12 часов
Мини-группа
до 12 чел.
Озеро Балатон: курортный Балатонфюред, Тихань и термальный Хевиз
Погрузитесь в мир венгерских красот: от целебных вод Балатонфюреда до термального озера Хевиз. Путешествие, полное открытий и релаксации
Начало: У входа в отель Ritz-Carlton
Расписание: в четверг в 08:00
8 авг в 08:00
15 авг в 08:00
€100 за человека
11 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
В Эгер - на родину Бычьей крови: путешествие из Будапешта
Погрузитесь в мир венгерских традиций с экскурсией в Эгер: от термальных источников до легендарного вина Бычья Кровь
Начало: У вашего отеля
17 авг в 08:00
18 авг в 08:00
€400 за всё до 4 чел.
10 часов
Групповая
до 16 чел.
Пещерная купальня Демьен и барочный Эгер
Искупаться в целебных водах, изучить красоты Эгера и попробовать в чарде вино «Бычья кровь»
Начало: У входа в отель Ритц Карлтон
Расписание: в пятницу в 08:30
9 авг в 08:30
16 авг в 08:30
€90 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- OOksana20 июня 2023Эгер- чудесный маленький городок, где замечательно побродить по тихим улочкам и забраться на стену крепости, откуда открывается панормамный вид на
Ответы на вопросы от путешественников по Будапешту в категории «За городом и природа»
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Сколько стоит экскурсия по Будапешту в августе 2024
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