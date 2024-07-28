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разнообразные вопросы и на все получали исчерпывающие ответы. Он дал нам несколько полезных советов, где поесть, что посмотреть и на что обратить особое внимание. Ценно ещё то, что вся экскурсия была на машине, Иштван забрал нас от отеля и привёз обратно. Для нас это было важно ещё и потому, что за три предыдущих дня мы уже успели "убить" ноги. Великолепно рассказал (и показал) нам Иштван про Буду. Очень понравилось. Немного не хватило времени просто побродить по очень милому Сентендре. В следующий раз поедем туда на целый день. Спасибо большое! С пожеланием крепчайшего здоровья и всяческих успехов, - Елена и два Андрея