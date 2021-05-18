Всё о Ла-Гуайре

Полезная информация о Ла-Гуайре

Что нужно знать о Ла-Гуайре: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Ла-Гуайре
15:0827
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇻🇪 Венесуэла
Название городаЛа-Гуайра
По-английскиLa Guaira
Столица регионаЛа-Гуайра является столицей региона
Население города25 259 чел.
АэропортЛа-Гуайра LAG (гражданских аэропортов нет)
Часовой поясAmerica/Caracas
Средняя высота58 м. от уровня моря

Где находится Ла-Гуайра на карте