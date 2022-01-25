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Расширьте границы своего воображения в красочной стране чудес веселья и творчества в Legoland® Windsor, самом посещаемом тематическом парке Великобритании. Исследуйте десятки невероятно подробных тематических областей, которые будут развлекать детей (и вас) в течение нескольких часов. Из мегапопулярного мира Ниндзяго в Страну викингов, Королевство рыцарей, Пиратские берега, Королевство фараонов и многое другое!
Знаете ли вы, что каждый раз, когда кто-то строит существо LEGO, оно на самом деле рождается в параллельной вселенной? Что ж, теперь портал LEGOLAND в Виндзоре обнаружил портал в это волшебное царство! MYTHICA - это новейшая достопримечательность парка, где вас могут приручить фантастические звери любого размера и описания.
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Что входит
Вход в LEGOLAND® Windsor
Что не входит
Ускоренные проездные
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Да, билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы думаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
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