6 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Маленькие жемчужины большой реки: путешествие по Вишеграду и Сентендре
Познакомьтесь с сокровищами Венгрии вне Будапешта: мистический Вишеград и колоритный Сентендре ждут вас
6 авг в 09:00
7 авг в 09:00
€220 за всё до 4 чел.
12 часов
Мини-группа
до 12 чел.
Озеро Балатон: курортный Балатонфюред, Тихань и термальный Хевиз
Погрузитесь в мир венгерских красот: от целебных вод Балатонфюреда до термального озера Хевиз. Путешествие, полное открытий и релаксации
Начало: У входа в отель Ritz-Carlton
Расписание: в четверг в 08:00
8 авг в 08:00
15 авг в 08:00
€100 за человека
8 часов
Индивидуальная
Путешествие по Будапешту и сказочному Сентэндре: культура, история и гастрономия
Погрузитесь в мир венгерской культуры и истории с экскурсией по Будапешту и Сентэндре. От величественных зданий до уютных улочек
Начало: Около вашего отеля
17 авг в 08:00
18 авг в 08:00
€321 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ННелли28 июля 2024Ирина, спасибо вам большое за организацию замечательной экскурсии! Нам очень понравилось всё!!! Эрика замечательный гид!!! Очень познавательно рассказывала обо всём,
- ААндрей19 июля 2024От всей души рекомендуем эту экскурсию. Все организовано безупречно. Шли точно по графику, точно рассчитанном по каждому пункту маршрута, начиная
- ВВера24 мая 2024Экскурсия превзошла все ожидания! Отличный маршрут - удалось посетить несколько локаций и прогуляться по Тихони. Винная дегустация - восторг! Отдельное спасибо экскурсоводу Эрике и нашему водителю - все было отлично организовано. Однозначно рекомендую!
- AAnton10 января 2024Отлично продуманный маршрут. Замечательные локации. Великолепный гид Иштван! В общем, подтверждаю все те характеристики и эпитеты, которые были в предыдущих отзывах, и со своей стороны настоятельно рекомендую совершить это прекрасное небольшое путешествие с Иштваном.
- ППетр16 июня 2023Лана большое спасибо за интересное, увлекательное и красивое путешествие! Все было очень хорошо организованно, увидели места в их полном обьеме
- ллина26 февраля 2023Мы прекрасно провели день благодаря Лане. Все было правильно спланировано. Лана хороший рассказчик и приятный собеседник. Порекомендуем поездку своим друзьям.
- ППавел18 января 2023Очень классная экскурсия. Очень крутые виды Вышеграда, завораживающий Дунай. Милый городок Сантендре. Огромные плюсы за виды которые можно увидеть. Из проблем - закрыты некоторые места которые надо было бы посетить по экскурсии (музей керамики, сам замок Вышеграда) пришлось только погулять снаружи.
- IIrina22 февраля 2022Очень благодарны Иштвану за хорошо продуманный маршрут экскурсии, прекрасную подачу материала,великолепный русский язык! Чудесно проведенный день. Когда делятся любовью к
- ЕЕлена,18 декабря 2021Экскурсия нам очень понравилась. Иштван владеет русским как родным, притом что коренной житель. Это очень помогало общению. Мы задавали ему самые
Ответы на вопросы от путешественников по Будапешту в категории «По крышам»
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