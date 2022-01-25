3 уютных города + Хевиз — поездка из Будапешта

Побывать в замке, аббатстве и дворце, вдохновиться пейзажами Балатона и посетить термальное озеро

Индивидуально
для 4 чел.
В этом мини-путешествии вы насладитесь и природой, и архитектурой Венгрии.

Тихань, Кестхей, Секешфехервар — небольшие старинные городки, где вы перенесётесь в Средние века, гуляя по замку или аббатству.

А в конце мы заглянем в Хевиз, чтобы встретиться с одноимённым озером-легендой.
3 уютных города + Хевиз — поездка из Будапешта
3 уютных города + Хевиз — поездка из Будапешта
3 уютных города + Хевиз — поездка из Будапешта
3 уютных города + Хевиз — поездка из Будапешта
3 уютных города + Хевиз — поездка из Будапешта
3 уютных города + Хевиз — поездка из Будапешта
3 уютных города + Хевиз — поездка из Будапешта
3 уютных города + Хевиз — поездка из Будапешта
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

О Венгрии за пределами столицы

🏰 Наша первая остановка в городе Секешфехервар, а главная его достопримечательность — замок Бори, или замок вечной любви. Мы не только посмотрим на него снаружи, но и заглянем внутрь: в вековых стенах вдвойне атмосфернее слушать легенду о его хозяине.

⛪ Полуостров, панорама озера Балатон и аббатство 11 века — всё это оносится к городку Тихань, куда мы отправляемся следом. Место прославилось не только средневековым монастырём, но и своим микроклиматом, благодаря которому летом полуостров окутан ароматом цветущей лаванды.

🏫 Город Кестхей завершит наш тур по архитектуре прошлых столетий. Дворец графа Фештетича впечатлит вас роскошью и монументальностью, а парк — выверенностью ландшафтных форм (создатель вдохновлялся Версалем, работая над территорией при дворце).

Место притяжения

У Хевиза есть все атрибуты душевных европейских городков: аккуратные улицы с клумбами, уютные кафе и улыбчивые местные жители. Но едут сюда не столько за атмосферой, сколько за озером — тоже Хевиз. И мы с вами посетим его и даже выделим время на купание — но это следует обговорить заранее. Кроме термального водоёма город примечателен ресторанами с прекрасной балатонской кухней, которые я также горячо рекомендую.

Организационные детали

Дополнительные расходы: еда и напитки в ресторане; входные билеты в замки (каждый билет ~130 форинтов).

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 7 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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