11 часов
Групповая
до 20 чел.
Групповая экскурсия в Вену: оперный вечер и дворцовые сокровища
Погрузитесь в мир австрийской культуры и истории с нашей экскурсией из Будапешта. Вена ждет вас с открытыми объятиями
10 авг в 08:00
17 авг в 08:00
€100 за человека
1 час
Круиз
Purpleliner: Круиз по Дунаю
Начало: Budapest Batthyány tér Dokk, 1/b, 1011
Сегодня в 16:40
Завтра в 16:40
€11.90 за человека
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Прогулки в Будапеште
Начало: Ferenciek tere
Расписание: По договоренности с гидом
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€70 за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- KKristina3 июля 2024Все было организовано, как и было заявлено при покупке билетов, легко нашли причал, согласно указаниям в инструкции! Только не было аудиогида, было непонятно что видишь по сторонам, но Гугл был в помощь!
- KKirill27 июня 2024Очень хорошая экскурсия по Дунаю, единственный недостаток - телевизор иногда глючит и не показывает информацию о тех местах, которые проезжаем в настоящий момент
Ответы на вопросы от путешественников по Будапешту в категории «Популярные экскурсии»
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Сколько стоит экскурсия по Будапешту в августе 2024
Сейчас в Будапеште в категории "Популярные экскурсии" можно забронировать 3 экскурсии от 11 до 100. Туристы уже оставили гидам 48 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.82 из 5
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