Популярные экскурсии

Найдено 3 экскурсии в категории «Популярные экскурсии» в Будапеште на русском языке, цены от €11. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
В Вену из Будапешта
На автобусе
35 отзывов
11 часов
Групповая
до 20 чел.
Групповая экскурсия в Вену: оперный вечер и дворцовые сокровища
Погрузитесь в мир австрийской культуры и истории с нашей экскурсией из Будапешта. Вена ждет вас с открытыми объятиями
10 авг в 08:00
17 авг в 08:00
100 за человека
Purpleliner: Круиз по Дунаю
4 отзыва
1 час
Круиз
Purpleliner: Круиз по Дунаю
Начало: Budapest Batthyány tér Dokk, 1/b, 1011
Сегодня в 16:40
Завтра в 16:40
11.90 за человека
Прогулки в Будапеште
Пешая
9 отзывов
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Прогулки в Будапеште
Начало: Ferenciek tere
Расписание: По договоренности с гидом
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
70 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • K
    Kristina
    3 июля 2024
    Purpleliner: Круиз по Дунаю
    Все было организовано, как и было заявлено при покупке билетов, легко нашли причал, согласно указаниям в инструкции! Только не было аудиогида, было непонятно что видишь по сторонам, но Гугл был в помощь!
  • K
    Kirill
    27 июня 2024
    Purpleliner: Круиз по Дунаю
    Очень хорошая экскурсия по Дунаю, единственный недостаток - телевизор иногда глючит и не показывает информацию о тех местах, которые проезжаем в настоящий момент

Ответы на вопросы от путешественников по Будапешту в категории «Популярные экскурсии»

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В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. В Вену из Будапешта
  2. Purpleliner: Круиз по Дунаю
  3. Прогулки в Будапеште
Какие места ещё посмотреть в Будапеште
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Парламент
  2. Дунай
  3. Рыбацкий бастион
  4. Самое главное
  5. Церковь Святого Матьяша
  6. Базилика святого Иштвана
  7. Площадь Героев
  8. Гора Геллерт
  9. Проспект Андраши
  10. Замок Буда
Сколько стоит экскурсия по Будапешту в августе 2024
Сейчас в Будапеште в категории "Популярные экскурсии" можно забронировать 3 экскурсии от 11 до 100. Туристы уже оставили гидам 48 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.82 из 5
Экскурсии на русском языке в Будапеште (Венгрия 🇭🇺) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год по теме «Популярные экскурсии», 48 ⭐ отзывов, цены от €11. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Венгрии. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь
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