Всё о Ла-Асунсьоне

Полезная информация о Ла-Асунсьоне

Что нужно знать о Ла-Асунсьоне: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Ла-Асунсьоне
01:4330
19 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇻🇪 Венесуэла
Название городаЛа-Асунсьон
По-английскиLa Asuncion
Столица регионаЛа-Асунсьон является столицей региона
Население города35 084 чел.
Часовой поясAmerica/Caracas
Средняя высота42 м. от уровня моря

Где находится Ла-Асунсьон на карте