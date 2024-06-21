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Внимательная, спокойная, открытая, с интересными историческими рассказами и не только! И какая прелесть после экскурсии оказаться в термальном озере Хевиз… Экскурсия на весь день, но он пролетел быстро, комфортно, интересно. Так же Анжелика, огромное спасибо за чудесный ресторан, который вы рекомендовали нам на следующий день! Благодарим за заботу! Мы обязательно вернемся! Ирина и Максим.