Все – экскурсии в Будапеште

Найдено 4 экскурсии в категории «Все» в Будапеште на русском языке, цены от €25. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Ежедневная прогулка по Будапешту
Пешая
516 отзывов
2 часа
Мини-группа
до 10 чел.
Групповая прогулка по Будапешту: история, культура и панорамные виды
Погрузитесь в атмосферу Будапешта, пройдитесь по историческим местам и узнайте уникальные истории от местных гидов
Начало: В центре города, перед входом в отель Интерконтине...
Расписание: ежедневно в 15:15
Завтра в 15:15
6 авг в 15:15
25 за человека
Секреты термальных вод Будапешта
На автобусе
61 отзыв
3 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Секреты термальных вод Будапешта: исцеляющая сила природы
Откройте для себя исцеляющую силу термальных вод Будапешта, узнайте их тайны и омолаживающие процедуры
Начало: Возле отеля Геллерт
Завтра в 16:00
6 авг в 16:00
140 за всё до 4 чел.
Пещерная купальня Демьен и барочный Эгер
На автобусе
30 отзывов
10 часов
Групповая
до 16 чел.
Пещерная купальня Демьен и барочный Эгер
Искупаться в целебных водах, изучить красоты Эгера и попробовать в чарде вино «Бычья кровь»
Начало: У входа в отель Ритц Карлтон
Расписание: в пятницу в 08:30
9 авг в 08:30
16 авг в 08:30
90 за человека
Сюжеты и панорамы Будайской крепости
Пешая
13 отзывов
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Сюжеты и панорамы Будайской крепости
Прогуляться по Старому городу, побывать у королевской резиденции и полюбоваться видом на Дунай
Начало: В Будайской крепости возле церкви Матяша
Сегодня в 14:30
Завтра в 08:00
90 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Алексей
    29 июля 2024
    Ежедневная прогулка по Будапешту
    Отличные обе экскурсии! Конечно, всегда кому-то чего-то не хватит, не будет ответов на все вопросы, тк у всех разные интересы
    читать дальше

    и уложить все это в 2 часа нельзя. Имею большой опыт пользования такими услугами. Всегда отмечаю 2 важные для меня вещи: интересно ли самому экскурсоводу то, о чем он рассказывает и может ли он мыслить широко и имеет ли хорошие знания, выходящие за рамки текста экскурсии. На оба вопроса Илья (гид) мне ответил да! 90% вопросов не по экскурсии, а вокруг нее имели ответ, в правильности которого я не сомневаюсь (тк проверил). Отличный собеседник, увлеченный историей и жизнью как Венгрии, так всего мира. След раз возьму что то тематическое, хотя бы ради интересного собеседника! Илья, спасибо!)

  • О
    Олеся
    26 июля 2024
    Ежедневная прогулка по Будапешту
    Очень увлекательная и необычная экскурсия. Илья прекрасно историю Венгрии и города Будапешта. Интересно рассказывает. Было интересно не только мне, но и моему сыну (15 лет). Однозначно рекомендую.
  • М
    Мария
    26 июля 2024
    Ежедневная прогулка по Будапешту
    Отличная экскурсия, было очень интересно узнать про Будапешт. Ходили по красному маршруту.
  • O
    Oksana
    20 июня 2023
    Пещерная купальня Демьен и барочный Эгер
    Эгер- чудесный маленький городок, где замечательно побродить по тихим улочкам и забраться на стену крепости, откуда открывается панормамный вид на
    читать дальше

    окрестности. Мы искупались в пещерах с термальной водой в Демьене, пообедали в красивейшем месте в деревне красивых женщин. Продегустировали и купили вино. Блаженство для тела и души. Инна, экскурсовод, добрый и чуткий человек, рассказывала нам об исторических событиях и традициях Венгрии легко и ненавязчиво. Время пролетело незаметно. Должна сказать, что я вскольз упомянула, что мечтаю увидеть поле лаванды. На следующий день Инна принесла мне букетик лаванды из своего сада, который я засушила теперь на память. Очень мило и трогательно для меня. И мы, в поездке к озеру Балатон, завернули-таки в одно местечко, где есть поле лаванды. Так, что, благодаря добрым людям, мечты сбываются. Я счастлива и благодарна Инне, шоферу Виктору и всем организаторам экскурсии. Все было организовано безукоризненно, точно и в срок. Были учтены все наши пожелания. Большое сердечное спасибо, Оксана.

  • V
    Veronika
    5 ноября 2021
    Сюжеты и панорамы Будайской крепости
    Экскурсию провела Эрика, она дала очень много информации за короткое время, смогла ответить на все как исторические, так и бытовые вопросы. . Было интересно и комфортно, спасибо!
  • И
    Ирина
    4 ноября 2021
    Сюжеты и панорамы Будайской крепости
    Экскурсию проводила гид Эрика. Был очень дождливый и холодный день, но экскурсия пролетела незаметно. Эрика прекрасный рассказчик и в конце экскурсии посоветовала куда ещё стоит сходить и где можно вкусно покушать. ) Спасибо.
  • И
    Ирина
    26 октября 2021
    Сюжеты и панорамы Будайской крепости
    Мы были группой 9 человек (+ ребенок 1.5 года). Эрика - отличный гид, пунктуальный, знающий и внимательный. Организационная коммуникация с Ириной также прекрасная, моментальные ответы, от подтверждения экскурсии до вынужденного смещения по времени.

Ответы на вопросы от путешественников по Будапешту в категории «Все»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Будапеште
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Ежедневная прогулка по Будапешту
  2. Секреты термальных вод Будапешта
  3. Пещерная купальня Демьен и барочный Эгер
  4. Сюжеты и панорамы Будайской крепости
Какие места ещё посмотреть в Будапеште
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Парламент
  2. Дунай
  3. Рыбацкий бастион
  4. Самое главное
  5. Церковь Святого Матьяша
  6. Базилика святого Иштвана
  7. Площадь Героев
  8. Гора Геллерт
  9. Проспект Андраши
  10. Замок Буда
Сколько стоит экскурсия по Будапешту в августе 2024
Сейчас в Будапеште в категории "Все" можно забронировать 4 экскурсии от 25 до 140. Туристы уже оставили гидам 620 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.82 из 5
Экскурсии на русском языке в Будапеште (Венгрия 🇭🇺) – у нас можно купить 4 экскурсии на 2024 год по теме «Все», 620 ⭐ отзывов, цены от €25. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Венгрии. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь
ХорошоТам