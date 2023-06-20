За городом и природа – экскурсии в Будапеште

Найдено 3 экскурсии в категории «За городом и природа» в Будапеште на русском языке, цены от €90. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Красоты озера Балатон: поездка в Балатонфюред, Тихань и Хевиз
На автобусе
55 отзывов
12 часов
Мини-группа
до 12 чел.
Озеро Балатон: курортный Балатонфюред, Тихань и термальный Хевиз
Погрузитесь в мир венгерских красот: от целебных вод Балатонфюреда до термального озера Хевиз. Путешествие, полное открытий и релаксации
Начало: У входа в отель Ritz-Carlton
Расписание: в четверг в 08:00
8 авг в 08:00
15 авг в 08:00
100 за человека
В Эгер - на родину Бычьей крови
На машине
18 отзывов
11 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
В Эгер - на родину Бычьей крови: путешествие из Будапешта
Погрузитесь в мир венгерских традиций с экскурсией в Эгер: от термальных источников до легендарного вина Бычья Кровь
Начало: У вашего отеля
17 авг в 08:00
18 авг в 08:00
400 за всё до 4 чел.
Пещерная купальня Демьен и барочный Эгер
На автобусе
30 отзывов
10 часов
Групповая
до 16 чел.
Пещерная купальня Демьен и барочный Эгер
Искупаться в целебных водах, изучить красоты Эгера и попробовать в чарде вино «Бычья кровь»
Начало: У входа в отель Ритц Карлтон
Расписание: в пятницу в 08:30
9 авг в 08:30
16 авг в 08:30
90 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • O
    Oksana
    20 июня 2023
    Пещерная купальня Демьен и барочный Эгер
    Эгер- чудесный маленький городок, где замечательно побродить по тихим улочкам и забраться на стену крепости, откуда открывается панормамный вид на
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    окрестности. Мы искупались в пещерах с термальной водой в Демьене, пообедали в красивейшем месте в деревне красивых женщин. Продегустировали и купили вино. Блаженство для тела и души. Инна, экскурсовод, добрый и чуткий человек, рассказывала нам об исторических событиях и традициях Венгрии легко и ненавязчиво. Время пролетело незаметно. Должна сказать, что я вскольз упомянула, что мечтаю увидеть поле лаванды. На следующий день Инна принесла мне букетик лаванды из своего сада, который я засушила теперь на память. Очень мило и трогательно для меня. И мы, в поездке к озеру Балатон, завернули-таки в одно местечко, где есть поле лаванды. Так, что, благодаря добрым людям, мечты сбываются. Я счастлива и благодарна Инне, шоферу Виктору и всем организаторам экскурсии. Все было организовано безукоризненно, точно и в срок. Были учтены все наши пожелания. Большое сердечное спасибо, Оксана.

Ответы на вопросы от путешественников по Будапешту в категории «За городом и природа»

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  1. Красоты озера Балатон: поездка в Балатонфюред, Тихань и Хевиз
  2. В Эгер - на родину Бычьей крови
  3. Пещерная купальня Демьен и барочный Эгер
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Парламент
  2. Дунай
  3. Рыбацкий бастион
  4. Самое главное
  5. Церковь Святого Матьяша
  6. Базилика святого Иштвана
  7. Площадь Героев
  8. Гора Геллерт
  9. Проспект Андраши
  10. Замок Буда
Сколько стоит экскурсия по Будапешту в августе 2024
Сейчас в Будапеште в категории "За городом и природа" можно забронировать 3 экскурсии от 90 до 400. Туристы уже оставили гидам 103 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.82 из 5
Экскурсии на русском языке в Будапеште (Венгрия 🇭🇺) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год по теме «За городом и природа», 103 ⭐ отзыва, цены от €90. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Венгрии. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь
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