Расширьте границы своего воображения в красочной стране чудес веселья и творчества в Legoland® Windsor, самом посещаемом тематическом парке Великобритании. Исследуйте десятки невероятно подробных тематических областей, которые будут развлекать детей (и вас) в течение нескольких часов. Из мегапопулярного мира Ниндзяго в Страну викингов, Королевство рыцарей, Пиратские берега, Королевство фараонов и многое другое!

Знаете ли вы, что каждый раз, когда кто-то строит существо LEGO, оно на самом деле рождается в параллельной вселенной? Что ж, теперь портал LEGOLAND в Виндзоре обнаружил портал в это волшебное царство! MYTHICA - это новейшая достопримечательность парка, где вас могут приручить фантастические звери любого размера и описания.