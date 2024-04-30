Что ещё посмотреть – экскурсии в Будапеште

Найдено 4 экскурсии в категории «Что ещё посмотреть» в Будапеште на русском языке, цены от €90. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Секреты термальных вод Будапешта
На автобусе
61 отзыв
3 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Секреты термальных вод Будапешта: исцеляющая сила природы
Откройте для себя исцеляющую силу термальных вод Будапешта, узнайте их тайны и омолаживающие процедуры
Начало: Возле отеля Геллерт
Завтра в 16:00
6 авг в 16:00
140 за всё до 4 чел.
Дворы Будапешта: тайная жизнь города
Пешая
29 отзывов
4 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Дворы Будапешта: погружение в тайную жизнь города
Познакомьтесь с уникальной архитектурой и историей Будапешта, заглянув в его тайные дворы и узкие улочки
Завтра в 10:00
7 авг в 10:00
267 за всё до 4 чел.
Пещерная купальня Демьен и барочный Эгер
На автобусе
30 отзывов
10 часов
Групповая
до 16 чел.
Пещерная купальня Демьен и барочный Эгер
Искупаться в целебных водах, изучить красоты Эгера и попробовать в чарде вино «Бычья кровь»
Начало: У входа в отель Ритц Карлтон
Расписание: в пятницу в 08:30
9 авг в 08:30
16 авг в 08:30
90 за человека
Сюжеты и панорамы Будайской крепости
Пешая
13 отзывов
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Сюжеты и панорамы Будайской крепости
Прогуляться по Старому городу, побывать у королевской резиденции и полюбоваться видом на Дунай
Начало: В Будайской крепости возле церкви Матяша
Сегодня в 16:00
Завтра в 08:00
90 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • D
    Daria
    30 апреля 2024
    Секреты термальных вод Будапешта
    Спасибо Елене за компанию и познавательный рассказ о термальных водах Будапешта:) Мы узнали много интересного, в том числе о том, как правильно проходить СПА ритуалы. Ещё раз спасибо! Елена и Дарья
  • Н
    Наталья
    1 апреля 2024
    Дворы Будапешта: тайная жизнь города
    Превели прекрасный день с Анной, информация по существу, экскурсия не перегружена и воспринимается на одном дыхании, Анна прекрасный рассказчик и
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    увлеченный любимым делом человек, отсюда и прекрасные впечатления, кроме самой темы экскурсии очень много интересных фактов и общих сведений, отдельное спасибо за рекомендации мест для питания. Очень рекомендуем.

  • E
    Eduard
    31 марта 2024
    Секреты термальных вод Будапешта
    Елена очень крутая! Было безумно интересно и очень познавательно. Считаю, что каждый человек должен узнать ту информацию которую рассказывает Елена и сходить на экскурсию по термальным водам Будапешта. Большое спасибо!
  • А
    Айгуль
    24 марта 2024
    Дворы Будапешта: тайная жизнь города
    забыла написать отзыв о самом прекрасном экскурсоводе Анне Чайковской. Мы были год назад, а сейчас у нас появилась возможность посетить
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    Будапешт снова, благодаря тому, что знаем, у нас есть шикарный гид. Наша семья очень рекомендует Анну, глубокая и интересная история о Будапеште нас поразила. Кстати, Анна писательница и выпустили свои книги на русском языке. Ждем с нетерпением встречи с Анной.

  • П
    Петр
    13 января 2024
    Секреты термальных вод Будапешта
    Всё супер, Елена молодец и просто приятный а общении человек!
  • O
    Oksana
    20 июня 2023
    Пещерная купальня Демьен и барочный Эгер
    Эгер- чудесный маленький городок, где замечательно побродить по тихим улочкам и забраться на стену крепости, откуда открывается панормамный вид на
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    окрестности. Мы искупались в пещерах с термальной водой в Демьене, пообедали в красивейшем месте в деревне красивых женщин. Продегустировали и купили вино. Блаженство для тела и души. Инна, экскурсовод, добрый и чуткий человек, рассказывала нам об исторических событиях и традициях Венгрии легко и ненавязчиво. Время пролетело незаметно. Должна сказать, что я вскольз упомянула, что мечтаю увидеть поле лаванды. На следующий день Инна принесла мне букетик лаванды из своего сада, который я засушила теперь на память. Очень мило и трогательно для меня. И мы, в поездке к озеру Балатон, завернули-таки в одно местечко, где есть поле лаванды. Так, что, благодаря добрым людям, мечты сбываются. Я счастлива и благодарна Инне, шоферу Виктору и всем организаторам экскурсии. Все было организовано безукоризненно, точно и в срок. Были учтены все наши пожелания. Большое сердечное спасибо, Оксана.

  • Р
    Рита
    22 февраля 2022
    Дворы Будапешта: тайная жизнь города
    Экскурсия вне всяких похвал. Мы в Будапеште не первый раз, Анну очень рекомендую, столько всего нового узнали. Сам рассказчик, материал,
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    подача - все на отлично!! Обьем знаний Анны поражает не меньше, чем ее стремление рассказать простыми словами самые важные и интересные вещи.

  • V
    Veronika
    5 ноября 2021
    Сюжеты и панорамы Будайской крепости
    Экскурсию провела Эрика, она дала очень много информации за короткое время, смогла ответить на все как исторические, так и бытовые вопросы. . Было интересно и комфортно, спасибо!
  • И
    Ирина
    4 ноября 2021
    Сюжеты и панорамы Будайской крепости
    Экскурсию проводила гид Эрика. Был очень дождливый и холодный день, но экскурсия пролетела незаметно. Эрика прекрасный рассказчик и в конце экскурсии посоветовала куда ещё стоит сходить и где можно вкусно покушать. ) Спасибо.
  • И
    Ирина
    26 октября 2021
    Сюжеты и панорамы Будайской крепости
    Мы были группой 9 человек (+ ребенок 1.5 года). Эрика - отличный гид, пунктуальный, знающий и внимательный. Организационная коммуникация с Ириной также прекрасная, моментальные ответы, от подтверждения экскурсии до вынужденного смещения по времени.

Ответы на вопросы от путешественников по Будапешту в категории «Что ещё посмотреть»

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  1. Секреты термальных вод Будапешта
  2. Дворы Будапешта: тайная жизнь города
  3. Пещерная купальня Демьен и барочный Эгер
  4. Сюжеты и панорамы Будайской крепости
Какие места ещё посмотреть в Будапеште
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Парламент
  2. Дунай
  3. Рыбацкий бастион
  4. Самое главное
  5. Церковь Святого Матьяша
  6. Базилика святого Иштвана
  7. Площадь Героев
  8. Гора Геллерт
  9. Проспект Андраши
  10. Замок Буда
Сколько стоит экскурсия по Будапешту в августе 2024
Сейчас в Будапеште в категории "Что ещё посмотреть" можно забронировать 4 экскурсии от 90 до 267. Туристы уже оставили гидам 133 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.82 из 5
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