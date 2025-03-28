Групповая
Буда - путешествие во времени: от Рыбацкого бастиона до собора Матьяша
Окунитесь в средневековую атмосферу Буды, где каждый камень хранит истории венгерских королей и битв за свободу
Начало: Среди стен Рыбацкого Бастиона
Расписание: ежедневно в 14:00
Завтра в 14:00
11 окт в 14:00
€30 за человека
Групповая
до 20 чел.
Главные достопримечательности Будапешта за 1 час
Пройдите по площади Героев и проспекту Андраши, загляните в секретные дворики и узнайте, как утки шантажировали горожан. Погрузитесь в атмосферу Будапешта
Начало: Недалеко от станции метро «Байза утца»
Расписание: в будние дни в 09:00
Завтра в 09:00
13 окт в 09:00
€20 за человека
Групповая
до 15 чел.
Нескучное знакомство с Пештом: пешеходная экскурсия по Будапешту
Присоединяйтесь к нам в путешествие по Пешту, где история и современность переплетаются на каждом шагу
Начало: На площади Эржибет
Расписание: ежедневно в 11:00
Завтра в 11:00
11 окт в 11:00
€30 за человека
-
10%
Индивидуальная
до 5 чел.
Интересный Будапешт: путешествие от истории к современности
Откройте весь спектр впечатлений от великолепного Будапешта с эксклюзивной индивидуальной экскурсией
Завтра в 08:00
12 окт в 13:00
€175
€194 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Будапешт - первая встреча: эксклюзивный тур с личным гидом
Откройте для себя великолепие Будапешта: исторические сокровища, архитектурные шедевры и живописные виды в индивидуальной обстановке
Завтра в 14:00
11 окт в 09:00
€170 за всё до 4 чел.
Мини-группа
до 10 чел.
По Будапешту на велосипеде
Прокатитесь по велодорожкам Будапешта, посетите знаковые места и узнайте интересные факты о городе. Отличный способ увидеть всё за один день
Начало: Возле Цепного моста
Расписание: ежедневно в 13:30 и 15:30
Завтра в 13:30
11 окт в 13:30
€24 за человека
Индивидуальная
до 5 чел.
Три жемчужины Будапешта: история, легенды и архитектура
Погрузитесь в мир венгерских сказаний и архитектурных шедевров, посетив замок Вайдайхуняд, Рыбацкий бастион и Парламент
Начало: Колесо обозрения или нулевой км
Завтра в 08:00
11 окт в 08:00
€195 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
По мощеным улочкам Буды: историческое путешествие в Будапеште
Проведите незабываемые часы, исследуя историческую Буду: от средневековых улочек до величественных памятников
Начало: Clark Adam Square (Clark Adam ter)
Завтра в 09:00
11 окт в 09:00
€124 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Увлекательное путешествие по Будапешту и окрестностям
Погрузитесь в мир венгерской культуры и истории с экскурсией по Будапешту и Сентэндре. От величественных зданий до уютных улочек
Начало: Около вашего отеля
12 окт в 09:00
17 окт в 09:00
€321 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Будапешт - Первое свидание: От Пешта до Буды, История и Культура
Погрузитесь в атмосферу Будапешта, исследуя его знаковые места от Пешта до Буды на комфортабельном автомобиле Toyota Prius Hybrid
Начало: По договору
11 окт в 09:00
12 окт в 09:00
€225 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Излучина Дуная: Эстергом, Вишеград, Сентендре
Откройте для себя сердце Венгрии в трех уникальных городах вдоль Дуная. История, культура и незабываемые виды ждут вас
Начало: Возле вашего отеля
11 окт в 08:00
12 окт в 08:00
€370 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Венгерская национальная галерея в Будапеште
Увлекательно, доступно, с большой любовью и доскональным знанием предмета
12 окт в 10:00
16 окт в 10:00
€150 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Буда: в сердце венгерской истории
Погрузитесь в историю Буды, пройдя по её улочкам. Узнайте о королях, крепостях и попробуйте венгерские штрудели. История и вкус в одном туре
Начало: На площади Cвятой Tроицы
Завтра в 11:00
11 окт в 15:00
€90 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
История еврейских кварталов
Узнайте о еврейской культуре Будапешта, посетив синагоги и исторические кварталы. Откройте для себя руин-пабы и знаменитый десерт флодни
