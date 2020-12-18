Летим в Валенсию

Как добраться до Валенсии на самолёте

В Валенсии 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Arturo Michelena International Airport» вам не избежать

Список аэропортов Валенсии

  1. Валенсия VLN
    Arturo Michelena International Airport

Самые дешёвые билеты в Валенсию из разных городов

Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
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ВылетГород вылетаЦенаВремя в пути и пересадки
18.12.2020из 🇨🇴Боготы15 18914ч 49м (⇵1)
20.11.2020из 🇪🇨Гуаякиля24 40322ч 39м (⇵1)
27.05.2021из 🇨🇱Сантьяго25 48214ч 26м (⇵1)
23.11.2020из 🇵🇦Панамы29 3062ч 9м
20.01.2021из 🇷🇺Москвы100 36439ч 8м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Валенсии, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно в Майами

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