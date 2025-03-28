G Georgy Будапешт вдоль и поперёк Дата посещения: 27 марта 2025 Мы провели в Будапеште замечательный день с гидом Еленой. Прекрасный гид, умница, блестяще знает историю страны и очень ее любит. Никакой навязчивой зазубренной информации. Слушать одно удовольствие . Рекомендую всем любознательным туристам. Георгий

И Илья Будапешт - любовь с первого взгляда Прекрасно! Очень интересно, удобно и информативно!

В Валерия Из Буды в Пешт по Цепному мосту Большое спасибо Аркадию за экскурсию:) выгодно отличается от других аналогичных предложений по Будапешту на Трипстере тем, что включает обе части Будапешта. За два с небольшим часа успели посмотреть основные локации и узнать множество интересного и неочевидного.

Л Людмила Будапешт - гордость мадьяров Иштван - Очень знающий, приятный человек с великолепным русским языком. Экскурсия была замечательно организована, рекомендую.

В Вера Будапешт - первая встреча на Tesla Очень приятный и знающий молодой человек с чувством юмора. Рекомендуем!

М Марина Будапешт вдоль и поперёк Замечательно провели время!

Интеллигентный, знающий экскурсовод, приятный в общении человек, заботливая жительница Будапешта, принимающая гостей- всё это Елена. Очень комфортный автомобиль, который гид водит мастерски, не прерывая канвы рассказа.

Всячески рекомендую 😊

Д Динара Буда с высоты истории: прогулка по Будайской крепости читать дальше Будапешт! 🌟



Золтан — настоящий профессионал и человек, который влюблён в свой город. Он увлекательно рассказывал о каждом уголке замка, делился не только историческими фактами, но и живыми историями, легендами и любопытными деталями, о которых не прочитаешь в путеводителях. Благодаря его харизме и чувству юмора экскурсия прошла на одном дыхании.



Очень понравилось, что Золтан умеет объяснять сложные исторические события простым и доступным языком, создавая яркие образы прошлого. С ним не просто смотришь на стены и башни, а словно переносишься во времена королей и рыцарей.



Отдельное спасибо за внимательность к группе — Золтан всегда находил время ответить на вопросы, подсказать хорошие места для фото и даже посоветовал отличные кафе неподалёку.



Если вы хотите по-настоящему почувствовать атмосферу Будапешта и полюбить Будайский замок так, как любит его Золтан, — обязательно отправляйтесь с ним на экскурсию. Это было незабываемо! 🙌 Недавно мы посетили экскурсию по Будайскому замку с гидом Золтаном, и это было одно из самых ярких впечатлений поездки в

С Светлана Будапешт - первая встреча на Tesla Спасибо огромное Анатолию, очень интересно и очень познавательно, 3,5 часа пронеслись как мгновение, в сл раз обязательно на экскурсию только с ним.

А Александра Будапешт как на ладони: семь лучших смотровых площадок Буды читать дальше мне он не мешал). Однако в рассказе мне не хватило фактов о Венгрии, их было меньше, чем хотелось бы. Большая времени уходит на эмоциональное обсуждение российско-украинских отношений.



Экскурсия скорее подойдёт тем, кто уже знаком с историей и хочет насладиться видами: мы посетили множество смотровых площадок с красивыми панорамами города. Т. е ровно то, что заявлено в названии.



Из несомненных плюсов — Золтан помог сориентироваться с выгодным транспортным билетом на 72 часа, а также поделился ценным советом о посещении Венгерской оперы по ОЧЕНЬ доступной цене (6€ вместо 100€). Ее фотографии прикрепила в описании!! Эта рекомендация оказалась настолько ценной лично для меня, что я ставлю 5 звезд фактически за это! Экскурсия оставила у меня смешанные впечатления. Золтан безусловно прекрасно знает историю своей страны и хорошо говорит по-русски (акцент есть, но

Н Наиль Будапешт - первое свидание Только что закончился тур, проведенный профессиональным гидом, Натальей. Она профессионал своего дела. Я впервые в Будапеште и Наталья влюбила меня в этот город. За 4 часа я увидел и узнал очень многое о городе. Очень рекомендую этого гида. ☺️

А Анастасия Аристократическая Буда Огромная благодарность Елене за такую волшебную экскурсию! Невероятное количество интересных фактов, воодушевляющих легенд и секретов прекрасного Будапешта. Индивидуальный формат и передвижение на автомобиле - то, что нужно в жаркую погоду☺️

Еще раз большое спасибо! Всем рекомендую!

Т Татьяна Буда: в сердце венгерской истории Спасибо Светлане за увлекательную экскурсию! В непростых погодыных условиях, она смогла организовать интересный и неутомительный маршрут, учитывала существенный возрастной разброс нашей группы, создала приятную доверительную атмосферу.

И Игорь Будапешт вдоль и поперёк Лена - потрясающий гид, с первой минуты нашей встречи мы окунулись в атмосферу истории и культуры Будапешта! Благодаря ее увлекательным рассказам каждое место оживало и оставляло незабываемые впечатления. Однозначно рекомендую всем, кто планирует посетить этот замечательный город!

М Максим Будапешт - первое свидание Спасибо Наталье очень было интересно и познавательно, нам с дочерью все понравилось! Наталья просто прекрасный человек всегда поможет в решении всяких вопросов, а в путешествиях их бывает не мало) Спасибо!

A Andreas Нескучное знакомство с Пештом Очень увлекательная и профессионально организованная экскурсия с большим количеством интересной информации,мы остались очень довольны и рекомендуем Нескучное знакомство с Пештом,как одно из лучших. Большое Спасибо Инне.

М Миша Будапешт вдоль и поперёк Супер

Е Елена Знакомство с Будапештом: аудиогид по замку Буда читать дальше основных достопримечательностей Будапешта. На некоторых локациях прослушивала сюжеты повторно, чтоб лучше понять и рассмотреть. С удовольствием порекомендую этот формат экскурсии👍🏻

Мне очень понравилось! Решив, осмотреть замок Буда самостоятельно, я взяла экскурсию в формате аудиогида. Это очень удобно: в своем темпе осмотреть одну из

A Andreas Свет и тени вечернего Будапешта Alles super! Dankeschön! Immer wieder!

М Марина Нескучное знакомство с Пештом Чудесная прогулка; история и современность - рядом. Инна - знающий гид и приятный в общении человек. Всячески рекомендую; расставаться было жалко