11 окт в 08:30
13 окт в 15:30
€200 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие по древним городам Венгрии: Эстергом, Вишеград и Сентэндре
Путешествие по историческим местам Венгрии: от королевских резиденций до уникальных музеев
Начало: Около вашего отеля
12 окт в 10:00
17 окт в 09:00
€350 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Будапешт с высоты птичьего полета
Погрузитесь в удивительный мир Будапешта, где каждый уголок хранит свою историю и красоту. Вас ждут захватывающие виды и уникальные рассказы
13 окт в 10:00
14 окт в 10:00
€250 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Будапешт: тайны квартала магнатов - погружение в историю и архитектуру
Познакомьтесь с неведомым лицом Будапешта, где каждый уголок хранит свои загадки и истории, ждущие быть раскрытыми
Завтра в 19:00
11 окт в 08:00
€200 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Трансфер из аэропорта в Будапешт: комфорт на каждом этапе пути
Выбирая наш трансфер, вы гарантируете себе беззаботное начало и завершение путешествия по великолепному Будапешту
Завтра в 00:30
11 окт в 00:30
€49 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Теплая встреча с Будапештом: Парламент, Андраши, Крепость
Исследуйте Будапешт с гидом: Парламент, Андраши, Крепость, площади и церкви. Погружение в историю и культуру города
13 окт в 10:00
14 окт в 10:00
€180 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Пешком по главным местам Будапешта
Величественные площади и дворцы, важные памятники и прекрасный вид со смотровой площадки на горе
Начало: У входа в отель «Al Habtoor Palace»
Завтра в 09:00
11 окт в 09:00
€148 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Трансфер из Будапешта в Вену
Без волнений доберитесь из Будапешта в Вену. Водитель встретит вас в аэропорту или по указанному адресу. Комфортные автомобили и автобусы
Завтра в 00:30
11 окт в 00:30
€250 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Аристократическая Буда
Прогулка по историческим местам Буды с захватывающими видами и интересными историями. Завершите день в аутентичной кофейне
Завтра в 10:00
11 окт в 10:00
€110 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Будапешт - гордость мадьяров: путешествие по истории и культуре
Погрузитесь в уникальную атмосферу Будапешта, где каждый уголок расскажет свою историю. Вместе с коренным жителем вы увидите город глазами мадьяров
Начало: Около вашего отеля
12 окт в 09:00
13 окт в 09:00
€214 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Атмосфера творческого Будапешта: индивидуальная экскурсия
Экспресс-знакомство с Будапештом, его веселой и активной частью. Увидим Оперу, Парламент, Большую синагогу и знаменитую ромкочму «Симпла»
Завтра в 10:00
11 окт в 10:00
€267 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Озеро Балатон и яркие краски венгерской провинции
Будапешт прекрасен, но настоящая Венгрия ждёт вас за его пределами. Откройте для себя Балатон, Тихань и Радпусту с их уникальной атмосферой и историей
11 окт в 08:00
12 окт в 08:00
€530 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие по историческим местам Будапешта с личным гидом
Узнайте о мадьярах, их связи с финнами и создании Австро-Венгерской монархии. Посетите знаковые места Будапешта и насладитесь видами с Крепостной горы
Начало: В холле вашего отеля
Завтра в 10:00
11 окт в 10:00
€260 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Маленькие жемчужины большой реки: путешествие по Вишеграду и Сентендре
Познакомьтесь с сокровищами Венгрии вне Будапешта: мистический Вишеград и колоритный Сентендре ждут вас
11 окт в 12:00
12 окт в 09:00
€254 за всё до 4 чел.
Мини-группа
до 5 чел.
Колесо обозрения - Будапешт за 2 часа: путеводитель и советы
Откройте Будапешт с новой стороны: исторические сокровища и живописные улочки в компании опытного гида
Начало: От колеса обозрения
Расписание: во вторник, четверг, субботу и воскресенье в 10:00
11 окт в 10:00
12 окт в 10:00
€80 за человека
Индивидуальная
до 10 чел.
