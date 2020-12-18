Как добраться до Валенсии на самолёте
В Валенсии 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Arturo Michelena International Airport» вам не избежать
Список аэропортов Валенсии
- Валенсия VLNArturo Michelena International Airport
Самые дешёвые билеты в Валенсию из разных городов
Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
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|Вылет
|Город вылета
|Цена
|Время в пути и пересадки
|18.12.2020
|из 🇨🇴Боготы
|15 189
|14ч 49м (⇵1)
|20.11.2020
|из 🇪🇨Гуаякиля
|24 403
|22ч 39м (⇵1)
|27.05.2021
|из 🇨🇱Сантьяго
|25 482
|14ч 26м (⇵1)
|23.11.2020
|из 🇵🇦Панамы
|29 306
|2ч 9м
|20.01.2021
|из 🇷🇺Москвы
|100 364
|39ч 8м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
Самые популярные направления из Валенсии
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Валенсии, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно в Майами
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