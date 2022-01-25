Что вас ожидает

О Венгрии за пределами столицы

🏰 Наша первая остановка в городе Секешфехервар, а главная его достопримечательность — замок Бори, или замок вечной любви. Мы не только посмотрим на него снаружи, но и заглянем внутрь: в вековых стенах вдвойне атмосфернее слушать легенду о его хозяине.

⛪ Полуостров, панорама озера Балатон и аббатство 11 века — всё это оносится к городку Тихань, куда мы отправляемся следом. Место прославилось не только средневековым монастырём, но и своим микроклиматом, благодаря которому летом полуостров окутан ароматом цветущей лаванды.

🏫 Город Кестхей завершит наш тур по архитектуре прошлых столетий. Дворец графа Фештетича впечатлит вас роскошью и монументальностью, а парк — выверенностью ландшафтных форм (создатель вдохновлялся Версалем, работая над территорией при дворце).

Место притяжения

У Хевиза есть все атрибуты душевных европейских городков: аккуратные улицы с клумбами, уютные кафе и улыбчивые местные жители. Но едут сюда не столько за атмосферой, сколько за озером — тоже Хевиз. И мы с вами посетим его и даже выделим время на купание — но это следует обговорить заранее. Кроме термального водоёма город примечателен ресторанами с прекрасной балатонской кухней, которые я также горячо рекомендую.

Организационные детали

Дополнительные расходы: еда и напитки в ресторане; входные билеты в замки (каждый билет ~130 форинтов).