Однодневные – экскурсии в Будапеште

Найдено 3 экскурсии в категории «Однодневные» в Будапеште на русском языке, цены от €90. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Балатонфюред, Тихань, Кестхей и Хевиз: сокровища Венгрии
На машине
3 отзыва
12 часов
Индивидуальная
до 7 чел.
Балатонфюред, Тихань, Кестхей и Хевиз: сокровища Венгрии
Путешествие по побережью Балатона включает посещение курортов, исторических мест и термального озера. Узнайте больше о Венгрии и её культурном наследии
Завтра в 08:00
9 авг в 08:00
420 за всё до 7 чел.
Заповедное побережье Балатона и озеро Хевиз
На машине
9 отзывов
11 часов
Индивидуальная
до 7 чел.
Индивидуальная экскурсия: Балатон и термальные воды Хевиза
Проведите день на побережье Балатона, наслаждаясь пейзажами, историей и термальными водами Хевиза. Идеально для любителей природы и истории
Завтра в 08:30
9 авг в 08:30
450 за всё до 7 чел.
Групповая экскурсия в Эгер: кружевные горы, термы и барочный город
На автобусе
6 отзывов
10 часов
Групповая
до 20 чел.
Групповая экскурсия в Эгер: кружевные горы, термы и барочный город
Групповая экскурсия в живописный винный регион Венгрии с посещением термальных ванн и дегустацией вин
Начало: У входа в отель Ritz Carlton
Расписание: в пятницу в 08:30
9 авг в 08:30
16 авг в 08:30
90 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Ирина
    21 июня 2024
    Балатонфюред, Тихань, Кестхей и Хевиз: сокровища Венгрии
    Свой 55 день рождения я провела на озере Балатон и чудесных городках поблизости! И эту мечту мне помогла осуществить Анжелика.
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    Внимательная, спокойная, открытая, с интересными историческими рассказами и не только! И какая прелесть после экскурсии оказаться в термальном озере Хевиз… Экскурсия на весь день, но он пролетел быстро, комфортно, интересно. Так же Анжелика, огромное спасибо за чудесный ресторан, который вы рекомендовали нам на следующий день! Благодарим за заботу! Мы обязательно вернемся! Ирина и Максим.

    Свой 55 день рождения я провела на озере Балатон и чудесных городках поблизости! И эту мечтуСвой 55 день рождения я провела на озере Балатон и чудесных городках поблизости! И эту мечтуСвой 55 день рождения я провела на озере Балатон и чудесных городках поблизости! И эту мечтуСвой 55 день рождения я провела на озере Балатон и чудесных городках поблизости! И эту мечтуСвой 55 день рождения я провела на озере Балатон и чудесных городках поблизости! И эту мечтуСвой 55 день рождения я провела на озере Балатон и чудесных городках поблизости! И эту мечтуСвой 55 день рождения я провела на озере Балатон и чудесных городках поблизости! И эту мечтуСвой 55 день рождения я провела на озере Балатон и чудесных городках поблизости! И эту мечтуСвой 55 день рождения я провела на озере Балатон и чудесных городках поблизости! И эту мечтуСвой 55 день рождения я провела на озере Балатон и чудесных городках поблизости! И эту мечту
  • Y
    Yuriy
    29 июня 2023
    Балатонфюред, Тихань, Кестхей и Хевиз: сокровища Венгрии
    Очень хорошая, познавательная и интересная экскурсия. Блестящий рассказ о достопримечательностях, истории и просто интересных фактах от нашего чудесного экскурсовода -
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    Анжелики. Несмотря на продолжительность нашей индивидуальной экскурсии более 12 часов, не только не устали, но получили заряд бодрости, умноженный на целебные свойства воды озера Хевиз. Очень рекомендуем поездки с Анжеликой!

  • S
    Svetlana
    20 марта 2023
    Балатонфюред, Тихань, Кестхей и Хевиз: сокровища Венгрии
    Великолепные два дня в компании с Анжеликой! Мы с ней посетили еще и золотое кольцо Венгрии. Очень интересные экскурсии! Настоящий
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    мастер своего дела! Экскурсии проходит в невероятной по красоте местах. Кроме того, что Анжелика отлично знает историю страны, но еще и очень интересно ее рассказывает. Во время поездок ты чувствуешь себя в абсолютной безопасности, потому что она еще очень аккуратно водит машину. . Ну а выбор места для дегустации местных деликатесов, заслуживает отдельной похвалы! Спасибо большое!

Ответы на вопросы от путешественников по Будапешту в категории «Однодневные»

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В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Балатонфюред, Тихань, Кестхей и Хевиз: сокровища Венгрии
  2. Заповедное побережье Балатона и озеро Хевиз
  3. Групповая экскурсия в Эгер: кружевные горы, термы и барочный город
Какие места ещё посмотреть в Будапеште
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Парламент
  2. Рыбацкий бастион
  3. Дунай
  4. Самое главное
  5. Церковь Святого Матьяша
  6. Базилика святого Иштвана
  7. Площадь Героев
  8. Гора Геллерт
  9. Проспект Андраши
  10. Замок Буда
Сколько стоит экскурсия по Будапешту в августе 2024
Сейчас в Будапеште в категории "Однодневные" можно забронировать 3 экскурсии от 90 до 450. Туристы уже оставили гидам 18 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.82 из 5
Экскурсии на русском языке в Будапеште (Венгрия 🇭🇺) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год по теме «Однодневные», 18 ⭐ отзывов, цены от €90. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Венгрии. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь
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