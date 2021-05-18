Полезная информация о Ла-Гуайре
Что нужно знать о Ла-Гуайре: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Ла-Гуайре
15:0827
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇻🇪 Венесуэла
|Название города
|Ла-Гуайра
|По-английски
|La Guaira
|Столица региона
|Ла-Гуайра является столицей региона
|Население города
|25 259 чел.
|Аэропорт
|Ла-Гуайра LAG (гражданских аэропортов нет)
|Часовой пояс
|America/Caracas
|Средняя высота
|58 м. от уровня моря