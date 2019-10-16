Все экскурсии в Виндзоре
Билет на автобус
1д
1 548₽
за 1 чел.
Виндзор: автобусный тур hop-on hop-off
🚌 Hop-on hop-off
🚌 На автобусе
Полюбуйтесь фантастическим видом с открытой верхней площадки наших автобусов, сходя
Экскурсии на русском языке 🇷🇺 в Виндзоре – доступно 1 экскурсия на 2021 год, 42 ⭐ отзыва, цены от 1548₽, посетите достопримечательности: Итонский колледж, Виндзорский замок. Экскурсии проводятся местными гидами на русском языке, которые знают о Виндзоре почти всё. Сегодня можно забронировать экскурсии в Великобритании на 📅 декабрь, январь и февраль
Последние отзывы «Экскурсии Виндзора»
- Отзыв на: Виндзор: автобусный тур hop-on hop-offRRobin16 октября 2019У нас не хватило времени, поэтому мы не садились в автобус до последней поездки в 16:00. Благодарен, что это было правильно запланировать, иначе мы бы пропустили! Водители были замечательными, дружелюбными и полезными!
- Отзыв на: Виндзор: автобусный тур hop-on hop-offVVishwas14 октября 2019Это был хороший опыт.