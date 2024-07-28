По крышам – экскурсии в Будапеште

Найдено 3 экскурсии в категории «По крышам» в Будапеште на русском языке, цены от €100. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Маленькие жемчужины большой реки: Вишеград и Сентендре
На машине
20 отзывов
6 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Маленькие жемчужины большой реки: путешествие по Вишеграду и Сентендре
Познакомьтесь с сокровищами Венгрии вне Будапешта: мистический Вишеград и колоритный Сентендре ждут вас
6 авг в 09:00
7 авг в 09:00
220 за всё до 4 чел.
Красоты озера Балатон: поездка в Балатонфюред, Тихань и Хевиз
На автобусе
55 отзывов
12 часов
Мини-группа
до 12 чел.
Озеро Балатон: курортный Балатонфюред, Тихань и термальный Хевиз
Погрузитесь в мир венгерских красот: от целебных вод Балатонфюреда до термального озера Хевиз. Путешествие, полное открытий и релаксации
Начало: У входа в отель Ritz-Carlton
Расписание: в четверг в 08:00
8 авг в 08:00
15 авг в 08:00
100 за человека
По Будапешту и сказочному Сентэндре
На машине
На микроавтобусе
25 отзывов
8 часов
Индивидуальная
Путешествие по Будапешту и сказочному Сентэндре: культура, история и гастрономия
Погрузитесь в мир венгерской культуры и истории с экскурсией по Будапешту и Сентэндре. От величественных зданий до уютных улочек
Начало: Около вашего отеля
17 авг в 08:00
18 авг в 08:00
321 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Нелли
    28 июля 2024
    Красоты озера Балатон: поездка в Балатонфюред, Тихань и Хевиз
    Ирина, спасибо вам большое за организацию замечательной экскурсии! Нам очень понравилось всё!!! Эрика замечательный гид!!! Очень познавательно рассказывала обо всём,
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    мы накупались, полюбовались красивейшим озером Балатон, отлично поужинали в красивой национальной деревне, покормили на маленькой ферме домашних животных👍🏻Понравился сам маршрут! Спасибо большое Жене шофёру за отличное вождение🤝Благодарим всех🙏🏻

  • А
    Андрей
    19 июля 2024
    Красоты озера Балатон: поездка в Балатонфюред, Тихань и Хевиз
    От всей души рекомендуем эту экскурсию. Все организовано безупречно. Шли точно по графику, точно рассчитанном по каждому пункту маршрута, начиная
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    с того, что забрали нашу семейную группу из 5 человек прямо от дома в комфортабельный микроавтобус. Посетили больше мест, что есть в описании экскурсии. Отдельная благодарность великолепному гиду Эрике за ее энциклопедические знания Венгрии, увлекательные рассказы, внимание и помощь в мелочах. Было очень приятно встретить венгерскую женщину, выпускницу МГУ, виртуозно владеющую русским языком. Хотели бы поблагодарить также высокопрофессионального водителя. Отдельная благодарность Ирине за сопровождение в заказе, оформлении и поддержке на всех этапах.

  • В
    Вера
    24 мая 2024
    Красоты озера Балатон: поездка в Балатонфюред, Тихань и Хевиз
    Экскурсия превзошла все ожидания! Отличный маршрут - удалось посетить несколько локаций и прогуляться по Тихони. Винная дегустация - восторг! Отдельное спасибо экскурсоводу Эрике и нашему водителю - все было отлично организовано. Однозначно рекомендую!
  • A
    Anton
    10 января 2024
    По Будапешту и сказочному Сентэндре
    Отлично продуманный маршрут. Замечательные локации. Великолепный гид Иштван! В общем, подтверждаю все те характеристики и эпитеты, которые были в предыдущих отзывах, и со своей стороны настоятельно рекомендую совершить это прекрасное небольшое путешествие с Иштваном.
  • П
    Петр
    16 июня 2023
    Маленькие жемчужины большой реки: Вишеград и Сентендре
    Лана большое спасибо за интересное, увлекательное и красивое путешествие! Все было очень хорошо организованно, увидели места в их полном обьеме
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    и красоте. Лана прекрасно владеет материалом, экскурсия прошла в очень приятной атмосфере и получили большое удовольствие и хорошее впечатление от проведенной экскурсии. Большое спасибо и искренние рекомендации!

  • л
    лина
    26 февраля 2023
    Маленькие жемчужины большой реки: Вишеград и Сентендре
    Мы прекрасно провели день благодаря Лане. Все было правильно спланировано. Лана хороший рассказчик и приятный собеседник. Порекомендуем поездку своим друзьям.
  • П
    Павел
    18 января 2023
    Маленькие жемчужины большой реки: Вишеград и Сентендре
    Очень классная экскурсия. Очень крутые виды Вышеграда, завораживающий Дунай. Милый городок Сантендре. Огромные плюсы за виды которые можно увидеть. Из проблем - закрыты некоторые места которые надо было бы посетить по экскурсии (музей керамики, сам замок Вышеграда) пришлось только погулять снаружи.
  • I
    Irina
    22 февраля 2022
    По Будапешту и сказочному Сентэндре
    Очень благодарны Иштвану за хорошо продуманный маршрут экскурсии, прекрасную подачу материала,великолепный русский язык! Чудесно проведенный день. Когда делятся любовью к
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    своей стране так щедро и умно -это всегда огромный подарок. Сентэндре - уютный,милый и живописный городок даже в феврале. Очень рекомендую эту экскурсию, особенно если Вы приехали впервые и на несколько дней. Получите очень объемное представление о Будапеште, истории и культуре Венгрии.

  • Е
    Елена,
    18 декабря 2021
    По Будапешту и сказочному Сентэндре
    Экскурсия нам очень понравилась. Иштван владеет русским как родным, притом что коренной житель. Это очень помогало общению. Мы задавали ему самые
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    разнообразные вопросы и на все получали исчерпывающие ответы. Он дал нам несколько полезных советов, где поесть, что посмотреть и на что обратить особое внимание. Ценно ещё то, что вся экскурсия была на машине, Иштван забрал нас от отеля и привёз обратно. Для нас это было важно ещё и потому, что за три предыдущих дня мы уже успели "убить" ноги. Великолепно рассказал (и показал) нам Иштван про Буду. Очень понравилось. Немного не хватило времени просто побродить по очень милому Сентендре. В следующий раз поедем туда на целый день. Спасибо большое! С пожеланием крепчайшего здоровья и всяческих успехов, - Елена и два Андрея

Ответы на вопросы от путешественников по Будапешту в категории «По крышам»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Будапеште
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Маленькие жемчужины большой реки: Вишеград и Сентендре
  2. Красоты озера Балатон: поездка в Балатонфюред, Тихань и Хевиз
  3. По Будапешту и сказочному Сентэндре
Какие места ещё посмотреть в Будапеште
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Парламент
  2. Дунай
  3. Рыбацкий бастион
  4. Самое главное
  5. Церковь Святого Матьяша
  6. Базилика святого Иштвана
  7. Площадь Героев
  8. Гора Геллерт
  9. Проспект Андраши
  10. Замок Буда
Сколько стоит экскурсия по Будапешту в августе 2024
Сейчас в Будапеште в категории "По крышам" можно забронировать 3 экскурсии от 100 до 321. Туристы уже оставили гидам 100 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.82 из 5
Экскурсии на русском языке в Будапеште (Венгрия 🇭🇺) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год по крышам, 100 ⭐ отзывов, цены от €100. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Венгрии. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь
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