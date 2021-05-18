Полезная информация о Коро
Что нужно знать о Коро: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Коро
18:0108
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇻🇪 Венесуэла
|Название города
|Коро
|По-английски
|Coro
|Столица региона
|Коро является столицей региона
|Население города
|195 227 чел.
|Аэропорт
|Коро CZE (гражданских аэропортов нет)
|Часовой пояс
|America/Caracas
|Средняя высота
|27 м. от уровня моря