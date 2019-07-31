Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 24 часа до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Получите безлимитный билет по всему маршруту hop-on hop-off автобуса
11 автобусных остановок по всему Виндзору, позволяющих изучить каждую туристическую достопримечательность
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Садитесь на борт нашего экскурсионного автобуса и откройте для себя историю и наследие Виндзора и Итона. Здесь находится Виндзорский замок, одна из резиденций королевской семьи, который возведен в живописной части реки Темза, и вы можете полюбоваться потрясающим видом с верхней площадки автобуса с открытым верхом.
Сойдите с автобуса и откройте для себя Итон, где находится одна из самых престижных частных школ в стране (где учились принцы Уильям и Гарри) и которая представляет собой старинную деревню. Воспользуйтесь неограниченным доступом к нашему Hop-on Hop-off автобусному туру, чтобы изучить Виндзор, увидеть смену почетного караула в Виндзорском замке и посетить ратушу и Виндзорскую приходскую церковь.
Сойдите с экскурсионного автобуса и пройдите по следам истории. Виды, открывающиеся с парка Лонг-Уолк на Виндзорский замок, незабываемы и вы можете даже увидеть оленей, обитающих здесь!
Пройдя по Виндзорскому мосту, изучите городок Итон, посетите прославленный Итонский колледж и полюбуйтесь захватывающими видами Виндзорского замка, высящегося за рекой.
Ответы на вопросы
Что входит
Круглосуточный неограниченный hop-on hop-off проездной по всему маршруту
11 автобусных остановок через Виндзор, чтобы исследовать все туристические достопримечательности
Наушники (при необходимости)
Доступ к приложению Tootbus
Что не входит
Вход в достопримечательности
Еда и напитки
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 1 дня
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Группа до 50 человек.
Что взять с собой
Защитная маска, платок или шарф
Важная информация
Билеты действительны для выкупа до 12 месяцев с даты бронирования
После первой проверки в автобусе ваш билет действителен 24 часа
Автобусы ходят ежедневно с 10:00 до 16:00 каждый час
Ограничения по возрасту
Для посетителей в возрасте 4 и менее лет билет не требуется
Требования к участникам
Вам необходимо быть в защитной маске, которую вы принесли с собой
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Вы сами выбираете дату и время
Отзывы и рейтинг
4.4
Основано на 42 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Проведение мероприятия возможно не только на русском языке, поэтому в отзывах вы можете встретить мнения от жителей разных стран
M
Marc
31 июля 2019
(Австралия)
Погода является важной частью туристической деятельности. Когда слишком жарко, это невыносимо, а когда мокро, вы просто промокаете. Я наслаждаюсь комментариями об автобусе и достопримечательностями, которые я видел во время автобуса, это было прекрасно и стоило долгой поездки, чтобы добраться туда. Я не знал, что должен был доплачивать за поезд, чтобы добраться туда, и не мог использовать свою карту Oyster. Эта информация была бы полезной. К счастью, сотрудник по продаже билетов продал мне правильный билет на поезд.
А
Аноним
14 окт 2019
(Великобритания)
Забронировали на 4 человека, чтобы объехать Виндзор. Сильный дождь так наверх не мог быть использован. В голосе повествования не было много интересного голоса, а дождь был плохо слышен. Кроме того, окна были так запотевшие трудно увидеть наши. Довольно дорогой для поездки. Также это второй раз, когда я использовал getmyguide и имел серьезные проблемы.
V
Vishwas
14 окт 2019
(Великобритания)
Это был хороший опыт.
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