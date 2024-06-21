12 часов
Индивидуальная
до 7 чел.
Балатонфюред, Тихань, Кестхей и Хевиз: сокровища Венгрии
Путешествие по побережью Балатона включает посещение курортов, исторических мест и термального озера. Узнайте больше о Венгрии и её культурном наследии
Завтра в 08:00
9 авг в 08:00
€420 за всё до 7 чел.
11 часов
Индивидуальная
до 7 чел.
Индивидуальная экскурсия: Балатон и термальные воды Хевиза
Проведите день на побережье Балатона, наслаждаясь пейзажами, историей и термальными водами Хевиза. Идеально для любителей природы и истории
Завтра в 08:30
9 авг в 08:30
€450 за всё до 7 чел.
10 часов
Групповая
до 20 чел.
Групповая экскурсия в Эгер: кружевные горы, термы и барочный город
Групповая экскурсия в живописный винный регион Венгрии с посещением термальных ванн и дегустацией вин
Начало: У входа в отель Ritz Carlton
Расписание: в пятницу в 08:30
9 авг в 08:30
16 авг в 08:30
€90 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ИИрина21 июня 2024Свой 55 день рождения я провела на озере Балатон и чудесных городках поблизости! И эту мечту мне помогла осуществить Анжелика.
- YYuriy29 июня 2023Очень хорошая, познавательная и интересная экскурсия. Блестящий рассказ о достопримечательностях, истории и просто интересных фактах от нашего чудесного экскурсовода -
- SSvetlana20 марта 2023Великолепные два дня в компании с Анжеликой! Мы с ней посетили еще и золотое кольцо Венгрии. Очень интересные экскурсии! Настоящий
Ответы на вопросы от путешественников по Будапешту в категории «Однодневные»
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Сколько стоит экскурсия по Будапешту в августе 2024
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