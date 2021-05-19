Полезная информация о Ла-Асунсьоне
Что нужно знать о Ла-Асунсьоне: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Ла-Асунсьоне
01:4330
19 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇻🇪 Венесуэла
|Название города
|Ла-Асунсьон
|По-английски
|La Asuncion
|Столица региона
|Ла-Асунсьон является столицей региона
|Население города
|35 084 чел.
|Часовой пояс
|America/Caracas
|Средняя высота
|42 м. от уровня моря