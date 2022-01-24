Виндзорский замок

По-королевски роскошный день, полный истории самого знаменитого замка Англии

4.8
1030 отзывов
В группе
Виндзорский замок
Виндзорский замок
Виндзорский замок
Виндзорский замок
Виндзорский замок
Виндзорский замок
Виндзорский замок
Виндзорский замок
Виндзорский замок
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Хотите увидеть, где принц Гарри и Меган Маркл поженились в 2018 году? Посетите Виндзорский замок и осмотрите старейший и самый длинный обитаемый замок на планете - короли и королевы живут здесь более 1000 лет! Посетите апартаменты State State, Semi-State Rooms, часовню Святого Георгия и многое другое.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Вход в государственные палаты
  • Вход в часовню Святого Георгия
  • Вход в полугосударственные апартаменты (только с сентября по март)
  • Аудиогид на следующих языках: русский, английский, французский, немецкий, испанский, итальянский, японский, бразильский португальский и китайский
Когда начало
Вы сами выбираете дату и время при бронировании
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Выберите дату при бронировании

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