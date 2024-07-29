2 часа
Мини-группа
до 10 чел.
Групповая прогулка по Будапешту: история, культура и панорамные виды
Погрузитесь в атмосферу Будапешта, пройдитесь по историческим местам и узнайте уникальные истории от местных гидов
Начало: В центре города, перед входом в отель Интерконтине...
Расписание: ежедневно в 15:15
Завтра в 15:15
6 авг в 15:15
€25 за человека
3 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Секреты термальных вод Будапешта: исцеляющая сила природы
Откройте для себя исцеляющую силу термальных вод Будапешта, узнайте их тайны и омолаживающие процедуры
Начало: Возле отеля Геллерт
Завтра в 16:00
6 авг в 16:00
€140 за всё до 4 чел.
10 часов
Групповая
до 16 чел.
Пещерная купальня Демьен и барочный Эгер
Искупаться в целебных водах, изучить красоты Эгера и попробовать в чарде вино «Бычья кровь»
Начало: У входа в отель Ритц Карлтон
Расписание: в пятницу в 08:30
9 авг в 08:30
16 авг в 08:30
€90 за человека
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Сюжеты и панорамы Будайской крепости
Прогуляться по Старому городу, побывать у королевской резиденции и полюбоваться видом на Дунай
Начало: В Будайской крепости возле церкви Матяша
Сегодня в 14:30
Завтра в 08:00
€90 за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААлексей29 июля 2024Отличные обе экскурсии! Конечно, всегда кому-то чего-то не хватит, не будет ответов на все вопросы, тк у всех разные интересы
- ООлеся26 июля 2024Очень увлекательная и необычная экскурсия. Илья прекрасно историю Венгрии и города Будапешта. Интересно рассказывает. Было интересно не только мне, но и моему сыну (15 лет). Однозначно рекомендую.
- ММария26 июля 2024Отличная экскурсия, было очень интересно узнать про Будапешт. Ходили по красному маршруту.
- OOksana20 июня 2023Эгер- чудесный маленький городок, где замечательно побродить по тихим улочкам и забраться на стену крепости, откуда открывается панормамный вид на
- VVeronika5 ноября 2021Экскурсию провела Эрика, она дала очень много информации за короткое время, смогла ответить на все как исторические, так и бытовые вопросы. . Было интересно и комфортно, спасибо!
- ИИрина4 ноября 2021Экскурсию проводила гид Эрика. Был очень дождливый и холодный день, но экскурсия пролетела незаметно. Эрика прекрасный рассказчик и в конце экскурсии посоветовала куда ещё стоит сходить и где можно вкусно покушать. ) Спасибо.
- ИИрина26 октября 2021Мы были группой 9 человек (+ ребенок 1.5 года). Эрика - отличный гид, пунктуальный, знающий и внимательный. Организационная коммуникация с Ириной также прекрасная, моментальные ответы, от подтверждения экскурсии до вынужденного смещения по времени.
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