По неизведанному Будапешту на велосипеде: античность и гастрономия
Погрузитесь в историю Обуды, древнего города Римской империи, и насладитесь гастрономическими шедеврами современного Будапешта
Начало: В районе острова Маргит
Завтра в 08:00
11 окт в 08:00
от €125 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Будапешт - любовь с первого взгляда: история, культура и величие
Познакомьтесь с историей и культурой Будапешта за 4 часа! Величественные здания, площади и памятники ждут вас
Начало: Место проживания гостей в Будапеште
11 окт в 08:00
13 окт в 17:00
€225 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Индивидуальная экскурсия: Балатон и термальные воды Хевиза
Проведите день на побережье Балатона, наслаждаясь пейзажами, историей и термальными водами Хевиза. Идеально для любителей природы и истории
Завтра в 08:30
11 окт в 08:30
€550 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Самые красивые площади Пешта: индивидуальная экскурсия
Познакомьтесь с главными достопримечательностями центрального района Будапешта. Увидите Парламент, церковь святого Иштвана, площадь Вёрёшмарти и дворец Грешем
Начало: У входа в отель Al Habtoor Palace
Завтра в 08:00
11 окт в 08:00
€116 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
По королевскому Будапешту на автомобиле: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в историю Будапешта, узнайте легенды и мифы, посетите главные достопримечательности. Оцените венгерское кофеварение в уютном кафе на берегу Дуная
Начало: На Площади Героев
11 окт в 09:00
12 окт в 09:00
€227 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Шедевры музея изобразительных искусств в Будапеште
Легко, интересно, с великолепным языком и глубокими познаниями. Мы просто порхали по залам
Начало: В Музее изобразительных искусств
12 окт в 10:00
16 окт в 10:00
€150 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Будапешт для тех, кто спешит
За минимум времени мы увидели и услышали максимум!
Начало: У вашего отеля
11 окт в 08:00
12 окт в 08:00
€220 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
В Эгер - на родину Бычьей крови: путешествие из Будапешта
Погрузитесь в мир венгерских традиций с экскурсией в Эгер: от термальных источников до легендарного вина Бычья Кровь
Начало: У вашего отеля
12 окт в 08:00
15 окт в 08:00
€400 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Ну как не полюбить Будапешт
Погрузитесь в атмосферу Будапешта: от средневековой Буды до грандиозного Пешта. За 4 часа вы увидите всё самое важное и узнаете много нового
Начало: У вашего отеля
11 окт в 08:00
12 окт в 08:00
€260 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Поездка из Будапешта в аббатство Паннонхальма: комфорт и история
Индивидуальная поездка в аббатство Паннонхальма из Будапешта. Комфортный трансфер, исторический экскурс, посещение базилики и винодельни, обед в ресторане
Начало: Ваш отель в Будапеште
Завтра в 09:00
11 окт в 09:00
от €350 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Ночь. Замок. Буда: эксклюзивное путешествие по Будапешту
Погрузитесь в атмосферу средневековья, исследуя ночной Будапешт и его тайны на Крепостном холме
Начало: У базилики св. Иштвана
Завтра в 10:00
11 окт в 10:00
€267 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Сладкий Будапешт: уникальное путешествие по миру венгерских десертов
Вас ждет незабываемое путешествие по самым сладким уголкам Будапешта, где каждый шаг открывает новый вкус и историю
Завтра в 18:00
11 окт в 09:00
€195 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Любовный треугольник: Франц Иосиф, Елизавета и Будапешт
Погрузитесь в романтическую историю Будапешта, где любовь и архитектура переплетаются в уникальный сюжет
Завтра в 10:00
11 окт в 10:00
€267 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Город Йожефа: туристам вход воспрещен
Индивидуальная экскурсия по одному из самых старых районов Будапешта - городу Йожефа. Погружение в контрасты, историю и быт местных жителей
Начало: Перед входом в метро Rákoczi tér
Завтра в 19:00
11 окт в 10:30
€118 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Венгерский шопинг: уникальные товары и встреча с дизайнерами
Погрузитесь в мир венгерской моды и культуры, открывая для себя уникальные товары и встречаясь с известными дизайнерами
Завтра в 08:00
11 окт в 08:30
€125 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Еврейский квартал Будапешта: путешествие сквозь время
Погрузитесь в атмосферу Еврейского квартала Будапешта, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю
Завтра в 10:00
11 окт в 10:00
€267 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Сецессион - модерн по-будапештски
Исследуйте венгерский модерн с его уникальными зданиями и историей. Погрузитесь в атмосферу сецессионного Будапешта
11 окт в 10:00
12 окт в 10:00
€180 за всё до 6 чел.
