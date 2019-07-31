Садитесь на борт нашего экскурсионного автобуса и откройте для себя историю и наследие Виндзора и Итона. Здесь находится Виндзорский замок, одна из резиденций королевской семьи, который возведен в живописной части реки Темза, и вы можете полюбоваться потрясающим видом с верхней площадки автобуса с открытым верхом.

Сойдите с автобуса и откройте для себя Итон, где находится одна из самых престижных частных школ в стране (где учились принцы Уильям и Гарри) и которая представляет собой старинную деревню. Воспользуйтесь неограниченным доступом к нашему Hop-on Hop-off автобусному туру, чтобы изучить Виндзор, увидеть смену почетного караула в Виндзорском замке и посетить ратушу и Виндзорскую приходскую церковь.

Сойдите с экскурсионного автобуса и пройдите по следам истории. Виды, открывающиеся с парка Лонг-Уолк на Виндзорский замок, незабываемы и вы можете даже увидеть оленей, обитающих здесь!

Пройдя по Виндзорскому мосту, изучите городок Итон, посетите прославленный Итонский колледж и полюбуйтесь захватывающими видами Виндзорского замка, высящегося за рекой.