off
🚌 На автобусе
Полюбуйтесь фантастическим видом с открытой верхней площадки наших автобусов, сходя
Экскурсии на русском языке 🇷🇺 в Виндзоре – доступно 1 экскурсия на 2021 год, 42 ⭐ отзыва, цены от 1548₽, посетите достопримечательности: Итонский колледж, Виндзорский замок. Экскурсии проводятся местными гидами на русском языке, которые знают о Виндзоре почти всё. Сегодня можно забронировать экскурсии в Великобритании на 📅 декабрь, январь и февраль

Последние отзывы «Экскурсии Виндзора»

  • Отзыв на: Виндзор: автобусный тур hop-on hop-off
    R
    Robin
    16 октября 2019
    5
    У нас не хватило времени, поэтому мы не садились в автобус до последней поездки в 16:00. Благодарен, что это было правильно запланировать, иначе мы бы пропустили! Водители были замечательными, дружелюбными и полезными!
  • Отзыв на: Виндзор: автобусный тур hop-on hop-off
    V
    Vishwas
    14 октября 2019
    5
    Это был хороший опыт.
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