В Будапеште можно увидеть всё, от величественных термальных ванн в стиле ар-нуво, известных руин-баров, захватывающих дух речных панорам до необычных подземных приключений. Город также известен своей богатой культурой, подземными пещерами, могучей рекой Дунай, а также тем, что он является мировой столицей курортов
Если вы не готовы самостоятельно планировать посещение достопримечательностей Будапешта, рекомендуем забронировать онлайн лучшие индивидуальные или групповые экскурсии, будь то экскурсия по впечатляющему неоготическому зданию парламента, погружение в систему подземных пещер или сражение в Музее пинбола. Мы собрали для вас множество интересных вариантов 🤩
- GGeorgy28 марта 2025Будапешт вдоль и поперёкДата посещения: 27 марта 2025Мы провели в Будапеште замечательный день с гидом Еленой. Прекрасный гид, умница, блестяще знает историю страны и очень ее любит. Никакой навязчивой зазубренной информации. Слушать одно удовольствие . Рекомендую всем любознательным туристам. Георгий
- ИИлья19 августа 2025Прекрасно! Очень интересно, удобно и информативно!
- ВВалерия19 августа 2025Большое спасибо Аркадию за экскурсию:) выгодно отличается от других аналогичных предложений по Будапешту на Трипстере тем, что включает обе части Будапешта. За два с небольшим часа успели посмотреть основные локации и узнать множество интересного и неочевидного.
- ЛЛюдмила18 августа 2025Иштван - Очень знающий, приятный человек с великолепным русским языком. Экскурсия была замечательно организована, рекомендую.
- ВВера18 августа 2025Очень приятный и знающий молодой человек с чувством юмора. Рекомендуем!
- ММарина18 августа 2025Замечательно провели время!
Интеллигентный, знающий экскурсовод, приятный в общении человек, заботливая жительница Будапешта, принимающая гостей- всё это Елена. Очень комфортный автомобиль, который гид водит мастерски, не прерывая канвы рассказа.
Всячески рекомендую 😊
- ДДинара18 августа 2025Недавно мы посетили экскурсию по Будайскому замку с гидом Золтаном, и это было одно из самых ярких впечатлений поездки в
- ССветлана17 августа 2025Спасибо огромное Анатолию, очень интересно и очень познавательно, 3,5 часа пронеслись как мгновение, в сл раз обязательно на экскурсию только с ним.
- ААлександра17 августа 2025Экскурсия оставила у меня смешанные впечатления. Золтан безусловно прекрасно знает историю своей страны и хорошо говорит по-русски (акцент есть, но
- ННаиль17 августа 2025Только что закончился тур, проведенный профессиональным гидом, Натальей. Она профессионал своего дела. Я впервые в Будапеште и Наталья влюбила меня в этот город. За 4 часа я увидел и узнал очень многое о городе. Очень рекомендую этого гида. ☺️
- ААнастасия17 августа 2025Огромная благодарность Елене за такую волшебную экскурсию! Невероятное количество интересных фактов, воодушевляющих легенд и секретов прекрасного Будапешта. Индивидуальный формат и передвижение на автомобиле - то, что нужно в жаркую погоду☺️
Еще раз большое спасибо! Всем рекомендую!
- ТТатьяна17 августа 2025Спасибо Светлане за увлекательную экскурсию! В непростых погодыных условиях, она смогла организовать интересный и неутомительный маршрут, учитывала существенный возрастной разброс нашей группы, создала приятную доверительную атмосферу.
- ИИгорь16 августа 2025Лена - потрясающий гид, с первой минуты нашей встречи мы окунулись в атмосферу истории и культуры Будапешта! Благодаря ее увлекательным рассказам каждое место оживало и оставляло незабываемые впечатления. Однозначно рекомендую всем, кто планирует посетить этот замечательный город!
- ММаксим16 августа 2025Спасибо Наталье очень было интересно и познавательно, нам с дочерью все понравилось! Наталья просто прекрасный человек всегда поможет в решении всяких вопросов, а в путешествиях их бывает не мало) Спасибо!
- AAndreas16 августа 2025Очень увлекательная и профессионально организованная экскурсия с большим количеством интересной информации,мы остались очень довольны и рекомендуем Нескучное знакомство с Пештом,как одно из лучших. Большое Спасибо Инне.
- ММиша16 августа 2025Супер
- ЕЕлена15 августа 2025Решив, осмотреть замок Буда самостоятельно, я взяла экскурсию в формате аудиогида. Это очень удобно: в своем темпе осмотреть одну из
- AAndreas15 августа 2025Alles super! Dankeschön! Immer wieder!
- ММарина15 августа 2025Чудесная прогулка; история и современность - рядом. Инна - знающий гид и приятный в общении человек. Всячески рекомендую; расставаться было жалко
- NNatalia14 августа 2025Все очень понравилось! Отличная поезда,великолепный гид,Луиза!!!
